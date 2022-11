Que reproche la justice guinéenne à Alpha Condé et ses proches ?

Author, Mamadou Faye

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'ancien président guinéen Alpha Condé lors de la campagne électorale en 2020.

La justice guinéenne a ordonné des poursuites judiciaires et le gel de leurs biens contre l'ancien président Alpha Condé et plusieurs autres personnalités de son régime déchu, dont l'ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana et Dr Mohamed Diané, ancien ministre de la Défense. Il leur est reproché des faits présumés de corruption et d’enrichissement illicite, entre autres.

Dans un communiqué signé du Procureur général Yamoussa Conté, le ministre guinéen de la Justice et des Droits de l'Homme, Charles Alphonse Wright, a ordonné au parquet général de poursuivre l’ancien chef de l’Etat et ses collaborateurs, parmi lesquels Ibrahima Kassory Fofana, ancien Premier ministre et Dr Mohamed Diané, ancien ministre de la Défense.

Le Parquet général près la Cour d’Appel de Conakry a sorti un communiqué pour informer l’opinion publique nationale et internationale que sur le fondement de l’article 37 du Code de procédure pénale de la réception d’un courrier du Garde des Sceaux, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme avec "des injonctions aux fins de poursuites judiciaires pour des faits présumés de corruption."

Que reproche-t-on d'autres à Alpha Condé et à ses collaborateurs et que décide le Parquet ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme Charles Alphonse Wright (G), ici avec l'avocat britannique Karim Khan (D), lors de l'inauguration du nouveau palais de justice de Conakry, le 28 septembre 2022, avant l'ouverture du procès pour le massacre de 156 personnes en septembre 2009.

Parmi les poursuites formulées dans ledit communiqué figurent les présumés faits "d’enrichissement illicite, de blanchiment d’argent, de faux et usage de faux en écritures publiques, de détournement de deniers publiques et complicité contre M. Alpha Condé, ancien président de la République de Guinée et plusieurs autres."

Selon le communiqué du Parquet, une unité de police judiciaire spécialisée en enquête financière sera mise en branle et tous les comptes bancaires de l’ancien président et de ses collaborateurs seront aussi gelés.

"Conformément aux dispositions des articles 41 et 42 du Code de procédure pénale, le Procureur près la Cour d’Appel de Conakry a instruit le 7 novembre 2022, M. le Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Kaloum, d’engager sans délai des poursuites judiciaires par la saisine d’une unité de police judiciaire spécialisée en enquêtes financières pour des fins d’enquêtes et de procéder au gel des comptes bancaires des personnes suspectes et incriminées dans le cadre de la présente procédure", indique le document.

Au total 168 personnalités de l'ancien régime, dont des ministres et des cadres du Gouvernement et de l'Etat, sont concernées par ces poursuites.

Il est également instruit au Procureur de la République près le Tribunal de Première instance de Kaloum "de procéder sans délai et par voies de réquisitions adressées à la Direction centrale de la Police de l’Air et aux entités relevant de son ressort, notamment l’aéroport international Ahmed Sékou Touré, ainsi que les postes frontaliers maritimes et terrestres d’une interdiction de sortie du territoire national à toutes les personnes mises en cause dans la présente procédure…"

Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme Charles Alphonse Wright a également instruit au Procureur général "d’entreprendre des mesures conservatoires sur tous leurs avoirs en République de Guinée."

Quelles sont les réactions du RPG Arc-en-ciel, le parti de l’ancien président ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Affiche de campagne au siège du RPG à Conakry.

Selon des informations recueillies sur place par Boubacar Diallo, correspondant de BBC Afrique à Conakry, ces décisions judiciaires provoquent un tollé au quartier général du RPG Arc-en-ciel, la formation politique qui était au pouvoir avant le coup d’Etat du 5 septembre 2021.

Fodé Moussa Baldé, un des porte-paroles de ce parti politique estime que ces mesures visent à éteindre le RPG Arc-en-ciel et à régler des comptes à l’ancien président Alpha Condé.

Par ailleurs, l’état-major du RPG Arc-en-ciel déclare que leur leader Alpha Condé n’est pas avide de gains et qu’on ne peut jamais déceler des failles dans sa gestion de l’économie guinéenne.