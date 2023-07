La barge flottante controversée où le Royaume-Uni hébergera des demandeurs d'asile

Crédit photo, MATT KEEBLE/PA Légende image, Sur cette photo prise en mai, la barge Bibby Stockholm arrive dans le port de Falmouth pour inspection.

Author, Dan Johnson

Role, BBC News

il y a 20 minutes

Portland, une île du sud-ouest de l'Angleterre, sera le premier endroit au Royaume-Uni à accueillir des demandeurs d'asile sur une barge d'hébergement flottante.

La semaine dernière, le "Bibby Stockholm" a été sorti de la cale sèche du port de Falmouth après une remise en état qui lui permettra d'accueillir jusqu'à 500 hommes célibataires pendant au moins les 18 prochains mois.

Il devrait être remorqué jusqu'à Portland dans les prochains jours.

Dan Johnson, correspondant de la BBC dans l'ouest de l'Angleterre, s'est rendu sur l'île pour savoir comment les habitants perçoivent cette nouvelle politique gouvernementale controversée.

"Ils pensent que Portland est un dépotoir", déclare Charles Richards, 78 ans.

"Ils les laissent ici parce qu'ils pensent que nous n'avons pas d'importance et que nous ne ferons pas d'histoires. Portland a été traité avec mépris".

M. Richards a toujours vécu sur l'île.

Nous sommes assis sur le mur de son jardin, qui donne sur le port où il travaillait autrefois pour le ministère de la Défense, où il emballait des missiles.

Légende image, Charles Richards estime que Portland est considéré comme un "dépotoir"

Il semble que tout le monde ici soit lié d'une manière ou d'une autre à l'armée ou à l'administration pénitentiaire.

"Portland a toujours été exploité", poursuit-il.

"Les entreprises de pierre ont exploité le terrain et y ont creusé de grands trous. Le ministère de la défense l'a exploité pour construire des fortifications et des bases navales. Le gouvernement s'en est servi pour installer deux prisons. Pendant des années, ils ont fait ce qu'ils voulaient de nous.

Jusqu'à l'extrême

Portland est l'un de ces endroits en marge, une pointe de l'Angleterre accrochée à la côte du Dorset, à côté du fil ténu de la plage de Chesil.

Je remarque un panneau dans la fenêtre d'un voisin : "Keep Portland weird" (Gardez Portland bizarre).

Il ne faut que 10 minutes en voiture pour aller d'un bout à l'autre de la ville, mais elle n'est pas insulaire et on a l'impression que ce paysage accidenté et battu par les intempéries porte plus que sa juste part de notre poids national.

Crédit photo, PA Media Légende image, Le port de Portland.

Parmi les carrières d'où ont été extraites les pierres d'un blanc éclatant destinées au palais de Buckingham et à la cathédrale Saint-Paul, se trouve la prison "The Verne", qui abrite 580 délinquants sexuels condamnés.

Une autre prison abrite également 500 autres détenus.

Et pour compléter les deux prisons, il y avait auparavant le navire prison "HMP Weare", une "mesure temporaire" prise pour soulager la surpopulation, qui a duré huit ans.

Ses 400 prisonniers ont porté à 11 % la proportion de la population de l'île derrière les barreaux.

Aujourd'hui, une autre péniche se dirige vers le même endroit.

Il s'agit du fleuron du dernier plan gouvernemental visant à "arrêter les bateaux" de migrants cherchant à atteindre le territoire britannique et à décourager les dangereuses traversées de la Manche.

Fonds

Le conseil du Dorset recevra plus de 2 220 000 dollars sur les 18 mois pendant lesquels le navire devrait rester au port.

Ce montant est calculé sur la base d'une estimation de 4 500 dollars par poste d'amarrage.

En outre, 493 000 dollars seront mis à disposition pour financer l'aide et les activités de ses résidents.

Crédit photo, PA Media Légende image, Le "Bibby Stockholm" accueillera 500 hommes célibataires.

Bien que la conseillère Laura Beddow affirme que l'autorité avait de "sérieuses inquiétudes" et pense que Portland n'est pas le bon endroit pour installer une péniche, elle admet : "Nous sommes dans une position où nous avons des services juridiques à fournir".

Le ministère de l'Intérieur affirme que le navire permettra d'alléger la pression sur le système d'asile.

Cependant, il a suscité l'opposition d'une grande variété de voix et il y a encore de l'espoir qu'un appel puisse être déposé.

"Les gens s'inquiètent pour ces jeunes gens", déclare M. Richards.

“Qu'est-ce qu'ils vont faire, se promener ? Nous ne savons pas ce qu'ils vont faire, ni où ils vont aller, ni qui ils vont côtoyer. Vont-ils être impliqués dans le trafic de drogue ? C'est quelque chose dont nous n'avons pas besoin”.

J'entends les mêmes questions dans le jardin public Victoria Gardens.

"Oui, il faut bien qu'ils aillent quelque part", reconnaît Kathy Smith.

"Mais pour qu'une barge vienne ici... notre infrastructure sur l'île est très limitée. Nous n'avons qu'une seule voie d'accès et une seule voie de sortie. Nous avons des problèmes pour obtenir des rendez-vous médicaux. Seront-ils prioritaires ?"

Préoccupations

Les mêmes préoccupations se retrouvent sur les banderoles affichées lors des manifestations, amplifiées dans les groupes Facebook et diffusées lors d'une réunion publique houleuse.

Des représentants de la ville, du comté, du NHS et de la police du Dorset font face à des habitants en colère, rejoints par liaison vidéo par des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur.

Crédit photo, PA Media Légende image, La péniche a déjà été utilisée pour héberger des sans-abri, des demandeurs d'asile et des travailleurs offshore

Une femme craint pour la sécurité des femmes et des jeunes filles.

Une autre s'inquiète des conditions de vie des personnes à bord.

Des questions se posent quant au soutien apporté aux migrants en termes de santé mentale et de bien-être spirituel, ainsi qu'à leur liberté de mouvement.

Est-ce vraiment moins cher que d'utiliser des hôtels, qu'en est-il de la sécurité, et qui doit être protégé de qui ?

Certains pensent que le bloc d'hébergement terne découragera les touristes. Tout le monde, y compris les fonctionnaires locaux, est mécontent du manque de consultation.

Il n'y a pas beaucoup de réponses et pas beaucoup de détails.

Le fonctionnaire du ministère de l'Intérieur décrit une "situation d'urgence", assure que tous les demandeurs d'asile ont passé l'évaluation initiale et ont été vérifiés dans les bases de données de la police et de l'immigration.

Il parle de concevoir "des activités pour les personnes à bord afin de les aider à occuper leur temps de manière productive".

"Vous êtes un menteur et un lâche", s'écrie un homme.

Crédit photo, MATT KEEBLE/PA WIRE Légende image, L'intérieur de la péniche a été rénové.

La discussion porte ensuite sur l'état des services publics de Portland.

"Il faut parfois attendre quatre semaines pour voir un médecin", se plaint une femme.

Il n'y a pas de dentiste et la pharmacie est débordée.

Certains estiment que les comportements antisociaux sont déjà hors de contrôle : l'île compte plus de phares que de policiers.

Les fonctionnaires semblent stupéfaits. Ils promettent plus d'informations et de meilleurs services, mais admettent ensuite que les 500 hommes devront être enregistrés auprès des médecins généralistes de la région.

C'en est trop pour un homme qui s'écrie : "Si nous nous rendons dans notre centre de santé et qu'il est surpeuplé de demandeurs d'asile, ils nous renverront. Ils ne peuvent même plus nous donner des soins médicaux appropriés. C'est dégoûtant et ils devraient avoir honte".

Parmi ces préoccupations, on trouve des allusions aux préjugés et des éclairs de racisme. Certains veulent faire valoir des points de vue beaucoup plus larges.

"Ces gens ne sont pas des réfugiés", s'écrie un autre homme.

"Ils ne viennent pas d'un pays déchiré par la guerre, ce sont des migrants économiques.

"Nous devrions être les premiers".

Beddow suggère que les commentaires sur la politique d'immigration soient adressés au gouvernement.

Alors que le responsable de la réunion s'efforce de conclure le débat, un autre homme lance un dernier commentaire : “Où est votre devoir de diligence à notre égard ? Nous devrions passer en premier”.

Légende image, L'infrastructure de l'île est "très limitée", déclare Kathy Smith.

Il s'agit d'une collision difficile entre la politique centrale et l'expérience locale.

Elle révèle le sentiment profond d'une communauté qui se sent oubliée, avec des émotions provoquées par l'objet même, la barge, conçue pour rassurer les électeurs sur le fait que les demandeurs d'asile ne vivent pas dans le luxe d'hôtels financés par le contribuable.

Tim Munro, ancien maire de Portland, résume la situation comme suit : "Nous ne voulons vraiment pas que le scénario cauchemardesque se réalise, c'est-à-dire que beaucoup de jeunes cherchent des choses à faire sur l'île".

Je me demande pourquoi son hypothèse est si négative.

"Ils ne peuvent pas travailler", explique-t-il. "Et il est clair qu'ils ne vont pas rester assis sur un bateau dans le port de Portland tout le temps, alors qu'est-ce qu'ils vont faire ? Je ne sais pas, alors je ne peux qu'imaginer les mauvaises choses qui pourraient arriver".

Munro me rappelle que l'île abritait des milliers de jeunes lorsque la marine gérait le port : "ils buvaient et faisaient ce que font les jeunes", dit-il.

Mais il cite les liens maritimes de longue date et la police militaire comme des contrepoids rassurants.

Parmi les ironies qui s'accumulent sur l'île, on trouve les ruines abandonnées d'un ancien bâtiment d'habitation de la marine, de l'autre côté du port.

Un projet d'hébergement de 750 demandeurs d'asile a été rejeté il y a 20 ans.

Je rappelle à M. Munro les milliers de visiteurs qui se sont rendus aux Jeux olympiques de 2012, lorsque Portland a accueilli les compétitions de voile.

"Ces gens faisaient leurs courses à Waitrose, venaient de Bath, prenaient le train, ramenaient leurs déchets à la maison ; c'étaient tous des gens très civilisés et sympathiques", dit-il.

"Ce sont ces gens-là qui viennent voir la voile aux Jeux olympiques. Ce n'est pas ce que nous avons aujourd'hui. Nous espérons qu'ils deviendront des gens adorables et gentils qui n'auront pas d'impact sur la communauté locale. Le seul souci, c'est l'inconnu, c'est tout".

“Étrange endroit”

Le groupe Stand Up To Racism mène sa propre campagne : "Refugees Welcome : No Prison Barge" (Réfugiés bienvenus : pas de péniche-prison), exhortant les manifestants à se concentrer sur la politique plutôt que sur les personnes.

Carralyn Parkes est conseillère du Parti Travailliste au Conseil Municipal de Portland et occupe actuellement le poste de maire.

"Notre opposition n'a jamais mis l'accent sur les demandeurs d'asile", déclare-t-elle.

Légende image, Tim Munro, ancien maire de Portland, déclare que sa principale préoccupation est "l'inconnu".

"Ces personnes seront traitées avec gentillesse, courtoisie et respect et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'elles se sentent les bienvenues.

"Ce dont il s'agit, c'est de l'hébergement proposé, qui est totalement inadapté aux personnes ayant des besoins complexes. C'est barbare et inhumain".

Le conseil a clairement exprimé son opposition, mais aussi son impuissance à résister.

De retour dans le jardin de Richards, il me parle du dépliant qui est arrivé chez lui il y a quelques semaines, rappelant aux habitants que la marine utilise encore occasionnellement le port comme poste d'amarrage de secours pour les sous-marins nucléaires.

Le plan d'urgence informe toutes les personnes se trouvant dans un rayon d'un kilomètre que des comprimés d'iode seront distribués en cas de problème.

"Portland est un endroit étrange", conclut-il.

"Il y a beaucoup de choses bizarres qui se passent ici.

Il me dit qu'il n'est "pas un vrai Portlandais" parce que, bien qu'il soit né ici, ses parents étaient des étrangers ou des "kimberlin".