Pourquoi il n'est pas bon de garder sa maison trop propre

Crédit photo, Getty Images

Author, Isabelle Gerretsen

Role, BBC Future

il y a 11 minutes

Il ne fait aucun doute que la pandémie de covid-19 a accru la propreté des ménages, les gens essayant de tenir le virus à distance en désinfectant le moindre recoin.

Cette situation a été exacerbée par l'alerte précoce de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) selon laquelle le virus pouvait se propager par le biais de surfaces contaminées.

Des recherches ultérieures ont toutefois conclu que les surfaces présentaient un faible risque de transmission de la maladie.

Mais le nettoyage en profondeur contribue-t-il vraiment à prévenir les infections et à nous protéger des maladies ?

Selon les experts, il faut veiller à ne pas confondre propreté et bonne hygiène.

Sally Bloomfield, présidente du Forum scientifique international sur l'hygiène domestique et professeur honoraire à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, craint que la pandémie n'ait incité de nombreuses personnes à adopter des habitudes de nettoyage peu utiles.

Par exemple, frotter les sols de manière obsessionnelle au lieu de se concentrer sur les bonnes pratiques d'hygiène qui aident à prévenir la propagation des maladies.

Interventions clés

"Les gens sont obsédés par la propreté pour se protéger des germes", explique Bloomfield.

"C'est quelque part dans notre ADN que nous associons la propreté à la santé..... Nous avons évolué pour éviter les choses désagréables ou malodorantes", ajoute-t-il.

Mais la propreté et l'hygiène ne sont pas la même chose, dit-elle.

Crédit photo, Getty Images

"La propreté consiste à donner un aspect propre à l'endroit. Mais l'hygiène, c'est la protection contre les microbes nocifs", explique-t-elle.

Selon Bloomfield, ces microbes nuisibles comprennent des agents pathogènes tels que le norovirus, la grippe, le covid-19 et la salmonelle.

"L'hygiène est un ensemble d'actions, et non un état, que vous mettez en œuvre lorsque vous en avez besoin, plutôt qu'à un moment précis", précise-t-elle.

"Il s'agit d'intervenir à des moments clés.

Pour l'universitaire, nous devrions tous pratiquer une "hygiène spécifique" dans notre vie quotidienne et reconnaître les moments où les microbes nocifs sont susceptibles de se propager.

Par exemple, lorsque nous manipulons des aliments crus, lorsque nous allons aux toilettes, lorsque nous touchons des animaux domestiques, lorsque nous nous mouchons ou lorsque nous jetons des détritus.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La manipulation d'aliments crus peut favoriser la propagation de microbes nocifs.

Une enquête menée par la Royal Society for Public Health (RSPH) au Royaume-Uni a révélé que de nombreuses personnes ne font pas la différence entre l'hygiène et la propreté.

De nombreuses personnes interrogées ont déclaré qu'être hygiénique signifiait éliminer la saleté.

Plus d'un tiers (36 %) ont déclaré que la saleté était généralement nocive et 61 % ont affirmé que le fait de toucher les mains d'un enfant après qu'il ait joué à l'extérieur était susceptible de propager des germes nocifs.

La RSPH souligne toutefois que les principales sources de pathogènes ne se trouvent souvent pas dans des endroits considérés comme "sales", mais dans les aliments contaminés, les animaux domestiques et les personnes infectées.

En outre, la recherche montre que le fait de se salir peut avoir de nombreux effets bénéfiques sur la santé.

Par exemple, des études scientifiques montrent que les enfants qui grandissent dans des fermes souffrent moins d'asthme et d'allergies et sont moins susceptibles de développer des maladies auto-immunes (telles que la maladie de Crohn) en raison de leur exposition précoce à une gamme plus diversifiée de micro-organismes qui aident à réguler leur système immunitaire.

Développement d'allergies et d'asthme

La croyance selon laquelle la propreté et l'hygiène sont une seule et même chose persiste depuis la fin des années 1980, lorsque l'épidémiologiste britannique David Strachan a émis l'"hypothèse de l'hygiène".

Strachan a soutenu que l'exposition des jeunes enfants aux germes et aux infections contribue au développement de leur système immunitaire et les protège contre les allergies.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Selon les scientifiques, la susceptibilité d'un enfant à développer des allergies n'a rien à voir avec la propreté, mais avec l'exposition à différents types de micro-organismes.

Selon l'épidémiologiste, l'augmentation des allergies et de l'asthme chez les enfants à la fin du XXe siècle était liée à la réduction de l'exposition des enfants aux microbes grâce à des familles moins nombreuses, à une interaction limitée avec les animaux et à des normes de propreté plus strictes.

Aujourd'hui, cependant, les scientifiques affirment qu'il n'y a aucune preuve que la propreté soit liée au développement des allergies.

Graham Rook, professeur émérite de microbiologie médicale à l'University College London (UCL), estime que l'hypothèse de l'hygiène devrait être reformulée en "hypothèse des vieux amis".

Selon cette théorie, l'exposition à des organismes non infectieux (appelés "vieux amis") qui ont existé pendant une grande partie de notre histoire évolutive est en fait ce qui entraîne le système immunitaire à ne pas réagir de manière excessive à des microbes inoffensifs.

"Nous naissons avec un système immunitaire entièrement formé qui a besoin d'être programmé", explique Sally Bloomfield.

La programmation est effectuée par de "vieux amis" qui apprennent au système immunitaire à ne pas réagir à des choses comme le pollen et les allergènes alimentaires, qui sont parfaitement inoffensifs", ajoute-t-elle.

Ainsi, selon les scientifiques, la susceptibilité d'un enfant à développer des allergies n'a rien à voir avec la propreté, mais avec son exposition à différents types de micro-organismes par l'intermédiaire de son intestin, de sa peau et de l'air qu'il respire.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les scientifiques craignent que la pandémie de covid-19 ait conduit de nombreuses personnes à adopter des habitudes de nettoyage peu utiles.

Dans une étude publiée en 2021, les universitaires Rook et Bloomfield ont conclu que nous ne sommes pas trop propres pour notre propre bien.

Ils affirment que les enfants reçoivent tous les apports microbiens dont ils ont besoin pour développer un système immunitaire sain grâce aux vaccins, à leur environnement naturel et au microbiote bénéfique qu'ils reçoivent de leur mère à la naissance.

"Nous devons absolument trouver le microbiote de nos mères et de l'environnement naturel. Ne pas le faire contribue certainement à des troubles de l'immunorégulation tels que les allergies", affirme M. Rook.

Mais le nettoyage de la maison "ne réduit pas nécessairement l'exposition de l'enfant au microbiote de la mère ou à la nature".

"Des pratiques d'hygiène spécifiques à des moments clés et sur des sites à risque peuvent maximiser la protection contre l'infection et minimiser l'impact sur les expositions microbiennes essentielles", indique l'étude.

"Vous ne pouvez pas garder votre maison hygiénique. Si vous vouliez le faire, vous devriez le mettre dans une boîte stérile", explique Bloomfield.