Author, Jonathan Amos

Role, Correspondant scientifique de la BBC

il y a 39 minutes

Crédit photo, SKA Légende image, Prototype d’antenne parabolique : Le site sud-africain verra l’installation d’antennes paraboliques

L’un des plus grands projets scientifiques du 21ème siècle a commencé sa phase de construction lundi. Il s’agit du plus énorme télescope du monde.

Le Square Kilometre Array (SKA) sera le plus grand radiotélescope au monde. Il sera opérationnel en 2028.

Réparti entre l’Afrique du Sud et l’Australie, avec un siège au Royaume-Uni, l’installation répondra aux plus grandes questions de l’astrophysique.

Il effectuera les tests les plus précis des théories d’Einstein, et recherchera même des extraterrestres.

Des délégations des huit pays qui dirigent le projet assistent à des cérémonies dans le comté reculé de Murchison, en Australie-Occidentale, et dans le Karoo du Cap-du-Nord en Afrique du Sud.

Lorsque les festivités seront terminées, les bulldozers s’installeront.

Crédit photo, SKAO Légende image, La communauté Wajarri a organisé une cérémonie lundi pour inaugurer le SKA.

« C’est le moment où cela devient réel », déclare le professeur Phil Diamond, directeur général de la Square Kilometre Array Organisation.

« Ce fut un voyage de 30 ans. Les 10 premières années ont été consacrées au développement des concepts et des idées. Les 10 autres ont été consacrés au développement technologique. Et puis la dernière décennie a été consacrée à la conception détaillée, à la sécurisation des sites, à des procédures de demande d’autorisation et de formalisation», déclare-t-il à BBC News.

Crédit photo, SKA Légende image, Le télescope est construit dans des zones déjà utilisées pour la radioastronomie

L’architecture initiale du télescope intégrera un peu moins de 200 antennes paraboliques», en plus des 131 000 antennes dipolaires, qui ressemblent à des arbres de Noël.

L’objectif est de construire une zone de collecte efficace qui couvre une superficie de centaines de milliers de mètres carrés.

Cela donnera au SKA une sensibilité et une résolution inégalées au moment de sonder des cibles dans le ciel.

Le système fonctionnera sur une gamme de fréquences allant d’environ 50 mégahertz à 25 gigahertz. En termes de longueur d’onde, cela s’évalue avec des unités de mesures comme le centimètre et le mètre.

Cela devrait permettre au télescope de détecter des signaux radio très faibles provenant de sources cosmiques situées à des milliards d’années-lumière de la Terre, y compris les signaux émis au cours des premières centaines de millions d’années après le Big Bang.

La mission première du SKA sera de retracer toute l’histoire de l’hydrogène, l’élément le plus abondant dans l’Univers.

Le télescope devrait être capable de détecter la présence d’hydrogène.

Crédit photo, SARAO Légende image, Le centre de notre galaxie photographié par le télescope Meerkat, un éclaireur sud-africain

« Le SKA va contribuer à l’avancée de l’astronomie », a déclaré le Dr Shari Breen, responsable des opérations scientifiques de l’observatoire.

« L’un d’eux serait ces « sursauts radio rapides » qui ont été détectés. En astronomie, les sursauts radio rapides, ou sursauts Lorimer, sont des sursauts d'ondes radio d'une durée de quelques millisecondes. Ces choses produisent l’équivalent d’une année entière d’énergie de notre Soleil en seulement une fraction de seconde. Et nous n’avons aucune idée de quoi il s’agit ? Et comment est-ce possible? J’espère que le SKA aura une réponse. »

L’extension de ces sites a toutefois nécessité divers accords fonciers avec les agriculteurs du Karoo; et avec les Wajarri Yamaji, les détenteurs du titre aborigène dans le Murchison.

La communauté Wajarri a organisé une cérémonie lundi pour inaugurer le SKA.

Crédit photo, SKA Légende image, Les antennes basse fréquence pour l’Australie ressemblent à des arbres de Noël

Divers contrats d’approvisionnement seront annoncés au cours des cérémonies.

Ils porteront sur les dépenses financières totales relatives au projet. Les dépenses sont évalués à ce jour à environ 500 millions d’euros soit 430 millions de livres sterling - sur un budget de construction final prévu de 2 milliards d’euros.

La première étape importante devrait avoir lieu en 2024, lorsque quatre antennes paraboliques en Australie et six stations d’antenne en Afrique du Sud fonctionneront ensemble de manière transparente en tant que télescope de base. Ce moment de test déclenchera ensuite le déploiement complet de la baie.

D’ici 2028, le SKA disposera d’une surface de collecte effective d’environ 500 000 mètres carrés. Mais la configuration est telle qu’elle peut continuer à croître, peut-être jusqu’ à 1 million de mètres carrés.

Cette option sera possible si de plus en plus de pays rejoignaient l’organisation et fournissent les fonds nécessaires.

Les membres actuels sont : l’Afrique du Sud, l’Australie, le Royaume-Uni, la Chine, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal et la Suisse. Ces pays ont ratifié le traité.

La France, l’Espagne et, plus récemment, l’Allemagne se sont engagées sur la voie de l’adhésion.

Le Canada, l’Inde, la Suède, la Corée du Sud et le Japon ont indiqué leur intention d’adhérer .