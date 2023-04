Comment comprendre la recrudescence des attaques armées au Mali ?

il y a une heure

Le gouvernement de la transition au Mali évoque dans un communiqué « un regain d'incidents terroristes » dont le dernier en date est celui de Sévaré le samedi 22 avril, qui a enregistré 10 morts et plus de 61 blessés, tous des civils.

Sévaré, une ville à forte présence militaire

Sévaré est une ville stratégique. Elle est la plus grande de la région de Mopti, au centre du Mali. Elle est située sur l’axe routier Bamako-Gao. On peut y noter une forte présence militaire avec des unités des Forces Armées maliennes ( FAMas) et des soldats de la Minusma.

Le 24 avril 2022,, une attaque contre trois camps militaires à Sévaré, Bapho et Niono avait coûté la vie à six soldats des FAMas.

Qui sont les auteurs de l’attaque de Sévaré ?

Cependant, pour Soumaila Lah, « le mode opératoire se rapproche plus des méthodes du JNIM, le Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans affilié à al-Qaeda. Le JNIM s'attaque très souvent aux symboles de l'État. Tout ce qui est présence physique de l'armée et de l'administration etc. »