Combien de personnes la Terre peut-elle contenir ?

Par Zaria Gorvett, BBC Future

Crédit photo, Alamy Légende image, Tokyo est la ville la plus peuplée, avec 37 millions d'habitants, 60 000 restaurants et 167 gratte-ciels.

Vers la fin de l'année 2022, la population humaine sur Terre devrait atteindre huit milliards d'individus. Pour marquer l'occasion, BBC Future se penche sur l'une des questions les plus controversées de notre époque. Sommes-nous trop nombreux ? Ou est-ce la mauvaise question ?

À un moment, la vallée était un marécage tranquille et marécageux. Les herbes et les palmiers jetaient des ombres floues sur l'eau en dessous. Les poissons se cachaient dangereusement à la lisière des mangroves.

Les orangs-outans cherchaient les fruits avec leurs doigts de cuir. Puis un géant dormant s'est réveillé de son sommeil. C'était vers 72 000 avant J.-C. sur l'île de Sumatra, en Indonésie.

Le supervolcan Toba était en éruption, dans ce qui est considéré comme le plus grand événement de ce type des 100 000 dernières années.

Une série d'explosions tonitruantes a libéré 9,5 quadrillions de kilogrammes de cendres, qui se sont répandues en nuages obscurcissant le ciel et s'élevant à environ 47 km dans l'atmosphère.

Par la suite, une vaste zone de l'Asie a été recouverte d'une couche de poussière molle de 3 à 10 cm d'épaisseur. Elle a étouffé les sources d'eau et s'est collée à la végétation comme du ciment - des dépôts du Toba ont été trouvés jusqu'en Afrique de l'Est, à 7 300 km à l'ouest de l'éruption.

Mais surtout, certains scientifiques pensent qu'elle a plongé le monde dans un hiver volcanique qui a duré des décennies et a failli entraîner l'extinction de notre espèce.

En 1993, une équipe de chercheurs américains a étudié le génome humain à la recherche d'indices sur son passé profond et a découvert la signature révélatrice d'un important "goulot d'étranglement de la population" - un moment où l'humanité s'est réduite de façon si radicale que toutes les générations suivantes, en dehors de l'Afrique, étaient beaucoup plus proches les unes des autres.

Des études ultérieures ont révélé qu'à cette époque précaire, qui s'est peut-être déroulée il y a entre 50 000 et 100 000 ans, notre nombre collectif n'était peut-être que de 10 000 personnes, soit l'équivalent de la population actuelle de la localité endormie d'Elkhorn, dans le Wisconsin, ou du nombre de personnes ayant assisté à un seul mariage en voiture en Malaisie en 2020.

La partie du monde la moins touchée était l'Afrique, où la diversité génétique reste élevée à ce jour - sur ce seul continent, il existe des différences génétiques plus importantes entre certains groupes qu'entre les Africains et les Européens.

Certains pensent que cette synchronisation n'est pas une coïncidence - ils pensent que c'est l'éruption volcanique du Toba qui en est responsable.

Cette idée est vivement contestée, mais il ne fait aucun doute qu'une grande partie de l'humanité descend d'un nombre relativement modeste d'ancêtres super robustes. À certains moments, les habitants de régions entières du monde ont été en grand péril.

Avance rapide de 74 000 ans et notre espèce de singe sans poils, autrefois obscure, a connu une explosion démographique, colonisant presque tous les habitats de la planète et exerçant son influence jusque dans les coins les plus reculés.

En 2018, des scientifiques ont trouvé un sac plastique à 10 898 m sous la surface de l'océan, au fond de la fosse des Mariannes, tandis qu'une autre équipe a récemment découvert des "produits chimiques éternels" fabriqués par l'homme sur le mont Everest.

Aucune partie du monde n'est vierge - chaque lac, forêt et canyon a été touché par l'activité humaine.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les plus grandes étendues de forêts encore existantes dans le monde disparaissent rapidement.

Dans le même temps, notre nombre et notre ingéniosité ont permis à l'humanité de réaliser des exploits dont aucun autre animal n'aurait pu rêver - fissionner des atomes, envoyer des équipements complexes à près d'un million de kilomètres (1,6 million de km) pour observer des planètes en formation dans des galaxies lointaines, et contribuer à une diversité stupéfiante d'art et de culture.

Chaque jour, nous prenons collectivement 4,1 milliards de photos et échangeons entre 80 et 127 trillions de mots.

À la date étrangement précise du 15 novembre 2022, les Nations unies ont prédit qu'il y aura huit milliards d'êtres humains en vie au même moment - jusqu'à 800 000 fois plus que le nombre de survivants de la catastrophe de Toba.

Aujourd'hui, notre population est si énorme, avec une diversité génétique si faible - en dehors de l'Afrique - qu'un chercheur a récemment fait remarquer qu'il n'est pas si surprenant que certaines personnes ressemblent étrangement à de parfaits étrangers - il y a un pool génétique limité qui est constamment recyclé et environ 370 000 nouvelles occasions (sous la forme de naissances) pour que ces coïncidences génétiques se produisent chaque jour.

Mais l'expansion démographique de l'humanité s'accompagne de grandes divisions. Certains considèrent notre nombre croissant comme une réussite sans précédent - en fait, il y a une école de pensée émergente selon laquelle nous avons en fait besoin de plus de gens.

En 2018, le milliardaire de la technologie Jeff Bezos a prédit un avenir dans lequel notre population atteindra une nouvelle décimale, sous la forme d'un trillion d'humains dispersés dans notre système solaire - et a annoncé qu'il planifiait des moyens pour y parvenir.

D'autres, en revanche, dont l'animateur et historien de la nature britannique Sir David Attenborough, ont qualifié nos masses grouillantes de "fléau pour la Terre".

Selon eux, presque tous les problèmes environnementaux auxquels nous sommes actuellement confrontés, du changement climatique à la perte de biodiversité, en passant par le stress hydrique et les conflits pour les terres, sont imputables à notre reproduction effrénée au cours des derniers siècles.

En 1994, alors que la population mondiale ne comptait que 5,5 milliards d'habitants, une équipe de chercheurs de l'université de Stanford, en Californie, a calculé que la taille idéale de notre espèce se situerait entre 1,5 et 2 milliards d'individus.

Le monde est-il donc actuellement surpeuplé ? Et que pourrait réserver l'avenir à la domination mondiale de l'humanité ?

Le débat sur le nombre idéal d'habitants de la planète est aussi fracturé et chargé d'émotion que jamais - mais le temps presse pour décider quelle est la meilleure direction à prendre.

Une préoccupation ancienne

C'était à la fin des années 1980, dans le centre de l'Irak, et une équipe d'archéologues de l'université de Bagdad fouillait une bibliothèque en ruines dans l'ancienne ville de Sippar.

Au milieu du sable, de la poussière et des murs anciens, ils ont trouvé 400 tablettes d'argile - des documents oubliés dans leur tombeau savant depuis plus de trois mille cinq cents ans, toujours sur les mêmes étagères auxquelles des mains babyloniennes les avaient ajoutées.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les migrations naturelles de nombreux animaux sont désormais impossibles sans traverser des établissements humains ou des infrastructures.

Mais quatre d'entre elles en particulier étaient spéciales. Elles contenaient des sections manquantes d'une histoire trouvée en fragments sur des tablettes distinctes dispersées en Mésopotamie, qui intrigue encore les historiens aujourd'hui.

"Douze cents ans ne s'étaient pas encore écoulés [depuis la création de l'humanité], que la terre s'étendait et que les gens se multipliaient..." dit l'Atra-hasis - le poème épique gravé dans l'argile par un scribe anonyme aux alentours du 17e siècle avant J.-C..

Il s'agit de la version mésopotamienne de l'omniprésente histoire du grand déluge, que l'on retrouve sous d'innombrables formes dans les cultures du monde entier, dans laquelle la civilisation est détruite par une divinité - et elle pourrait contenir l'une des premières mentions de la surpopulation dans les archives historiques.

Dans ce conte ancien, les dieux sont agacés par le "bruit" et le "tumulte" créés par les hordes humaines, ainsi que par les "terres qui mugissent comme un taureau" en raison du stress que leur font subir les exigences de notre espèce.

Le dieu de l'atmosphère, Enlil, décide de déchaîner quelques dangers pour faire baisser à nouveau les chiffres - en inventant des fléaux, des famines et des sécheresses qui arrivent à intervalles réguliers de 1 200 ans.

Heureusement, un autre dieu sauve la mise - cette fois-ci. Mais Enlil prévoit alors une grande inondation... et l'histoire classique de la construction de bateaux s'ensuit.

À l'époque où l'Atra-hasis a été écrit, la population mondiale était estimée entre 27 et 50 millions d'habitants, soit l'équivalent du nombre de personnes qui vivent actuellement au Cameroun ou en Corée du Sud, ou encore 0,3 à 0,6 % du total des habitants de la planète.

Au cours du millénaire qui a suivi, les érudits semblent être restés relativement silencieux quant aux problèmes de population. Puis, dans la Grèce antique, ils ont recommencé à réfléchir à la question.

Le philosophe Platon avait des idées bien arrêtées. Après une période de croissance rapide, au cours de laquelle la population d'Athènes a doublé, il s'est plaint : "ce qui reste maintenant est comme le squelette d'un corps rongé par la maladie ; le sol riche a été emporté et il ne reste que la structure nue du quartier."

Non seulement il croyait en un contrôle strict de la population, géré par l'État - il finit par conclure que la ville idéale ne devait pas compter plus de 5 040 citoyens, et pensait que la création de colonies était un bon moyen de se décharger de tout excès - mais il ressentait également l'importance de modérer la consommation.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il peut être difficile de saisir l'ampleur stupéfiante de la population humaine.

Dans l'opus magnum de Platon, La République, écrit vers 375 avant Jésus-Christ, il décrit deux cités-états imaginaires - des régions administratives gouvernées presque comme de petits pays. L'une est saine et l'autre est "luxueuse" et "fiévreuse".

Dans cette dernière, la population dépense et dévore à l'excès, s'abandonnant au consumérisme jusqu'à ce qu'elle ait "dépassé la limite de ses besoins". Hélas, cette cité-État moralement décrépite finit par s'emparer des terres voisines, ce qui entraîne naturellement la guerre - elle ne peut tout simplement pas soutenir sa population nombreuse et avide sans ressources supplémentaires.

Platon avait mis le doigt sur un débat qui fait toujours rage aujourd'hui : le problème est-il la population humaine ou les ressources qu'elle consomme ?

Il a fallu attendre plus de cinq siècles après Platon pour que l'ampleur mondiale de notre explosion démographique devienne évidente. L'auteur Tertullien, qui vivait dans la ville romaine de Carthage, a devancé de loin les observations modernes sur nos multitudes destructrices.

En 200 après J.-C., alors que la population humaine totale avait atteint 190 à 256 millions d'individus - soit environ le nombre d'habitants actuels du Nigeria ou de l'Indonésie -, il estimait que le monde entier avait déjà été exploré et que l'homme était devenu un fardeau pour la planète. "...car la nature ne peut plus nous soutenir".

Au cours des 1 500 années suivantes, la population humaine mondiale a plus que triplé. Finalement, cette inquiétude détachée s'est transformée en panique.

C'est alors qu'entre en scène Thomas Malthus, un ecclésiastique anglais qui avait un penchant pour le pessimisme. Dans son célèbre ouvrage intitulé "Essai sur le principe de population", publié en 1798, il part de deux observations importantes : tous les êtres humains ont besoin de manger et ils aiment avoir des relations sexuelles.

Poussés à leur conclusion logique, expliquait-il, ces simples faits conduiraient à terme les demandes de l'humanité à dépasser les réserves de la planète.

"La population, lorsqu'elle n'est pas contrôlée, augmente dans un rapport géométrique. La subsistance n'augmente que dans un rapport arithmétique. Une légère connaissance des chiffres montrera l'immensité de la première puissance par rapport à la seconde", écrivait Malthus.

En d'autres termes, un grand nombre de personnes entraîne un nombre encore plus grand de descendants, dans une sorte de boucle de rétroaction positive - mais notre capacité à produire de la nourriture ne s'accélère pas nécessairement de la même manière.

Ces simples mots ont eu un effet immédiat, déclenchant une peur passionnée chez certains et une colère chez d'autres, qui allait continuer à se répercuter sur la société pendant des décennies.

Les premiers pensaient qu'il fallait faire quelque chose pour empêcher que notre nombre ne devienne incontrôlable. Les seconds estiment que limiter le nombre de personnes est absurde ou contraire à l'éthique et qu'il faut plutôt s'efforcer d'augmenter l'offre de nourriture.

Les partisans de la réduction du nombre d'habitants critiquaient en particulier les lois anglaises sur les pauvres introduites des centaines d'années auparavant, qui prévoyaient le versement d'allocations aux personnes vivant dans la pauvreté pour les aider à s'occuper de leurs enfants. On a supposé que ces lois encourageaient les gens à avoir des familles plus nombreuses.

À l'époque de la publication de l'essai de Malthus, la planète comptait 800 millions d'habitants.

Crédit photo, Alamy Légende image, La demande mondiale de produits miniers est sans précédent, mais cette industrie peut avoir des conséquences dévastatrices pour l'environnement.

Ce n'est toutefois qu'en 1968 que les préoccupations modernes concernant la surpopulation mondiale sont apparues, lorsqu'un professeur de l'université de Stanford, Paul Ehrlich, et sa femme, Anne Ehrlich, ont coécrit The Population Bomb. Ils se sont inspirés de la ville indienne de Delhi.

Un soir, alors qu'ils rentraient à leur hôtel en taxi, ils ont traversé un bidonville, où ils ont été submergés par la quantité d'activité humaine dans les rues. Ils ont relaté cette expérience d'une manière qui a été fortement critiquée, d'autant plus que la population de Londres était à l'époque plus du double de celle de Delhi.

Le couple a écrit son livre parce qu'il s'inquiétait de la famine de masse qui, selon lui, était imminente, en particulier dans les pays en développement, mais aussi dans des pays comme l'Amérique, où les gens commençaient à remarquer l'impact qu'ils avaient sur l'environnement. Ce travail a été largement crédité - ou accusé, selon les points de vue - d'avoir déclenché bon nombre des inquiétudes actuelles concernant la surpopulation.

Bien sûr, les discussions sur le nombre d'individus qu'il devrait y avoir n'ont jamais été purement académiques. Elles ont parfois été détournées pour justifier la persécution, le nettoyage ethnique et le génocide.

Dans chaque cas, les auteurs avaient l'intention de réduire la population de groupes spécifiques, tels que les membres d'une certaine classe sociale, d'une religion ou d'une ethnie - plutôt que l'humanité dans son ensemble - mais ils sont néanmoins parfois considérés comme des exemples des dangers que le concept même de surpopulation peut poser.

Dès 1834, soit trois décennies et demie seulement après la publication de l'essai de Malthus, les Poor Laws anglaises ont été supprimées et remplacées par des lois plus strictes. Cette décision s'explique en partie par les craintes de Malthus que cette classe sociale (qu'il appelait les "paysans") ne se reproduise trop, ce qui a eu pour conséquence de forcer les enfants orphelins à vivre dans des maisons de travail lugubres et insalubres comme celle décrite dans le roman Oliver Twist de Charles Dickens.

Au cours des siècles suivants, l'eugénisme a été continuellement déguisé en contrôle de la population - ou a reçu le soutien du mouvement - comme lors des stérilisations forcées de personnes issues de groupes ethniques minoritaires dans l'Amérique des années 1970.

Il a également été utilisé pour restreindre les libertés individuelles. En 1980, la Chine a introduit sa politique controversée de l'enfant unique, qui a été largement considérée comme une violation envahissante des droits sexuels et reproductifs de la population.

Crédit photo, Alamy Légende image, Le premier palmier à huile a été planté en Malaisie en 1870. Aujourd'hui, les plantes couvrent environ 5,9 millions d'hectares de terres dans le pays.

Un avenir controversé

En raison de son histoire controversée, l'ingénierie démographique est un domaine qui divise profondément.

Aujourd'hui, toute politique impliquant des quotas ou des objectifs d'augmentation ou de diminution de la population humaine est presque universellement condamnée, sauf par une poignée d'organisations extrémistes.

Le risque que ces incitations conduisent à la coercition ou à d'autres atrocités est considéré comme trop grand. Mais il n'y a guère d'accord au-delà de cela.

À une extrémité du spectre se trouvent ceux qui considèrent la baisse des taux de fécondité dans certaines régions comme une crise. Un démographe est tellement préoccupé par la baisse localisée du taux de natalité au Royaume-Uni qu'il a suggéré de taxer les personnes sans enfant.

En 2019, il y avait 1,65 enfant né dans le pays par femme en moyenne. Ce chiffre est inférieur au seuil de remplacement - le nombre de naissances nécessaires pour maintenir la même taille de population - de 2,075, bien que la population ait continué à augmenter globalement en raison de la migration en provenance d'autres pays.

L'opinion opposée est que le ralentissement et, à terme, l'arrêt de la croissance démographique mondiale est non seulement éminemment gérable et souhaitable, mais qu'il peut être atteint par des moyens entièrement volontaires - des méthodes telles que la simple fourniture de moyens de contraception à ceux qui le souhaitent et l'éducation des femmes.

De cette manière, les partisans de cette position estiment que nous pourrions non seulement faire du bien à la planète, mais aussi améliorer la qualité de vie des citoyens les plus pauvres du monde entier.

Une organisation qui croit en cette approche est l'organisation caritative Population Matters, basée au Royaume-Uni, qui fait campagne pour parvenir à une population mondiale durable. Elle préconise de s'attaquer aux pressions que le consumérisme - en particulier celui des pays développés - exerce sur la planète, tout en soulignant le rôle que la taille de la population doit jouer à cet égard.

"Nous déplorons toute forme de contrôle de la population ou de coercition, de restriction du choix", déclare le directeur, Robin Maynard. "Il s'agit donc de permettre l'accès, de permettre le choix, et de respecter les droits. Et c'est en fait le moyen le plus efficace pour que les gens prennent des décisions qui sont bonnes pour eux et bonnes pour la planète, en fin de compte."

D'autres, en revanche, préconisent de ne plus se focaliser sur l'ajustement du nombre de personnes dans le monde, quelle que soit la manière douce ou indirecte dont on y parvient, mais sur nos activités.

Les partisans de cette approche font valoir que la quantité de ressources que chaque personne consomme a davantage d'impact sur notre influence collective, et soulignent que la consommation est nettement plus élevée dans les pays plus riches où le taux de natalité est plus faible.

En réduisant nos demandes individuelles sur la planète, on pourrait réduire l'empreinte de l'humanité sans étouffer la croissance des pays plus pauvres.

En fait, l'intérêt de l'Occident pour la réduction de la croissance démographique dans les régions moins développées du monde a été accusé d'avoir des relents racistes, alors que l'Europe et l'Amérique du Nord sont globalement plus densément peuplées.

Crédit photo, Alamy Légende image, Après la dernière période glaciaire, la Grande-Bretagne était recouverte de forêts denses - les wildwood. Mais après des milliers d'années de colonisation, elles ne couvrent aujourd'hui que 13 % des terres...

Enfin, il y a la "solution" fataliste à l'éternelle question de la population : il suffit de ne rien faire. Ce point de vue s'appuie sur la dynamique hautement instable de notre population mondiale - elle est appelée à croître de manière significative, mais elle diminuera ensuite. Chaque camp finira peut-être par obtenir ce qu'il veut, mais pas éternellement.

Les estimations varient, mais nous devrions atteindre le "pic humain" vers 2070 ou 2080, date à laquelle la planète comptera entre 9,4 et 10,4 milliards d'habitants. Le processus sera peut-être lent - si nous atteignons 10,4 milliards d'habitants, les Nations unies prévoient que la population restera à ce niveau pendant deux décennies - mais la population devrait ensuite finir par diminuer.

Dans le livre "Empty Planet : The Shock of Global Population Decline" (Planète vide : le choc du déclin de la population mondiale), les auteurs présentent une vision de l'avenir très différente de celle à laquelle nous sommes habitués, dans laquelle le monde est aux prises avec les nouveaux défis et les nouvelles opportunités que la dépopulation pourrait présenter.

Au milieu de toutes ces controverses et incertitudes, il peut être difficile de savoir quoi penser. Voici comment le nombre d'habitants de la planète pourrait affecter quelques aspects clés de notre vie à l'avenir - l'environnement, l'économie et notre bien-être collectif.

Un défi écologique

Avec des prises de vue à la main, la caméra se promène dans la forêt malgache. Les arbres sont denses et le mystère d'une nature sauvage inconnue est palpable. Puis, soudain, il est là : un flou blanc traverse le cadre et s'éloigne au loin. L'animal est un propithèque, un lémurien timide et insaisissable aux longs membres, à la fourrure pâle et au visage noir, tel un ours en peluche allongé.

Cette brève rencontre fait partie d'un documentaire de la BBC, Indian Ocean with Simon Reeve, et le présentateur ne tarde pas à révéler une mise en garde étonnante concernant l'heureuse découverte de l'équipe.

Après tout, ce n'est pas la nature - c'est la réserve de Berenty, dans le sud de Madagascar, une minuscule parcelle de forêt entourée de tous côtés par des plantations commerciales, et l'un des derniers endroits où cette créature rare a élu domicile.

Au centre d'accueil, Reeve dit avoir été informé que presque tous les caméramans qui filment dans la région installent leur équipement à cet endroit précis, où les lémuriens sont les plus nombreux, en faisant dos à la forêt pour ne pas filmer les bâtiments.

Si les téléspectateurs pensent avoir un aperçu de l'inconnu sauvage, on peut dire qu'ils obtiennent en réalité une illusion de la nature sauvage soigneusement préparée.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'augmentation de la population de l'humanité s'est accompagnée d'une augmentation de la demande en eau - et aujourd'hui, des lacs autrefois immenses commencent à disparaître.

Le documentaire met en lumière le "mythe de la nature sauvage", un malentendu qui peut survenir lorsqu'on présente aux gens des images majestueuses du monde naturel qui excluent totalement l'homme ou minimisent radicalement notre omniprésence, en suggérant qu'il existe encore de vastes étendues de terres vierges.

Les images satellite sont un outil particulièrement puissant pour briser cette notion : vues du ciel, de nombreux pays se révèlent être fortement adaptés à l'usage humain.

À perte de vue, la terre est un patchwork de champs agricoles, bordés de routes et de rangées de bâtiments. Certains paysages ont été tellement transformés en quelques décennies, par des travaux d'ingénierie ou la déforestation, qu'ils sont à peine reconnaissables.

Ces changements s'accompagnent de statistiques surprenantes. Selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), 38 % de la surface terrestre de la planète est utilisée pour cultiver des aliments et d'autres produits (tels que des carburants) pour les humains ou leur bétail, soit cinq milliards d'hectares au total.

Et bien que nos ancêtres aient vécu parmi les géants, chassant les mammouths, les méga-wombats et les éléphants de 450 kg, nous sommes aujourd'hui l'espèce vertébrée dominante sur terre - un groupe qui comprend tout, des geckos aux lémuriens. En poids, l'homme représente 32 % des vertébrés terrestres, tandis que les animaux sauvages ne représentent que 1 % du total. Le reste est constitué par le bétail.

L'organisation caritative de préservation de la nature WWF a constaté que les populations d'animaux sauvages ont diminué de deux tiers entre 1970 et 2020 - pendant ce temps, la population mondiale a plus que doublé.

En fait, à mesure que notre domination augmente, de nombreux changements environnementaux se produisent en parallèle - et un certain nombre d'écologistes éminents, de la primatologue Jane Goodall, célèbre pour son étude des chimpanzés, au naturaliste et présentateur de télévision Chris Packham, ont fait part de leurs préoccupations.

En 2013, Sir David Attenborough a expliqué son point de vue dans une interview accordée au Radio Times : "Tous nos problèmes environnementaux deviennent plus faciles à résoudre avec moins de gens, et plus difficiles - et finalement impossibles - à résoudre avec toujours plus de gens."

Pour certains, l'alarme sur l'empreinte environnementale de l'humanité les a amenés à décider d'avoir eux-mêmes moins d'enfants, voire aucun - notamment le duc et la duchesse de Sussex, qui ont annoncé en 2019 qu'ils n'en auraient pas plus de deux pour le bien de la planète. La même année, Miley Cyrus a également déclaré qu'elle n'aurait pas encore d'enfants parce que la Terre est "en colère".

Un nombre croissant de femmes rejoignent le mouvement antinataliste et se lancent dans une "BirthStrike", jusqu'à ce que l'urgence climatique et la crise d'extinction actuelles soient traitées.

Cette tendance a été soutenue par une étude de 2017, qui a calculé que le simple fait d'avoir un enfant de moins dans les pays développés pouvait réduire les émissions annuelles de carbone d'une personne de 58,6 tonnes d'"équivalent CO2" ou CO2e - soit plus de 24 fois les économies réalisées en n'ayant pas de voiture.

Crédit photo, Alamy Légende image, Les côtes du monde entier sont parmi les zones les plus densément peuplées de la planète.

Une étude de 2019, dirigée par Jennifer Sciubba, professeur associé d'études internationales au Rhodes College (Tennessee), a analysé les niveaux de croissance démographique dans plus de 1 000 régions de 22 pays européens entre 1990 et 2006, et les a comparés à l'évolution de l'utilisation des sols urbains et des émissions de dioxyde de carbone au cours de la même période.

L'équipe a conclu que le simple nombre d'habitants avait un "effet considérable" sur ces paramètres environnementaux en Europe occidentale, mais que ces facteurs n'étaient pas les plus importants en Europe orientale.

Ce soutien nuancé à l'idée que la croissance démographique entraîne une dégradation de l'environnement est étayé par de nombreuses autres études - mais il en va de même pour l'impact de la demande croissante de ressources naturelles, en particulier dans les pays les plus riches.

En fait, de nombreux écologistes pensent aujourd'hui que les problèmes auxquels nous sommes actuellement confrontés sont en grande partie dus à la consommation plutôt qu'à la surpopulation - de ce point de vue, les préoccupations concernant cette dernière font injustement porter le chapeau aux pays les plus pauvres.

En 2021, une étude a révélé qu'aux États-Unis, la croissance démographique et l'utilisation de sources d'énergie non renouvelables dégradent toutes deux l'environnement, tandis qu'une autre a montré que la croissance économique et l'utilisation des ressources naturelles en Chine entre 1980 et 2017 ont entraîné une augmentation des émissions de dioxyde de carbone.

Fait intriguant, d'autres recherches ont révélé que, si l'utilisation des ressources naturelles et l'urbanisation en Chine augmentent toutes deux le taux de destruction de l'environnement, elles sont en partie compensées par la disponibilité du "capital humain" - essentiellement, les connaissances et les compétences de la population humaine.

Il est aujourd'hui largement admis que l'homme exerce une pression insoutenable sur les ressources limitées de la planète, un phénomène mis en évidence par le "jour du dépassement de la Terre", date à laquelle on estime chaque année que l'humanité a épuisé toutes les ressources biologiques que la planète peut régénérer de manière durable. En 2010, cette date est tombée le 8 août. Cette année, c'était le 28 juillet.

Que le problème soit dû au trop grand nombre d'êtres humains, aux ressources que nous utilisons ou aux deux, "je n'arrive même pas à comprendre comment un plus grand nombre d'êtres humains pourrait être meilleur pour l'environnement", déclare Sciubba, auteur du livre "8 Billion and Counting : How Sex, Death, and Migration Shape our World" (8 milliards et plus : comment le sexe, la mort et la migration façonnent notre monde).

Elle suggère que l'une des façons de défendre cet argument serait de considérer les humains et l'environnement comme une seule et même entité, "mais bon sang, c'est un argument très difficile à faire valoir".

Crédit photo, Alamy Légende image, Alors que la terre devient plus précieuse que jamais, certaines régions du monde deviennent inhabitables.

Cependant, Sciubba tient à souligner que l'idée d'une "bombe démographique" imminente venant détruire la planète, comme le suggère le livre des Ehrlichs, est dépassée.

"À l'époque [où le livre a été écrit], je pense qu'il y avait 127 pays dans le monde où les femmes avaient en moyenne cinq enfants ou plus au cours de leur vie", dit-elle.

À cette époque, les tendances démographiques semblaient vraiment exponentielles - et elle suggère que cela a instillé une panique démographique dans certaines générations encore en vie aujourd'hui.

"Mais aujourd'hui, il n'y a que huit [pays dont le taux de fécondité est supérieur à cinq]", précise Mme Sciubba. "Je pense donc qu'il est important pour nous de réaliser que ces tendances ont changé".

Une opportunité économique

En 2012, le gouvernement singapourien a imaginé une manière inhabituelle pour les citoyens de célébrer son indépendance - et a diffusé les instructions importantes via une nouvelle chanson de rap.

Ce tube, destiné à encourager les jeunes couples à avoir plus d'enfants, mêlait des sous-entendus colorés à des références patriotiques à la culture et aux curiosités que le pays a à offrir.

"...Faisons un petit humain qui nous ressemble, toi et moi, Explorons ton corps comme un safari nocturne, Je suis un mari patriote, tu es une femme patriote, Laisse-moi entrer dans ton camp et fabriquer une vie...", peut-on lire dans les paroles.

La chanson a été publiée dans un contexte de craintes concernant le taux de fécondité extrêmement bas de Singapour, qui n'était que de 1,1 naissance par femme en 2020.

C'est un exemple extrême de ce qui est devenu une tendance commune dans les pays riches, où les gens se marient plus tard et choisissent d'avoir moins d'enfants.

À Singapour, cette tendance a suscité des inquiétudes quant aux conséquences possibles sur l'économie du pays, ce qui a conduit le gouvernement à demander à ses citoyens de faire leur part.

Il s'agit d'un concept clé en économie : plus il y a de gens, plus ils peuvent produire de biens ou de services et plus ils peuvent consommer - la croissance démographique est donc le meilleur ami de la croissance économique.

C'est l'une des raisons pour lesquelles les préoccupations relatives à l'augmentation de la population dans les pays en développement sont parfois considérées comme problématiques - de nombreux pays développés sont déjà densément peuplés, et c'est en partie grâce à cela qu'ils ont acquis leur richesse. Refuser cette possibilité à d'autres pays est considéré comme injuste, voire raciste.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'expansion humaine signifie que les événements culturels et religieux sont plus grands que jamais - aujourd'hui, 2,5 millions de musulmans participent au pèlerinage du Hajj chaque année.

Toutefois, le ralentissement de la croissance démographique n'est pas toujours suivi d'un effondrement économique. Prenons le cas du Japon, qui a devancé les tendances mondiales dans les pays riches et a atteint des taux de fécondité inférieurs au niveau de remplacement dès 1966, lorsqu'il est soudainement passé d'environ deux à 1,6.

"Je ne pense pas que l'économie japonaise ait décliné dans la mesure où les gens le décrivent parfois, si l'on regarde le niveau de vie", déclare Andrew Mason, professeur émérite au département d'économie de l'université d'Hawaï. "Ils ont beaucoup investi dans le capital humain - ils ont donc moins d'enfants, mais ils ont mis l'accent sur l'éducation et ont de très bons systèmes de santé."

Mason souligne également que l'épargne et l'investissement sont également courants au Japon : "Il y a donc eu des augmentations du capital [monétaire] et une productivité plus élevée également. Si vous combinez ces éléments... Je pense que le Japon est un bon cas d'étude sur les raisons de ne pas paniquer [à propos de la baisse des taux de natalité]."

Et il existe d'autres moyens de faire croître l'économie d'un pays. M. Mason souligne que l'immigration constitue souvent une source utile de nouveaux travailleurs, et ce sans ajouter de personnes supplémentaires au total de l'humanité.

Mais l'immigration reste également un sujet controversé et hautement politisé dans certains pays, de sorte que sans changement culturel dans la façon dont elle est perçue, certains pays n'auront pas cette option.

"Pensez en particulier à des pays comme le Japon et la Corée du Sud, qui ont été [historiquement] très réticents à l'immigration, et qui auront de plus en plus intérêt à changer de politique", explique M. Mason.

De même, les avantages que l'immigration peut procurer sont par nature très inégaux - un pays voit son économie stimulée au détriment d'un autre dont les travailleurs sont partis.

On a de plus en plus le sentiment que l'obsession mondiale de rechercher la croissance économique à tout prix est dépassée et devrait être abandonnée.

"L'une des choses qui me frustrent dans le débat sur la surpopulation, c'est que beaucoup de commentaires sortent de la bouche des mêmes personnes - que nous ne voulons pas qu'il y ait trop de gens, et que nous voulons aussi nous assurer que l'économie est toujours en croissance", explique Sciubba.

"Dans un monde où il y a moins de gens, nous devons vraiment changer complètement d'état d'esprit et abandonner l'idée que croissance égale progrès", ajoute-t-elle.

Un avenir meilleur

Toutefois, l'influence de la démographie ne se limite pas à l'environnement et à l'économie. Elle constitue également une puissante force cachée qui façonne la qualité de vie des gens dans le monde entier.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les humains sont passés maîtres dans l'art de transformer les paysages pour les adapter à leurs besoins.

Selon Alex Ezeh, professeur de santé mondiale à l'université Drexel, en Pennsylvanie, le nombre absolu d'habitants d'un pays n'est pas le facteur le plus important. C'est plutôt le taux de croissance ou de déclin de la population qui est déterminant pour les perspectives d'avenir d'un pays, car il détermine la rapidité avec laquelle les choses évoluent.

Prenons l'exemple de l'Afrique, où M. Ezeh explique qu'il existe actuellement des taux de croissance démographique radicalement différents, selon l'endroit où l'on se trouve.

"Dans un certain nombre de pays, en particulier en Afrique australe [l'une des cinq régions définies par les Nations unies], les taux de fécondité ont réellement chuté et l'utilisation de la contraception est en hausse - le taux de croissance de la population ralentit, ce qui est, d'une certaine manière, une bonne nouvelle", explique Ezeh.

Dans le même temps, certains pays d'Afrique centrale affichent toujours des taux de croissance démographique élevés, en raison d'une fécondité élevée et d'une durée de vie plus longue. Dans certains endroits, ce taux dépasse largement 2,5 % par an, "ce qui est énorme", déclare M. Ezeh. La population va doubler tous les 20 ans ou plus dans un certain nombre de pays."

Même au sein d'une même région, différents pays peuvent suivre des voies étonnamment différentes - Ezeh donne l'exemple des voisins d'Afrique de l'Est, le Burundi et le Rwanda. Si le premier affiche encore des niveaux de croissance élevés - avec 5,3 naissances par femme - dans le second, la croissance ralentit, avec 3,9 naissances par femme en 2020 contre 4,5 en 2010.

"Je pense que la conversation sur la taille et les chiffres est une conversation déplacée", déclare Ezeh. "Pensez à une ville qui double tous les 10 ans - et c'est le cas d'un certain nombre de villes en Afrique - quel gouvernement a vraiment les ressources nécessaires pour améliorer toutes les infrastructures qui existent actuellement tous les 10 ans, afin de maintenir le niveau correct de couverture de ces services ?"

M. Ezeh explique qu'il est notamment difficile de soutenir le développement du capital humain dans des conditions de croissance extrême, dont la recherche a montré qu'il joue un rôle important dans le bonheur des habitants des villes, plus encore que la quantité d'argent qu'ils gagnent. On pense également qu'il s'agit d'un indicateur important de la croissance économique, en plus du simple nombre d'habitants d'un pays.

"Lorsque les économistes y réfléchissent, une population nombreuse est un atout pour de nombreux résultats différents, mais parviendra-t-on à cette population nombreuse en 10 ans, 100 ans ou 1 000 ans ? Plus il faut de temps pour y parvenir, plus vous pouvez mettre en place les bonnes structures dans le système qui soutiendra cette population", explique M. Ezeh.

Un facteur dont le rôle dans le ralentissement de ce taux de croissance est bien documenté est l'éducation des femmes, qui a pour effet secondaire d'augmenter l'âge moyen auquel elles donnent naissance. "Au fil du temps, les femmes ont accès à l'éducation, elles ont des postes en dehors de la famille, des emplois, tous ces éléments qui entrent en concurrence avec la procréation", explique M. Ezeh.

Cependant, Ezeh tient à souligner les mérites de l'éducation indépendamment de leur impact sur la taille de la population - c'est l'un des 17 objectifs de développement durable des Nations unies. Cela va au cœur d'une vision moderne de l'ingénierie démographique : les politiques doivent être mises en œuvre dans l'intérêt de la société, et si elles entraînent des changements démographiques bénéfiques, ce n'est qu'un bonus.

"Je pense que l'une des choses que nous ne voulons pas faire est d'instrumentaliser l'éducation des femmes et de faire en sorte qu'elles aillent à l'école parce que nous voulons qu'elles aient moins d'enfants... il y a beaucoup de points positifs que nous ne pouvons pas minimiser en y pensant en termes de réduction de la fécondité", dit Ezeh.

En fait, les effets secondaires en cascade des politiques mises en œuvre pour d'autres raisons mettent en lumière une réalité frappante de la science de la population, à savoir l'imprécision de ses prédictions.

Partout dans le monde, les décisions prises par les gouvernements au cours des prochaines décennies auront une influence considérable sur le nombre d'habitants de la planète, et pourront nous faire passer d'un avenir où nous serons 10 milliards à un avenir où nous serons 15 milliards, et vice versa.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Aujourd'hui, 38 % de la surface terrestre est utilisée pour cultiver des aliments ou d'autres produits pour les humains.

Une présence en expansion

Cependant, bien que le degré d'expansion de l'humanité sur la planète reste à déterminer, certaines trajectoires ont déjà été fixées. L'une d'entre elles est que la population humaine va probablement continuer à croître pendant un certain temps, indépendamment de tout effort éventuel pour la réduire.

Cet avenir est dû à un phénomène connu sous le nom de "momentum démographique", selon lequel une population jeune dont le taux de fécondité est inférieur au seuil de remplacement continuera à croître, tant que le taux de mortalité et les niveaux de migration resteront les mêmes.

En effet, l'évolution de la population ne se résume pas aux taux de natalité : la structure de la population a également un impact, notamment le nombre total de femmes en âge de procréer.

Tout cela signifie que dans les pays où les taux de fécondité sont élevés, le plein impact de cette croissance ne se fait sentir que lorsque les femmes de cette population atteignent l'âge de procréer, des décennies plus tard.

Une étude de 2014 a révélé que, même dans l'éventualité d'une tragédie mondiale majeure telle qu'une pandémie mortelle ou une guerre mondiale catastrophique, ou encore une politique draconienne de l'enfant unique mise en œuvre dans tous les pays de la planète - ce que personne n'espère, bien sûr - notre population continuera de croître pour atteindre jusqu'à 10 milliards de personnes d'ici 2100.