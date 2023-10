4 façons de comprendre le concept du multivers, selon la science

Imaginez la situation suivante : c'est le jour d'un entretien d'embauche important, mais vous ne vous êtes pas réveillé, alors vous vous habillez rapidement, vous prenez quelque chose à manger et vous vous précipitez à l'arrêt de bus.

Vous consultez votre montre au moment de tourner le coin de la rue et vous percutez un piéton qui ne se doute de rien. Dégoûté, vous l'injuriez et continuez votre chemin.

Vous arrivez enfin à votre rendez-vous, en sueur et agité, et vous découvrez bientôt que votre interlocuteur est ce piéton sur lequel vous venez de lancer une bordée de jurons.

C'est un mélange totalement unique d'atomes et d'histoires personnelles qui se combinent pour former cette précieuse personne que nous appelons "moi".

Il nous dit que, quelque part dans le vaste cosmos, il existe d'autres mondes dans lesquels des versions identiques de vous vivent heureuses, avec l'impression qu'elles, et seulement elles, sont le vrai vous.

Notre guide du multivers : l'Américain d'origine suédoise Max Tegmark, professeur au MIT et l'un des fondateurs de l'Institute for Fundamental Questions.

Au début des années 1980, des chercheurs ont décidé de mesurer la rémanence du Big Bang (origine de l'univers) et ont fait la découverte surprenante que les niveaux de rayonnement étaient identiques aux extrémités opposées de l'univers observable.

Cette découverte a donné naissance à une théorie appelée inflation cosmique, selon laquelle, après le Big Bang, l'espace-temps s'est dilaté à une vitesse vertigineuse, créant un plan cosmique uniforme et potentiellement infini.

"Lorsque nous parlons de notre univers en astrophysique, nous ne parlons pas de tout l'espace, mais d'une région sphérique à partir de laquelle la lumière a eu le temps de nous parvenir au cours des 13,8 milliards d'années qui se sont écoulées depuis le Big Bang", a expliqué le célèbre physicien et cosmologiste Max Tegmark à la BBC.

"Si c'est notre univers et que l'espace est plus grand que cela, alors par définition il y a aussi d'autres univers, pleins de galaxies et d'autres choses intéressantes qui sont tout aussi réelles que les nôtres.