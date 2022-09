Comment Israël a vengé la mort de ses athlètes aux Jeux olympiques de Munich avec l'opération secrète "Colère de Dieu"

Le groupe Septembre noir est à l'origine de l'enlèvement et de l'assassinat d'athlètes israéliens lors des Jeux olympiques de Munich, dont Israël se vengera peu après.

Pourtant, 50 ans plus tard, beaucoup se souviennent des Jeux de Munich pour la tragédie qui les a marqués, plutôt que pour les épreuves sportives.

Le 5 septembre de cette année-là, à 4 heures du matin, huit hommes armés du groupe extrémiste palestinien Septembre noir ont sauté par-dessus une clôture métallique de deux mètres de haut et se sont approchés des appartements des athlètes israéliens dans le village olympique de Munich.

À 16 h 25, les agresseurs ont inséré un passe-partout dans la serrure et ont ouvert la porte donnant sur un couloir menant aux appartements.

Après avoir lutté avec certains des athlètes, les militants palestiniens en ont tué deux et ont pris en otage neuf athlètes et entraîneurs israéliens.

Pour les libérer, les agresseurs ont exigé la libération de plus de 200 prisonniers palestiniens qui avaient été capturés par Israël et ont déplacé les otages vers un aéroport de la ville, où les forces de sécurité ouest-allemandes ont tenté de les secourir.

Mais le plan de sauvetage échoue et un massacre s'ensuit, au cours duquel les neuf membres du comité olympique israélien et un officier de police ouest-allemand sont tués, ainsi que cinq des huit tireurs.

Les trois autres, identifiés comme étant Adnan Al-Gashey, Jamal Al-Gashey et Mohammed Safady, ont été capturés par la police allemande, qui les a libérés après le détournement d'un avion de la compagnie aérienne allemande Lufthansa, dans le cadre d'un échange permettant de sauver des vies.

Seul l'un des agresseurs, Jamal Al-Gashey, a survécu et, jusqu'à la fin des années 1990, on pensait qu'il se cachait encore.

Les Jeux se sont poursuivis le lendemain de l'attentat. Cette année-là, le décompte des médailles a été dominé par l'Union soviétique, qui a remporté 50 médailles d'or, tandis que les États-Unis ont terminé deuxième avec 33 et l'Allemagne de l'Est troisième avec 20.

La "Colère de Dieu"

Elle a mis en place un comité secret pour identifier les responsables de l'attaque et a chargé le Mossad, l'une des agences de renseignement israéliennes, de les traquer et de les tuer, selon le journaliste de la BBC Fergal Keane dans un podcast sur l'agence israélienne publié en 2014.

"Ils ont dû payer un prix pour avoir commis un acte de terrorisme. Il ne s'agissait pas seulement de justice, il ne s'agissait pas d'œil pour œil et de dent pour dent, il s'agissait d'essayer de créer un effet dissuasif", explique dans l'émission Efraim Halevy, qui a dirigé le Mossad de 1998 à 2002.

Au cours de l'opération "Colère de Dieu", les militants du groupe Septembre noir, qui a revendiqué l'attentat et a prétendu agir au nom du peuple palestinien, ont été traqués dans toute l'Europe et au Moyen-Orient.

Mike Harari, l'un des espions les plus connus d'Israël, a supervisé cette "campagne de vengeance" au cours de laquelle plus d'une douzaine de Palestiniens ont été tués.

Lors de l'une des attaques israéliennes, un groupe d'agents du Mossad, dont certains étaient habillés en femmes, a débarqué à partir de torpilleurs sur le front de mer de Beyrouth, la capitale libanaise, et a assassiné trois dirigeants de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) et d'autres membres du groupe militant.

L'intervention, qui s'inscrit dans le cadre de la campagne " Colère de Dieu ", a également tué plusieurs civils libanais et palestiniens et deux agents israéliens.

La "revanche"

Dans son livre "Vengeance" publié en 1984, l'écrivain et journaliste canadien George Jonas donne des détails sur l'opération "Colère de Dieu". Sa principale source est Yuval Aviv, un officier du Mossad qui affirme avoir participé à la campagne.

La pièce, qui a inspiré le film "Munich" du cinéaste américain Steven Spielberg, énumère les décès survenus dans plusieurs pays européens avant et après l'attaque sur la promenade de Beyrouth.

Plusieurs sources confirment que le Mossad soupçonnait Zwaiter d'être le chef de Septembre noir à Rome et que deux agents israéliens l'ont assassiné en lui tirant dessus 11 fois alors qu'il rentrait dans son appartement dans la capitale italienne.

La deuxième cible serait Mahmoud Hamshari, le représentant de l'OLP en France, qu'Israël considérait comme le leader de Septembre noir en France. Il a été mortellement blessé par l'explosion d'une bombe sous son téléphone de bureau le 8 décembre. Il est mort quelques semaines plus tard.

Quatre mois plus tard, le 6 avril 1973, Basil al-Kubaisi, identifié par les médias libanais comme un membre du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), est abattu dans une rue de Paris.

Les objectifs

Les principaux objectifs de l'opération "Colère de Dieu" étaient d'apporter la justice aux familles des victimes et de montrer au monde qu'Israël ne permettrait pas l'impunité pour les crimes commis contre ses citoyens, explique Michael Brenner, professeur d'histoire et de culture juives à l'université de Munich, dans une interview accordée à BBC World.

"Deux éléments se sont conjugués : la nature du crime commis pendant des Jeux olympiques et le fait que les autorités allemandes ont libéré les trois terroristes survivants quelques semaines seulement après leur arrestation", ajoute M. Brenner, qui est également directeur du Centre d'études israéliennes de l'American University à Washington DC.

Brenner note qu'il y a également eu des spéculations, qui persistent, selon lesquelles le détournement de l'avion de la Lufthansa était un "coup monté par les Allemands" ou, du moins, servait d'occasion pour se débarrasser des militants palestiniens et les faire sortir d'Allemagne.

"Israël a donc ressenti un sentiment de double injustice et a essayé de montrer qu'il pouvait faire ce que les autorités allemandes ne pouvaient pas faire.

"Elle a rempli l'un de ses principaux objectifs, à savoir dissuader les groupes de perpétrer des attaques similaires contre des Israéliens à l'étranger, et a montré au peuple israélien que son pays est capable de justice".

Mais leur "vengeance" n'a pas été tout à fait complète, car les services de renseignement israéliens n'ont jamais pu retrouver le troisième agresseur, Jamal Al-Gashey, qui est sorti temporairement de sa cachette en 1999 pour apparaître dans le documentaire "One Day in September", dans lequel il apparaissait déguisé et le visage caché.