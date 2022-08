Les visas nomades numériques attirent les travailleurs à l'étranger

Mark Johanson BBC Worklife

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'Italie fait partie des pays qui cherchent à attirer les nomades numériques en tant qu'invités, un programme qui pourrait peut-être déboucher sur des accords à plus long terme.

Plus de 25 pays ont désormais lancé des programmes de visas pour les nomades numériques, permettant à ces voyageurs de travailler légalement, plus longtemps et plus librement.

Imaginez Dubaï : vous pensez peut-être à des gratte-ciel clinquants, à des îles artificielles et à des centres commerciaux labyrinthiques.

Mais si le gouvernement local parvient à ses fins, l'émirat sera bientôt connu comme une sorte de plaque tournante stratégique entre l'Europe et l'Asie, où des milliers de travailleurs à distance plantent des racines provisoires.

Dans le but d'attirer de nouveaux talents dans la région, les Émirats arabes unis (EAU) ont dévoilé en mars 2021 un permis de résidence d'un an pour les travailleurs à distance.

Ce visa permet à des professionnels étrangers comme Julien Tremblay, un ingénieur logiciel montréalais de 31 ans, de vivre à Dubaï tout en continuant à travailler pour des employeurs à l'étranger.

Il permet également aux nouveaux arrivants d'obtenir une carte d'identité de résident et de bénéficier de la plupart des services publics. Tremblay, par exemple, peut légalement louer un logement ou même ouvrir un compte bancaire - tout en étant exempté de payer tout impôt local sur le revenu.

"Lorsque j'ai commencé à être un nomade numérique [il y a cinq ans et demi], il y avait très peu d'options de visa", explique Tremblay, qui estime que les possibilités comme celle des Émirats arabes unis changent la donne.

"Cela vous sort de la zone grise, et vous permet d'être pleinement conforme dans l'endroit où vous séjournez. Si vous avez l'intention de devenir un non-résident de votre pays d'origine, il est également beaucoup plus facile de prouver que vous êtes parti et que vous êtes devenu un expat."

Auparavant, les nomades numériques vivaient souvent dans un flou juridique. Ils n'étaient pas techniquement autorisés à travailler dans un pays étranger, mais ils n'étaient pas non plus employés localement.

Les nouveaux visas de nomade numérique créent une base plus solide, en définissant un cadre juridique qui offre aux travailleurs à distance et aux entreprises qui les emploient une plus grande tranquillité d'esprit.

Ces visas ne sont pas pour autant considérés comme une échappatoire permettant d'éluder les impôts ; la plupart des nomades continuent de les payer dans leur pays d'origine pour conserver leur citoyenneté ou bénéficier des prestations de santé publique.

Plus de 25 pays et territoires ont maintenant lancé des visas pour les nomades numériques, selon un nouveau rapport du Migration Policy Institute. La tendance, suscitée par la pandémie, a commencé par de petites nations européennes et caribéennes, dépendantes du tourisme. Aujourd'hui, des économies plus importantes comme les Émirats arabes unis, le Brésil et l'Italie lancent toutes leurs propres initiatives. Pour ces pays, les visas de nomades numériques sont un moyen d'attirer de nouvelles idées et de nouveaux talents sur leurs côtes, ainsi que de capitaliser sur la croissance du travail à distance pour injecter des capitaux étrangers dans les économies locales. Pour les nomades comme Tremblay, les visas offrent la stabilité et la possibilité de devenir ce qu'il appelle des "slow-mads", des nomades de longue durée qui passent plus de temps à découvrir la culture locale "au lieu de traiter les pays d'accueil comme des distractions temporaires". Les conditions d'obtention des visas de nomade numérique varient d'un pays à l'autre, mais impliquent généralement une preuve d'emploi à distance, une assurance voyage et des revenus mensuels minimums - tout cela pour s'assurer que les détenteurs de visa peuvent subvenir à leurs besoins sans accepter d'emplois locaux.

Ces derniers peuvent varier de 5 000 dollars (3 207 959 FCFA) par mois aux Émirats arabes unis, à 2 770 dollars (1 777 209 FCFA) à Malte ou 1 500 dollars (962 387 FCFA) au Brésil.

Il faut également payer des frais de dossier (de 200 à 2 000 dollars) (128 318 à 1 283 183 FCFA), tandis que la durée du séjour varie de six mois à deux ans, selon le visa.

Certains demandeurs peuvent récupérer cet argent grâce à des avantages ; l'Argentine, par exemple, prévoit d'offrir aux nomades numériques détenteurs de son nouveau visa des tarifs différentiels sur le logement, les espaces de travail en commun et les vols intérieurs avec Aerolíneas Argentinas.

Luca Carabetta, député italien du parti politique Mouvement 5 étoiles, affirme que l'Italie combine les meilleurs éléments des autres visas pour nomades numériques afin de créer le sien, qui, selon lui, sera lancé en septembre au plus tard.

L'un des principaux défenseurs du visa, il s'attend à ce qu'il attire 5 % du marché nomade mondial, qu'il estime à environ 40 millions de personnes, au cours de sa première année complète.

"Un nomade numérique peut nous apporter des compétences dans tous les domaines, de l'architecture à l'ingénierie, c'est donc un bon moyen d'ouvrir notre pays aux compétences de l'étranger", explique M. Carabetta.

Avec la population la plus âgée d'Europe, il voit également le visa temporaire comme un moyen d'attirer des résidents plus jeunes, qui peuvent l'utiliser pour tester une vie plus permanente dans le pays.

"Notre objectif ultime pourrait être de les avoir, oui, comme invités en Italie, mais aussi pour éventuellement s'établir ici."

En préparation du nouveau visa, M. Carabetta indique que l'Italie a dépensé plus d'un million d'euros pour renforcer les réseaux informatiques, améliorer les transports et moderniser les infrastructures dans les communautés rurales, dans l'espoir que les nomades numériques attirés par les coins plus bucoliques de l'Italie puissent contribuer à leur développement économique.

Dans le même temps, des villes comme Venise et Florence ont déjà mis en place des programmes pour aider les nomades numériques à se poser en douceur dès leur arrivée.

Prithwiraj Choudhury, dont les recherches à la Harvard Business School portent sur l'évolution de la géographie du travail, estime que les avantages pour des pays comme l'Italie sont immenses.

"Tout d'abord, le travailleur à distance dépense des dollars de consommation dans l'économie locale", explique-t-il. "Plus que cela, ils établissent également des liens avec les entrepreneurs locaux".

Choudhury pense que le partage des compétences est l'une des plus grandes opportunités pour les pays, notant qu'il sera important pour eux d'essayer d'attirer le bon type de nomades qui peuvent ajouter de la valeur à la communauté locale.

Il cite le programme Start-Up Chile comme un exemple historique. Lancé en 2010, il offrait des incitations sous forme de visas et d'argent à des entrepreneurs étrangers pour qu'ils passent un an au Chili à développer leurs propres start-ups et à encadrer les talents locaux.

À l'époque, le Chili n'avait qu'une scène de start-up naissante.

Dix ans plus tard, grâce à l'échange d'idées, des entrepreneurs chiliens ont lancé des licornes évaluées à plus d'un milliard de dollars, notamment l'entreprise de technologie alimentaire végétalienne NotCo et l'application de livraison d'épicerie à la demande Cornershop.

"C'est un bon exemple de la manière dont un écosystème peut être créé si vous invitez des étrangers talentueux dans votre pays, ne serait-ce que pour un an", explique M. Choudhury.

Ceux qui ont le plus à gagner des visas de nomade numérique sont les économies émergentes ou les petites nations qui ont traditionnellement perdu des talents au profit des grands pays, ajoute-t-il : "avant, les entreprises se battaient pour les talents. Maintenant, les pays et les régions se battent aussi pour les talents."

M. Choudhury prévoit que même les grandes économies pourraient bientôt proposer des visas pour les nomades numériques afin de rester compétitives.

Et il pense que celles qui créeront le meilleur écosystème pour les travailleurs à distance en tireront les plus grands bénéfices.

"Vous devez les aider pendant la durée de leur séjour en les mettant en relation avec des personnes et des entrepreneurs partageant les mêmes idées", explique-t-il. "Une fois qu'ils sont partis, vous devez mettre en place un programme d'anciens élèves de sorte que ces personnes puissent rester connectées, continuer à contribuer à la communauté et revenir."

Les visas de nomades numériques peuvent offrir de nombreuses opportunités prometteuses, mais ils pourraient également créer de nouveaux défis.

Ils peuvent, par exemple, provoquer une hausse du coût de la vie locale, accroître la concurrence pour les ressources et créer des "bulles de privilèges", selon Kate Hooper et Meghan Benton, auteurs du rapport du Migration Policy Institute.

Les chercheurs citent Bali, en Indonésie, et Goa, en Inde, comme exemples de hotspots nomades numériques existants qui ont été confrontés à ces problèmes ces dernières années.

Le fait d'avoir une catégorie de travailleurs qui utilisent les infrastructures et les services locaux mais ne paient pas de taxes pour ceux-ci peut également créer du ressentiment parmi les résidents qui paient des impôts.

Certains experts se demandent également si les visas pour les nomades numériques sont susceptibles de gagner du terrain.

Danish Soomro, fondateur et directeur général de la base de données sur la mobilité mondiale visadb.io, affirme que "de plus grands segments de nomades utilisent encore l'option du visa touristique de trois à six mois pour diverses raisons, telles que les complications liées à la demande de visas pour nomades numériques".

Selon M. Soomro, les formalités administratives fastidieuses, les examens médicaux coûteux et les difficultés à fournir une preuve de revenu mensuel (en particulier pour les indépendants) peuvent inciter de nombreux nomades à se contenter d'un visa de touriste et à passer rapidement la frontière en cas de besoin. Ils sont, après tout, péripatéticiens par nature.

Après avoir fait cela pendant cinq ans, M. Tremblay se dit heureux d'avoir demandé le visa de nomade numérique à Dubaï.

"Cela fait du bien d'être traité comme un résident même si on ne travaille pas par le biais d'un emploi ou d'un investissement", explique-t-il.