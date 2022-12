"J'ai quitté mon emploi pour faire découvrir mon pays, le Sénégal"

Démissionner de mon travail pour faire découvrir mon pays

« La transition s’est faite naturellement parce que logiquement si tu décides d’arrêter quelque chose il faudrait que tu fasses autre chose pour remplacer cette chose-là et quand j’ai décidé de démissionner il fallait que je montre à ma mère qu’entreprendre était possible », affirme le jeune sénégalais, le sourire aux lèvres.

Mettre le Sénégal en avant

Ziggy est l'un des dix créateurs de contenus d'Afrique et de la diaspora choisis par Instagram pour collaborer avec Meta dans le cadre de la campagne Visa To Africa.

En effet, Ziggy Faye est l’un des dix créateurs de contenus d’Afrique et de la diaspora choisi par Instagram pour collaborer dans le cadre de la campagne Visa to Africa.

Un sentiment de satisfaction

Ziggy Faye se souvient encore du premier voyage payant qu’il a organisé. « Lors de ma première excursion organisée et qui était payante, j’étais animé d’un sentiment de fierté et un sentiment d’aboutissement parce que je ne pensais pas que c’était possible », se remémore-t-il.

Entre « les partenaires de transport qui te louent des bus, ou des partenaires hôteliers qui à la dernière minute te disent on ne peut plus te donner 40 chambres, on peut juste te donner 30 parce qu’on a plus de place », Ziggy Faye ne baisse pas les bras.