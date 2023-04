Comment et où la crucifixion a-t-elle commencé ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Représentation de la crucifixion du Christ

Author, Margarita Rodriguez

Role, BBC News Mundo

il y a 45 minutes

Jésus est la personne la plus célèbre à être morte sur une croix, mais ce châtiment horrible avait déjà été mis en place plusieurs siècles avant sa naissance.

"Des trois manières les plus brutales d'exécuter quelqu'un dans l'Antiquité, la crucifixion était considérée comme la pire", explique à la BBC Louise Cilliers, auteure et chercheuse en culture classique à l'université de l'État libre en Afrique du Sud.

"Les brûlures et les décapitations suivaient.

"C'était une combinaison de cruauté absolue et de spectacle pour instiller le plus de terreur possible dans la population", ajoute Diego Perez Gondar, professeur associé à la faculté de théologie de l'université de Navarre, en Espagne.

Dans de nombreux cas, la mort de la victime survient quelques jours seulement après sa crucifixion, sous les yeux curieux des passants.

Le corps a subi un mélange de suffocation, de perte de sang, de déshydratation et de défaillance de différents organes, entre autres problèmes.

Mais que savons-nous de l'origine de la crucifixion et de la manière dont elle est apparue ?

Plus de 500 ans avant Jésus-Christ

Le Dr Cilliers pense que la crucifixion est probablement apparue chez les Assyriens et les Babyloniens, deux grandes civilisations qui habitaient autrefois ce que l'on appelle aujourd'hui le Moyen-Orient. Elle pense également que la méthode d'exécution était "utilisée systématiquement par les Perses au sixième siècle avant J.-C.".

Le professeur Perez souligne que les plus anciennes informations disponibles proviennent de diverses décorations de palais assyriens.

"Sur les murs, des dessins représentaient des batailles et des conquêtes, ainsi que la manière dont les prisonniers étaient exécutés. La technique de l'empalement apparaît, un peu comme une crucifixion".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Cilliers affirme que la pratique de la crucifixion est apparue dans l'empire néo-assyrien au moins 500 ans avant Jésus-Christ.

En 2003, le Dr Cilliers a coécrit un article sur l'histoire et la pathologie de la crucifixion, publié dans le South African Medical Journal.

Elle a expliqué que les Perses pratiquaient les crucifixions sur des arbres ou des poteaux plutôt que sur une croix en bonne et due forme.

"La combinaison de la peine de mort avec le ridicule de la personne condamnée et une mort cruelle était fréquente. L'une des techniques consistait à laisser le condamné pendre à un arbre pour qu'il meure de suffocation et d'épuisement", ajoute le professeur Perez.

Diffusion

Au IVe siècle avant J.-C., Alexandre le Grand a apporté le châtiment aux pays de la Méditerranée orientale.

"Alexandre et ses troupes ont assiégé la ville de Tyr (dans l'actuel Liban), qui était plus ou moins imprenable", explique le Dr Cilliers.

"Lorsqu'ils y sont finalement entrés, ils ont crucifié environ 2 000 habitants.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Alexandre le Grand a forgé un empire - et étendu la pratique de la crucifixion

Les successeurs d'Alexandre le Grand ont introduit le châtiment en Égypte et en Syrie, ainsi qu'à Carthage, la grande ville d'Afrique du Nord fondée par les Phéniciens.

Pendant les guerres puniques (264-146 av. J.-C.), les Romains ont appris la technique et l'ont "perfectionnée pendant 500 ans", selon le chercheur.

"Les légions romaines pratiquaient la crucifixion partout où elles allaient.

Et dans certains endroits où ils ont mis en œuvre cette forme de peine capitale, les habitants l'ont adoptée.

En l'an 9 de notre ère, le général germanique Arminius a ordonné la crucifixion de soldats romains après son triomphe à la bataille de la forêt de Teutoburg, qui représentait une défaite humiliante pour les Romains face aux tribus germaniques.

En l'an 60, Boudicca, la reine d'une ancienne tribu britannique connue sous le nom d'Iceni, a mené une grande révolte contre les envahisseurs romains et a crucifié un certain nombre de leurs légionnaires.

Terre Sainte

Dans l'ancien Israël, ce type de punition était déjà utilisé avant l'arrivée des Romains.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le Dr Cilliers affirme que les Romains avaient "perfectionné" leur utilisation de la crucifixion des siècles avant de l'utiliser pour tuer Jésus.

"Nous disposons de sources qui font état de crucifixions antérieures à la conquête romaine de la Terre sainte", explique le professeur Perez.

L'une d'entre elles est l'historien, homme politique et soldat juif romain Flavius Josèphe, né à Jérusalem au premier siècle de notre ère.

Dans son récit du règne d'Alexandre Jannée (125 av. J.-C. - 76 av. J.-C.), qui a régné sur les Juifs pendant 27 ans, il mentionne une crucifixion collective vers 88 av.

"Alors qu'il faisait la fête avec ses concubines dans un endroit bien en vue, il ordonna la crucifixion de quelque 800 Juifs, ainsi que la mise à mort de leurs enfants et de leurs femmes, sous les yeux des malheureux qui vivaient encore", écrit Flavius Josèphe.

Les Romains

Mais selon le Dr Cilliers, ce sont les Romains qui ont incorporé une variété de croix à cette forme de punition, dont une en forme de croix.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Roman-Jewish historian Flavius Josephus wrote about a mass crucifixion by order of Jewish King Alexander Jannaeus circa 88 BC

"Cependant, dans la plupart des cas, ils utilisaient la célèbre croix latine ou un tau (croix en forme de t). Ces croix pouvaient être hautes, mais les croix basses étaient plus courantes. Elles se composaient d'un poteau vertical (stipes en latin) et d'une barre transversale (patibulum)".

La personne exécutée devait porter la partie horizontale de la croix jusqu'au lieu d'exécution.

"Si la personne n'était pas nue, on lui enlevait ses vêtements et on la faisait s'allonger sur le dos, les mains étendues le long du patibulum.

Procédures sanglantes

Leurs bras étaient ensuite attachés à la poutre ou maintenus en place par des clous plantés dans leurs poignets.

Les clous n'étaient généralement pas plantés dans la paume des mains des victimes, car ils risquaient de déchirer la chair en raison du poids du corps, tandis que les os du poignet et de l'avant-bras les maintenaient en place.

Les clous pouvaient mesurer jusqu'à 18 cm de long et 1 cm d'épaisseur.

Lorsque le condamné était attaché à la poutre horizontale, il était soulevé et fixé au poteau vertical, déjà enfoncé dans le sol.

Les pieds pouvaient être attachés ou cloués au poteau vertical, soit un de chaque côté, soit les deux en même temps, l'un sur l'autre.

Dans ce cas, expliquent les auteurs, un seul clou était enfoncé dans les métatarses des deux pieds, alors que les genoux étaient fléchis.

La douleur était inimaginable.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les victimes de la crucifixion pouvaient souffrir pendant des jours d'agonie

"De nombreux nerfs seraient touchés", explique le professeur Perez".

"Il fallait forcer sur ses jambes pour pouvoir s'asseoir et respirer"

Ce faisant, "on perdait beaucoup de sang et on souffrait énormément, mais si on ne le faisait pas, on mourait d'étouffement".

Dans de nombreux cas, il s'agissait d'une mort lente, qui survenait à la suite de la défaillance de plusieurs organes. dans de nombreux cas, il s'agissait d'une mort lente, consécutive à la défaillance de plusieurs organes.

Le Dr Cilliers explique qu'il s'agit d'un collapsus circulatoire dû à un choc hypovolémique - les victimes souffraient d'une diminution du volume sanguin (hypovolémie) due à la perte de sang traumatique et à la déshydratation, mais peut-être surtout à l'insuffisance respiratoire.

De nombreuses personnes sont mortes par suffocation

Des heures, des jours d'agonie

La cruauté de l'exécution était aggravée par le fait que de nombreux crucifiés mettaient des jours à mourir, même s'ils pouvaient aussi périr en quelques heures - dans la Bible, on dit que Jésus a tenu six heures.

"Dans certains cas, pour accélérer la mort, les soldats frappaient les genoux des personnes et leur brisaient les jambes. De cette manière, les condamnés ne pouvaient pas se lever pour respirer en utilisant les muscles de leurs jambes, ce qui les faisait mourir plus rapidement", explique le professeur Perez.

Selon le récit biblique, les soldats romains ont pris ces mesures avec les deux criminels crucifiés à côté de Jésus, mais pas avec lui parce qu'il était déjà mort.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La crucifixion était un châtiment que les Romains réservaient principalement aux esclaves et aux étrangers.

"Jésus avait déjà été battu avec des flagellants, une sorte de fouet avec des morceaux de métal et des os pointus [au bout des lanières]. Il avait perdu beaucoup de sang. En fait, il y a eu des gens qui sont morts uniquement à cause de la flagellation", ajoute l'universitaire.

Les pires ennemis

La crucifixion visait à "exposer et humilier" le condamné, explique le professeur Perez.

"C'était une mort réservée aux pires ennemis, pour bien montrer que les Romains ne voulaient pas voir quelqu'un commettre le même crime. nt de voir quelqu'un commettre le même crime".

Elle était principalement appliquée aux esclaves et aux étrangers, mais très rarement aux citoyens romains.

"Dans de nombreux cas, la crucifixion était associée à la trahison, aux révoltes militaires, au terrorisme et à d'autres crimes qui auraient entraîné une effusion de sang.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Constantin Ier, premier empereur romain à être devenu chrétien, a aboli la crucifixion au IVe siècle après J.-C.

C'est pourquoi, selon le professeur Perez, le fait que Jésus ait été crucifié est très significatif.

"Mais il est également frappant de constater qu'ils l'ont perçu comme un danger.

"Et ceux qui ne voulaient pas que le monde change n'ont pas seulement essayé d'en finir avec lui, mais avec la façon dont ils ont décidé de le faire exécuter, ils ont essayé de faire comprendre que [son message] ne devait pas continuer.

Abolition

L'empereur romain Constantin Ier a aboli la crucifixion au quatrième siècle de notre ère et est devenu le premier empereur romain à se convertir au christianisme.

Il légalise la religion et ses adeptes obtiennent des privilèges que les religions traditionnelles perdent, ce qui conduit à la christianisation de l'Empire romain.

Cependant, le châtiment sera toujours appliqué ailleurs. En 1597, au Japon, 26 missionnaires ont été crucifiés, ce qui a marqué le début d'une longue période de persécution des chrétiens dans ce pays.