L'État américain où l'esclavage est toujours légal plus de 150 ans après son abolition

il y a une heure

"Toutes les personnes détenues comme esclaves" au sein des États voyous "sont et seront désormais libres".

Cependant, 159 ans plus tard, il existe toujours une exception. L'esclavage est toujours légal en tant que punition pour un crime pour les prisonniers condamnés.

Les électeurs de l'Alabama, de l'Oregon, du Tennessee et du Vermont ont décidé, le 8 novembre, de supprimer les exemptions autorisant l'esclavage ou la servitude involontaire dans les constitutions des États afin d'interdire totalement l'esclavage.

"Angola"

Selon un article de Max Matza, journaliste de la BBC à Washington, sept États ne versent aucun salaire aux employés des prisons pour la plupart de leurs tâches et les détenus peuvent être punis s'ils refusent de travailler.

La Louisiane, en particulier, possède l'un des systèmes de travail en prison les plus notoires du pays.

Le pénitencier d'État de Louisiane est la seule prison de haute sécurité pour hommes de l'État et la plus grande des États-Unis.

Elle occupe un peu plus de 72 kilomètres carrés, soit presque la taille de l'île de Manhattan à New York.

Elle est connue sous le nom d'"Alcatraz du Sud" et d'"Angola", du nom du pays africain d'où provenaient de nombreux esclaves qui travaillaient dans les plantations de coton à la fin du XIXe siècle (certains historiens affirment que ce nom est incorrect, car le commerce international des esclaves a été interdit en 1807, et il est donc peu probable que, des décennies plus tard, les travailleurs des plantations soient nés en Afrique).