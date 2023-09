"J'avais un foie d'alcoolique à l'âge de 10 ans"

Il y a 11 ans, on a diagnostiqué chez Megan McGillin une cirrhose, ou cicatrisation du foie, qui l'empêche de fonctionner correctement.

Un spécialiste du foie a déclaré que le fait de rester en forme et en bonne santé jouait un "rôle essentiel dans le maintien du foie dans un état stable".

La cirrhose ne peut être guérie ou inversée, et bon nombre des troubles hépatiques qui causent la cirrhose chez les enfants ne peuvent être évités.

"Les médecins m'ont dit, au début, lorsque j'ai été diagnostiquée, qu'à l'âge de 18 ans, je devrais subir une transplantation, mais je suis restée en forme et en bonne santé", a déclaré Megan.

Les maladies du foie telles que la cirrhose peuvent également entraîner une hypertension portale et une hypertrophie de la rate.

Elle s'est ensuite lancée dans l'aviron et a fait partie de l'équipe irlandaise de haut niveau pendant quelques années, alors qu'elle était encore à l'école.

Megan explique que cela l'a maintenue en très bonne forme. "Même si j'ai lutté, c'est un sport de haute intensité qui m'a permis de rester en bonne santé pendant toutes ces années parce que je m'entraînais constamment et que je prenais soin de moi à l'intérieur", a-t-elle ajouté.

Le docteur Girish Gupte, consultant en hépatologie pédiatrique à l'hôpital des femmes et des enfants de Birmingham, organise six fois par an des consultations de proximité à l'hôpital royal pour enfants malades de Belfast.