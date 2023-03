L'ancien président et la star du porno : pourquoi l'histoire de Trump-Daniels est importante

Qui est Stormy Daniels

Elle a commencé dans l'industrie du film pour adultes en tant qu'actrice, et à partir de 2004, elle a également commencé à réaliser et à écrire.

Vous la reconnaîtrez peut-être aussi pour ses apparitions spéciales dans les films The 40 Year Old Virgin et Slightly Pregnant, ainsi que le clip de la chanson Wake up call , du groupe Maroon Five.