Les avantages du manioc pour la santé

il y a 42 minutes

La "manne de Dieu"

De son nom scientifique Manihot esculenta , le manioc est produit et consommé dans plusieurs pays en Afrique, et dans le monde.

Quelles sont les richesses nutritionnelles du manioc ?

Riche en vitamine A, B, C, E, cette plante fournit également un grand apport en magnésium, en sels minéraux, en fer, en calcium. Elle contient aussi du potassium, du sodium, du phosphore, du manganèse et du zinc. Elle favoriserait donc la fertilité pour l'homme comme pour la femme, selon la même source, et serait très bénéfique pour les yeux, le cerveau, le système sanguin et la peau.