Comment les tarifs aériens coûteux freinent le décollage du continent

Crédit photo, Getty Images

Author, Par Rebecca Kesby

Role, Business Daily, BBC World Service

il y a 51 minutes

Les vols à l'intérieur de l'Afrique sont plus chers que partout ailleurs dans le monde. Les voyageurs paient des billets plus chers et davantage de taxes.

Il est souvent moins cher de voler vers un autre continent que vers un autre pays africain.

Pour une comparaison rapide, voler de la capitale allemande, Berlin, à la plus grande ville de Turquie, Istanbul, vous coûtera probablement environ 150 dollars (120 livres sterling) pour un vol direct de moins de trois heures.

Sur une distance similaire, par exemple entre Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et Lagos, la plus grande ville du Nigeria, vous devrez débourser entre 500 et 850 dollars, avec au moins un changement, pour un vol pouvant durer jusqu'à 20 heures.

Il est donc extrêmement difficile et coûteux de faire des affaires en Afrique, et ce ne sont pas seulement les voyageurs d'élite qui sont concernés.

L'Association internationale du transport aérien (IATA) - l'organisme commercial mondial représentant quelque 300 compagnies aériennes qui assurent environ 83 % du trafic aérien mondial - affirme que si seulement 12 pays clés d'Afrique collaboraient pour améliorer la connectivité et ouvrir leurs marchés, cela permettrait de créer 155 000 emplois et d'augmenter le produit intérieur brut (PIB) de ces pays de plus de 1,3 milliard de dollars.

"L'aviation contribue directement au PIB de chaque pays. Elle génère du travail et active l'économie", déclare Kamil al-Awadhi, vice-président régional de l'IATA pour l'Afrique et le Moyen-Orient.

Adefolake Adeyeye, professeur adjoint de droit commercial à l'université britannique de Durham, estime lui aussi que l'Afrique dans son ensemble passe à côté de la plaque en raison de la médiocrité de ses services aériens.

"Il est prouvé que le transport aérien stimule l'économie. Comme nous l'avons vu sur d'autres continents, les compagnies aériennes à bas prix peuvent améliorer la connectivité et les coûts, ce qui stimule le tourisme, qui crée ensuite beaucoup plus d'emplois", ajoute-t-elle.

La mauvaise qualité des réseaux routiers et l'absence de chemins de fer dans de nombreux pays africains font que le transport aérien est souvent le choix le plus pratique pour le fret également.

L'urgence climatique, qui a gravement touché l'Afrique, signifie que tout le monde doit faire plus attention à son empreinte carbone et s'efforcer de prendre moins l'avion.

Bien qu'environ 18 % de la population mondiale vive en Afrique, cette région représente moins de 2 % du trafic aérien mondial et, selon le programme des Nations unies pour l'environnement, seulement 3,8 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. En revanche, les États-Unis et la Chine produisent respectivement 19 % et 23 % des émissions de gaz à effet de serre.

L'Afrique est peut-être riche en minéraux et en ressources naturelles, mais sur les 46 nations figurant sur la liste des pays les moins avancés des Nations unies, 33 se trouvent sur le continent, et la pauvreté reste la plus grande menace quotidienne pour des millions de personnes sur le continent.

Mais il y a aussi une classe moyenne grandissante qui pourrait potentiellement voyager par avion si les billets étaient vendus à des prix similaires à ceux de l'Europe ou d'ailleurs.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les États africains tentent depuis des décennies d'intégrer le secteur de l'aviation, mais ils n'y sont pas encore parvenus

"L'Afrique doit se doter d'une stratégie cohérente pour résoudre le problème de la médiocrité de ses services aériens si elle veut transformer ses économies", déclare Zemedeneh Negatu, président mondial de la société d'investissement Fairfax Africa Fund, basée aux États-Unis.

Selon lui, les vols à l'intérieur de l'Afrique sont encore structurés autour d'accords bilatéraux lourds d'un pays à l'autre, et la plupart des compagnies aériennes nationales africaines couvrent à peine leurs coûts, tandis que certaines sont même déficitaires.

"Chaque gouvernement africain souhaite voir son drapeau sur la queue d'un avion à l'aéroport d'Heathrow ou de JFK, mais les gouvernements africains doivent comprendre que les compagnies aériennes autonomes ne sont pas viables.

M. Zemedeneh estime que les compagnies aériennes africaines devraient s'inspirer de l'Europe et former d'importants partenariats, comme entre les compagnies nationales Air France et KLM des Pays-Bas, et le groupe anglo-espagnol International Airlines Group (IAG) formé par British Airways et Iberia.

Selon lui, même sur le marché riche de l'Europe, le conglomérat est la voie à suivre pour que les compagnies aériennes puissent survivre et fournir un service moins cher et plus fiable.

Le système actuel en Afrique est très fragmenté, et bien que 35 pays aient signé le marché unique du transport aérien africain, une initiative de l'Union africaine (UA) visant à libérer le ciel pour les compagnies aériennes africaines et à réduire les coûts, il faudra des années avant qu'il ne soit mis en œuvre.

Selon M. Awadhi de l'IATA, les gouvernements sont réticents à travailler ensemble.

"Chaque État pense savoir comment mieux gérer la situation et s'en tient à ses solutions, même si elles ne sont pas très efficaces", explique-t-il.

"En fin de compte, il s'agit d'une entreprise et il y a un niveau de protectionnisme qui commence à nuire à l'industrie de l'aviation. Il n'y a alors aucun avantage à avoir son propre transporteur national".

Il existe une exception notable en Afrique : une compagnie aérienne absolument florissante, qui pourrait servir de modèle à d'autres : Ethiopian Airlines.

Il y a un peu plus de 15 ans, la compagnie employait environ 4 000 personnes. Aujourd'hui, ce chiffre dépasse les 17 000.

Elle appartient à l'État, mais est entièrement gérée comme une entreprise commerciale, sans ingérence du gouvernement.

Elle a plus que doublé la taille de sa flotte d'avions de transport de marchandises et de passagers et a fait d'Addis-Abeba une plaque tournante régionale, attirant des devises étrangères dans la capitale éthiopienne et stimulant l'industrie des services du pays.

Au début du millénaire, l'Éthiopie était l'un des pays les plus pauvres du monde ; aujourd'hui, elle connaît l'une des croissances économiques les plus rapides.

M. Zemedeneh, un Américain d'origine éthiopienne qui a joué un rôle clé en tant que conseiller d'Ethiopian Airlines lors de l'élaboration de sa stratégie, estime qu'Ethiopian Airlines a joué un rôle dans cet essor.

"Ethiopian Airlines génère des millions de dollars en devises fortes pour le pays, et tous les Éthiopiens sont fiers d'avoir pu créer l'une des multinationales indigènes les plus prospères appartenant à des Africains et exploitées par des Africains", ajoute-t-il.