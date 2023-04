L'importance du conflit au Soudan sur le plan international

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le conflit qui se déroule dans la capitale du Soudan, Khartoum, menace de s'étendre aux régions les plus fragiles de l'Afrique.

Author, Andrew Harding

Role, BBC Africa, correspondant

il y a une heure

Si vous voulez savoir pourquoi le Soudan est important pour tant d'autres pays, il vous suffit de jeter un coup d'œil sur une carte.

Ce n'est pas pour rien que les combats qui ont éclaté dans ce pays au cours de la semaine écoulée tirent autant la sonnette d'alarme au niveau international. Le Soudan n'est pas seulement immense - c'est le troisième plus grand pays d'Afrique - il s'étend également sur une région instable et géopolitiquement vitale.

Tout ce qui se passe militairement ou politiquement dans la capitale, Khartoum, se répercute sur certaines des parties les plus fragiles du continent.

Le pays est à cheval sur le Nil, ce qui confère au destin de la nation une importance quasi existentielle : en aval, avec l'Égypte, gourmande en eau, et en amont, avec l'Éthiopie, enclavée, dont les ambitieux projets hydroélectriques affectent désormais le débit du fleuve.

Le Soudan a des frontières avec sept pays au total, chacun ayant des problèmes de sécurité liés à la politique de Khartoum.

Les troubles dans la région du Darfour, à l'ouest du Soudan, débordent presque inévitablement sur le Tchad voisin, et vice versa. Les armes et les combattants du Tchad, enclin aux coups d'État, et de la République centrafricaine, déchirée par la guerre, traversent souvent librement les frontières poreuses de la région. Il en va de même pour la Libye, au nord-ouest.

Le Soudan borde la région du Tigré, dans le nord de l'Éthiopie, qui sort à peine d'un conflit éprouvant impliquant un autre voisin imprévisible, l'autocratie isolée et fortement militarisée de l'Érythrée. D'autres parties de la frontière commune - et parfois contestée - entre l'Éthiopie et le Soudan suscitent également des tensions.

Au sud, le Soudan fait face à une nation relativement nouvelle, le Sud-Soudan, qui s'est officiellement séparée de son voisin du nord en 2011 après l'une des guerres civiles les plus longues et les plus sanglantes d'Afrique. Cette frontière reste elle aussi instable.

Le Sud-Soudan a rapidement sombré dans une guerre civile de grande ampleur, dont certains craignent qu'elle ne soit également le lot du Soudan. Lors de son indépendance, le Sud-Soudan a emporté avec lui la plupart des précieux gisements de pétrole de la région, laissant le Soudan beaucoup plus pauvre et contribuant, indirectement, à la crise actuelle à Khartoum, puisque des groupes militaires rivaux luttent désormais pour le contrôle de ressources économiques en baisse, telles que l'or et l'agriculture.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les habitants fuient les quartiers proches des combats à Khartoum, alors que l'armée soudanaise affronte un groupe paramilitaire pour en prendre le contrôle.

Dans le cadre de cette lutte, les généraux soudanais - les militaires ont toujours été des acteurs importants et prétendument corrompus de l'économie locale - sont partis à la recherche de partenaires étrangers. Pour l'agriculture, il s'agissait d'inviter les États du Golfe à investir dans le potentiel énorme et relativement sous-exploité des terres riches qui bordent le Nil.

En ce qui concerne l'or, des accords beaucoup plus obscurs semblent avoir été conclus avec le célèbre groupe russe Wagner, accusé de faire sortir clandestinement de l'or du Soudan. Le Trésor américain a accusé le chef de Wagner, Yevgeniy Prigozhin, d'"exploiter les ressources naturelles du Soudan à des fins personnelles et de répandre une influence néfaste" en ligne par l'intermédiaire de sa "ferme de trolls".

Les intérêts de la Russie dans le pays et la région vont bien au-delà. Le littoral austère de l'est du Soudan donne sur la mer Rouge.

Depuis des années, le Kremlin cherche à établir une base militaire à Port-Soudan, ce qui permettrait à ses navires de guerre d'accéder à l'une des voies maritimes les plus fréquentées et les plus contestées du monde, et d'exercer une influence sur elle. Moscou est sur le point de conclure un accord sur la base avec le gouvernement militaire soudanais, qui a pris le pouvoir en 2021 à la suite d'un coup d'État.

Il n'est donc pas surprenant qu'un grand nombre de gouvernements cherchent désormais à influencer les événements sur le terrain au Soudan.

Pour l'instant, l'objectif semble être de mettre fin à la bataille entre l'armée et le groupe paramilitaire RSF avant qu'elle ne s'étende davantage et menace de se transformer d'une lutte de pouvoir relativement simple en une guerre civile plus complexe.

Par ailleurs, certains gouvernements étrangers sont désireux d'aider à guider le Soudan vers la démocratie que beaucoup avaient espérée après le renversement, en 2019, du dirigeant brutal du pays, Omar al-Bashir.