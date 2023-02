Pourquoi les États-Unis et d'autres pays refusent d'envoyer des F-16 en Ukraine

Author, Atahualpa Amerise

Role, BBC News Mundo



il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Fabriqués depuis 1978, les F-16 figurent parmi les chasseurs-bombardiers multirôles les plus recherchés et les plus efficaces.

Le président américain Joe Biden a exclu l'envoi de chasseurs F-16 en Ukraine malgré les appels à un soutien aérien urgent du gouvernement de Kiev.

Lorsqu'on lui a demandé lundi s'il enverrait les avions de chasse, M. Biden a répondu par un "non" catégorique.

Ce refus intervient une semaine après que Washington a annoncé l'envoi en Ukraine de 31 chars Abrams, les plus efficaces au monde selon M. Biden lui-même, ainsi que de véhicules de soutien M88.

La peur de l'escalade

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et les autorités militaires ukrainiennes estiment qu'il est nécessaire de lever les tabous concernant l'envoi d'avions, mais les États-Unis et certains de leurs partenaires craignent que cela n'entraîne une dangereuse escalade du conflit avec la Russie, qui dispose d'un important arsenal d'armes nucléaires.

"Depuis le début de l'opération militaire, il y a une forte inquiétude quant à la possible escalade du conflit et aux lignes rouges russes, qui pourraient amener Moscou à prendre des mesures drastiques", explique à BBC Mundo Michael Desch, professeur de relations internationales et directeur du Centre de sécurité internationale de l'université de Notre Dame dans l'Indiana (États-Unis).

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les menaces de guerre nucléaire de Moscou sont constantes depuis le début de l'invasion il y a près d'un an.

Le gouvernement de Vladimir Poutine a accusé à plusieurs reprises l'OTAN de mener une guerre par procuration contre son pays et a prévenu qu'une nouvelle escalade pourrait déclencher un conflit nucléaire.

Mardi, le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, Yuriy Ihnat, a déclaré au média local Ukrainska Pravda que Kiev avait besoin de jusqu'à 200 avions de combat multirôles (tels que les F-16) pour défendre son espace aérien.

Il a fait valoir que la Russie dépasse actuellement l'Ukraine de cinq à six fois en nombre d'avions de guerre.

Un combattant spécial

L'expert estime également qu'une autre raison pour laquelle les États-Unis hésitent à envoyer des F-16 en Ukraine est leur rayon d'action étendu de plus de 4 000 kilomètres, qui permettrait aux Ukrainiens de les utiliser bien au-delà de leurs frontières.

"On n'en parle pas beaucoup, mais on s'inquiète aussi du fait que les Ukrainiens pourraient rapidement déraper en ce qui concerne ce que les États-Unis sont prêts à soutenir, et une façon de s'assurer qu'ils ne le feront pas est de contrôler les systèmes d'armes que nous leur donnons", dit-il.

Pour les universitaires, si l'Ukraine a les moyens d'atteindre des cibles en Russie à des milliers de kilomètres de la frontière, les risques d'une escalade du conflit à des niveaux encore plus dangereux se multiplient.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les plateformes mobiles de lancement de fusées HiMars ont été d'une importance cruciale pour la défense de l'Ukraine.

"Un bon exemple est le système de fusées à lancement multiple HiMars, dont il existe plusieurs types, et nous avons été réticents à leur donner ceux à plus longue portée parce qu'ils auraient la capacité de frapper des cibles à l'intérieur de la Russie", dit-il.

Le F-16 est un chasseur qui, "même sans l'appui d'un ravitailleur, a une portée suffisante pour frapper au cœur de la Russie", note-t-il.

En outre, ces chasseurs de fabrication américaine constitueraient une amélioration significative par rapport aux chasseurs de l'ère soviétique - principalement des MiG - que l'Ukraine utilise aujourd'hui, produits avant que le pays ne déclare son indépendance de l'URSS en 1991.

Le F-16 Fighting Falcon est considéré comme l'un des avions de combat les plus fiables au monde et est utilisé par d'autres pays, dont la Belgique et le Pakistan.

Crédit photo, Getty Images

Il peut être chargé de bombes et de missiles guidés, et est capable de voler à 2 400 km/h, selon l'US Air Force.

Les capacités de ciblage du F-16 permettraient à l'Ukraine d'attaquer les forces russes avec une plus grande précision dans toutes les conditions météorologiques et de nuit.

Cela ferait-il une différence ?

L'Ukraine affirme que les avions de combat avancés peuvent l'aider à défendre son espace aérien contre les attaques russes, même si les experts doutent qu'ils puissent constituer un élément décisif dans la guerre.

"Dans aucun des deux camps, les combattants ne jouent un rôle majeur dans les opérations terrestres. Par exemple, les Russes utilisent beaucoup de gros bombardiers avec des missiles de croisière ou des missiles hypersoniques, et du côté ukrainien c'est très similaire", évalue M. Desch.

Il fait valoir que "le réseau de défense aérienne des deux côtés est très dense et très difficile à contourner pour les chasseurs".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le F-16 Faucon de combat, fabriqué par la société multinationale de défense Lockheed Martin.

Dans cette situation, le F-16 "pourrait peut-être être un peu plus efficace que les autres avions" sans faire de différence dans le déroulement du conflit, selon l'analyste.

Quoi qu'il en soit, M. Biden a rejeté à plusieurs reprises les demandes de l'Ukraine concernant les avions et a préféré se concentrer sur la fourniture d'un soutien militaire dans d'autres domaines.

Certains de ses alliés occidentaux ont toutefois exprimé des positions différentes.

Division en Europe

Lundi, le président français Emmanuel Macron n'a pas exclu d'envoyer des jets en Ukraine, tout en soulignant que cela ne devait pas conduire à une nouvelle augmentation des tensions ni réduire les propres capacités de défense de son pays.

Le ministre ukrainien de la défense, Oleksii Reznikov, est à Paris, où il prévoit de discuter de la question avec Macron et les commandants militaires français.

La Pologne, autre allié clé de l'Ukraine, n'a pas non plus exclu d'envoyer des F-16 à Kiev.

Toutefois, le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, a déclaré que cela ne serait possible qu'"en pleine coordination" avec les autres membres de l'OTAN.

Le vice-ministre ukrainien des affaires étrangères, Andriy Melnyk, a appelé les alliés à créer une "coalition d'avions de combat" qui fournirait des Eurofighters, des Tornados, des Rafales français et des Gripen suédois.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'Eurofighter est le chasseur européen le plus populaire.

Le gouvernement britannique a annoncé mardi qu'il n'avait pas connaissance d'une demande officielle d'avions de la part de l'Ukraine.

"Les avions Typhoon et F-35 du Royaume-Uni sont extrêmement sophistiqués et il faut des mois pour apprendre à les piloter", a déclaré le porte-parole du Premier ministre, Rishi Sunak.

"Nous pensons qu'il n'est pas pratique d'envoyer ces avions en Ukraine", a-t-il déclaré.

Il a toutefois précisé que M. Sunak "a eu des entretiens intensifs avec des conseillers militaires" et que "la conclusion est que, compte tenu de l'avantage numérique de la Russie, une guerre d'usure soutenue ne serait pas dans l'intérêt de l'Ukraine".