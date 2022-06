Des scientifiques découvrent une bactérie géante visible à l'œil nu

il y a une heure

André Biernath

De BBC News Brazil à Londres

Crédit photo, LABORATOIRE NATIONAL LAWRENCE BERKELEY Légende image, Sur l'image, vous pouvez voir la bactérie Thiomargarita magnifica (filaments blancs) comparée à une pièce de 10 cents.

Un groupe de scientifiques vient d'annoncer les détails de la plus grande bactérie jamais trouvée dans la nature. Elle est si grande qu'elle peut être vue à l'œil nu, sans avoir besoin d'un microscope.

Au nom évocateur de Thiomargarita magnifica , elle ressemble à de la charpie blanche et habite les mangroves de Guadalupe, un archipel situé dans le sud des Caraïbes.

Pour avoir une idée de sa taille, cette bactérie mesure plus de 9 000 micromètres de long (un micromètre est l'unité de mesure qui équivaut à un millième de millimètre), soit elle dépasse 0,9 centimètre.

"Au début, cela nous fait remettre en question même l'utilisation de 'micro' pour décrire ces bactéries, puisque la microbiologie traite de choses que nous ne pouvons pas voir à l'œil nu", commente la biologiste Sylvia Maria Affonso Silva, de l'Université fédérale de São Paulo (Unifesp).

Les plus grosses bactéries connues atteignent au maximum 750 micromètres. En moyenne, ces êtres mesurent environ 2 micromètres.

Cela signifie donc que T. magnifica est douze fois plus grande que la plus grosse bactérie - et jusqu'à 4 500 fois plus longue qu'un microbe "typique".

Il serait donc possible d'aligner 625 000 unités d' Escherichia coli , l'un des micro-organismes responsables des infections intestinales, à la surface d'un seul T. magnifica.

Ces découvertes "défient les connaissances traditionnelles sur les cellules bactériennes", écrivent les auteurs.

La découverte, qui a vu la participation de chercheurs de plusieurs institutions, comme le Lawrence Berkeley National Laboratory, aux États-Unis, et l'Université des Antilles, en Guadeloupe, a été publiée dans le dernier numéro de la revue spécialisée Science.

Il convient de rappeler ici que les bactéries font partie de la nature et qu'elles ne sont pas toutes nocives pour notre santé - T. magnifica ne semble pas représenter de menace et semble être en équilibre dans l'environnement dans lequel il se trouve.

Un microbe pas si "micro"

T. magnifica a été trouvée près des feuilles qui tombent des arbres situés dans les mangroves des îles de Guadeloupe.

Les scientifiques ont utilisé diverses techniques et équipements pour démêler la structure et le métabolisme de la nouvelle espèce.

Crédit photo, LABORATOIRE NATIONAL LAWRENCE BERKELEY Légende image, T. magnifica, vue rapprochée

D'après ce qui a été observé, elle appartient à un groupe connu sous le nom de bactéries soufrées.

De manière générale, cela signifie que ces êtres utilisent le soufre, un élément chimique présent en abondance dans ces eaux, pour vivre et se multiplier.

"Les bactéries sont des êtres unicellulaires, composés d'une seule cellule, qui ont le matériel génétique dispersé à l'intérieur", explique Silva.

Dans les organismes plus complexes, l'ADN est stocké à l'intérieur du noyau de la cellule.

T. magnifica semble être " à mi-chemin" entre ces deux scénarios. Ses plus de 11 000 gènes - trois fois le code génétique des autres bactéries - sont encapsulés dans des structures membraneuses.

"Cette organisation génétique différenciée est quelque chose de très intéressant et attire l'attention, car elle semble être à la transition entre les êtres procaryotes, comme les autres bactéries, et les êtres eucaryotes, qui sont plus complexes", analyse Silva.

Crédit photo, LABORATOIRE NATIONAL LAWRENCE BERKELEY Légende image, Une nouvelle espèce de bactérie découverte dans les mangroves d'une île des Caraïbes.

Selon les scientifiques responsables de la découverte, cette configuration différente représente une "innovation caractéristique des cellules plus complexes".

"Il est possible que cette organisation spatiale unique indique un gain en complexité qui aurait pu permettre à T. magnifica de dépasser les limitations de taille et de volume typiquement associées aux bactéries", analysent les auteurs dans un communiqué.

Cependant, on ne sait pas encore pourquoi cette nouvelle espèce est devenue si grande par rapport à ses cousines-sœurs.

"Pourquoi ces organismes doivent-ils être si longs est une autre [question] intrigante et stimulante", explique la microbiologiste Petra Anne Levin de l'Université de Washington à St. Louis, aux États-Unis.

L'experte signe une brève analyse de la découverte, également publiée dans Science .

Crédit photo, LABORATOIRE NATIONAL LAWRENCE BERKELEY Légende image, T. magnifica atteint jusqu'à 2 centimètres de long.

"Une autre question plus philosophique est de savoir si T. magnifica représente la limite supérieure de la taille d'une bactérie", poursuit-elle.