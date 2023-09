L'histoire des kamikazes à travers l'histoire : des juifs fanatiques aux drogués en passant par les djihadistes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les pirates de l'air ont enfoncé les avions détournés contre les tours du World Trade Center.

Le matin du 11 septembre 2001, dix-neuf membres d'Al-Qaïda ont détourné quatre avions de ligne et ont délibérément enfoncé deux d'entre eux dans les étages supérieurs des tours nord et sud du World Trade Center, et le troisième s'est écrasé contre le bâtiment du Pentagone à Arlington, en Virginie.

Les deux tours se sont finalement effondrées à cause des dégâts qu'elles ont subis. Après que les passagers du quatrième avion détourné aient eu connaissance des attaques, ils ont résisté aux pirates de l'air et l'avion s'est écrasé dans un champ vide à l'ouest de la Pennsylvanie, à environ 20 milles de Washington, D.C., et tous ses passagers ont été tués.

Mais avant ces sanglants attentats-suicides, qui ont fait 2 977 morts, l’histoire a connu de nombreux attentats-suicides, mais avec des outils différents.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Oussama Ben Laden, fondateur de l'organisation islamiste militante Al-Qaïda et cerveau de nombreux attentats terroristes contre les États-Unis.

Les extrémistes des Juifs

On pense que les premiers attentats suicides de l’histoire ont été perpétrés par un groupe de fanatiques juifs qui ont semé la terreur parmi les Romains et les Juifs après l’occupation romaine de Jérusalem.

Ces extrémistes étaient connus sous le nom de "Sicari", ce qui signifie petits poignards. Ils cachaient leurs petits poignards sous leurs vêtements jusqu'à ce qu'ils se trouvent à côté des soldats romains ou des Juifs qui coopéraient avec les Romains.

Le groupe a fui vers le château de Masdah, près de la mer Morte, après avoir été pourchassé et persécuté à Jérusalem. Le groupe a vécu dans le château pendant un certain temps jusqu'à ce que les Romains le détruisent après le siège du château. Après l'entrée des Romains, il devint évident que tous les membres du groupe, au nombre d'environ un millier de personnes, s'étaient suicidés.

Ce groupe était actif entre les années 66 et 73 après JC.

Horreur assassine

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une image imaginaire de Hassan Al-Sabah dessinée par un artiste allemand des siècles après la mort d'Al-Sabah.

Le deuxième groupe le plus important qui a lancé des opérations suicides à travers l'histoire et de nombreuses histoires et légendes répandues à leur sujet sont les partisans de Hassan Al-Sabah, l'un des extrémistes de la secte ismaélienne.

Après l'avoir capturée en 1090, Hassan Al-Sabah s'empara de la forteresse d'Alamut, située dans l'actuel Iran, pour diriger un groupe d'attaquants professionnels qui s'appuyaient sur la tromperie et sur un courage supérieur pour mener leurs opérations.

Les partisans de Hassan Sabah, connus sous le nom d'Assassins, ont continué à semer la terreur et la peur parmi les dirigeants musulmans et croisés de la région grâce aux méthodes terrifiantes qu'il utilisait pour éliminer ses opposants. Parmi les opérations les plus célèbres menées par les Assassins, il y a l'assassinat du vizir Nizam al-Mulk, qui occupait un poste élevé auprès du roi seldjoukide Alp Arslan et de son fils Malakshah.

Des sources historiques disent qu'en 1092, le vizir Nizam al-Mulk était à Ispahan, avec le sultan seldjoukide Alp Arslan, et qu'un garçon des Assassins est venu vers lui sous la forme d'un mendiant ou d'un avocat, et lorsqu'il l'a approché , il a sorti un couteau qu'il cachait et l'a poignardé mortellement, et les proches de Nizam al-Mulk ont rattrapé le garçon et l'ont tué.

Les Assassins tentèrent également de tuer Saladin à deux reprises, lorsque l'un d'eux lui tomba dessus avec un poignard, mais il échappa à la mort grâce au bonnet métallique qu'il portait sous son turban et au bouclier métallique qu'il portait sous ses vêtements.

En 1167, le rabbin espagnol Benjamin de Tolède entreprit un voyage de 13 ans à travers le Moyen-Orient et l'Asie. Sa description de la Syrie comprenait ce qui était probablement la première description européenne des Assassins. Le rabbin a expliqué qu'il s'agissait d'une secte guerrière cachée dans les forteresses des montagnes et qui obéissait à un mystérieux chef connu sous le nom de « Cheikh de la Montagne ».

Au cours des deux siècles suivants, les croisés et les voyageurs revenant de l'Est ont raconté des histoires sur le groupe, ajoutant de nouveaux détails passionnants à la légende des Assassins. On disait qu'ils étaient des experts dans l'art du meurtre, entraînés depuis l'enfance à utiliser la furtivité et la tromperie, et qu'ils étaient si loyaux envers leur chef qu'ils sacrifieraient leur vie dès qu'ils recevaient le moindre signal de sa part.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le château d'Alamut est actuellement situé en Iran.

La première opération suicide de l'ère moderne a été menée par un révolutionnaire en Russie le 13 mars 1881, visant le tsar de Russie.

Un membre du groupe révolutionnaire russe Narodnaya Volya, le Biélorusse Ignatiy Grentievsky, a fait exploser une bombe qu'il possédait au moment où le tsar Alexandre II était à l'extérieur de sa voiture pour inspecter le site de l'explosion d'une bombe quelques instants avant, à proximité de son convoi.

L'agresseur et le tsar ont été tués à quelques heures d'intervalle le même jour, l'agresseur n'étant qu'à un mètre et demi du tsar.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un tableau représentant la scène de l'assassinat du tsar de Russie en 1881.

Kamikaze

Mais les opérations suicides les plus célèbres du XXe siècle ont été les attaques « kamikaze » lancées par le Japon contre les forces alliées pendant la Seconde Guerre mondiale, qui ont entraîné la mort de milliers de soldats alliés et la destruction de dizaines de navires de guerre en 1944 et 1945. .

Les pilotes kamikaze japonais ont délibérément percuté leurs avions sur des cibles ennemies, principalement des navires alliés.

"Kamikaze" fait référence au pilote suicide ainsi qu'aux avions utilisés dans des attaques telles que celles largement utilisées aujourd'hui dans la guerre d'Ukraine.

Le Japon recourut à cette tactique à grande échelle lors de la bataille du golfe de Leyte en octobre 1944 et continua à l'utiliser jusqu'à la fin de la guerre.

Kamikaze signifie « vent sacré », une référence au typhon qui a dispersé la flotte d'invasion mongole menaçant le Japon depuis l'ouest en 1281.

La plupart des avions kamikazes étaient des chasseurs réguliers ou des bombardiers légers, chargés de bombes et de réservoirs de carburant supplémentaires avant de s'envoler et d'atteindre leurs cibles.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des milliers de marins américains ont été tués dans des attentats-suicides perpétrés par des pilotes japonais.

Les Japonais ont également développé un missile guidé piloté par un pilote pour frapper des cibles hostiles. Les alliés ont appelé ce missile « Baka », ce qui signifie imbécile en japonais, car ils pensaient que ceux qui conduisaient de tels missiles n'étaient que des imbéciles.

Le pilote n'avait aucun moyen de sortir et de s'enfuir une fois le missile attaché à l'avion qui devait le lancer. Le missile était généralement largué d'une hauteur de plus de 7 500 mètres et à environ 80 km de la cible.

Le missile descendait lentement en se dirigeant vers la cible, et lorsqu'il en était à cinq kilomètres, le pilote démarrait les trois moteurs du missile, le faisant décoller à une vitesse de 960 km/h tout en se dirigeant vers la cible. La charge explosive dans la tête du missile pesait plus d'une tonne.

Les attaques kamikazes ont coulé 34 navires et en ont endommagé des centaines d'autres pendant la guerre. Lors de la bataille d'Okinawa, ces attaques ont infligé aux forces alliées la plus grande perte jamais enregistrée en une seule bataille, puisque près de cinq mille hommes ont été tués et 300 navires de guerre ont été coulés et endommagés.

Les Japonais ont utilisé des attaques kamikaze à grande échelle dans cette bataille, puisque leur nombre a atteint 1 900 opérations.

Parmi les conditions à remplir pour les pilotes kamikaze, il y avait qu'ils soient célibataires et qu'ils aient une expérience dans le domaine de l'aviation. Et ils recevaient une formation sur la manière d’atteindre des cibles avec leurs avions et d’utiliser des armes.

Le sacrifice de soi pendant la bataille était considéré comme un accomplissement du devoir envers le pays et l'empereur de la part des pilotes kamikaze et une expression de loyauté envers le peuple japonais et de préservation de la dignité personnelle.

Au cours des derniers mois de la Seconde Guerre mondiale, les pilotes allemands ont mené des attaques semi-suicides en enfonçant leurs avions dans les avions alliés pour les endommager et les empêcher de lancer des attaques et des raids sur des cibles allemandes.

Quelques pilotes allemands ont également mené de véritables attentats-suicides dans les derniers jours de la guerre.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le Japon a lancé plus de 3 000 attaques kamikaze contre les forces alliées pendant la Seconde Guerre mondiale, qui s'est terminée par la capitulation du Japon après que les États-Unis ont largué deux bombes nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki.

Camions-bombes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un kamikaze a pris d'assaut la caserne de la Marine à Beyrouth avec un camion chargé de six tonnes de matières hautement explosives.

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les attentats suicides ont cessé, et pendant la guerre froide entre l’Est et l’Ouest, nous n’avons assisté à presque aucun attentat suicide jusqu’à ce qu’Israël envahisse le Liban.

La résistance libanaise, qui comprenait des forces de gauche et des partis chiites nationalistes libanais, a lancé un certain nombre d’attentats suicide contre les forces israéliennes. La plus importante de ces attaques a peut-être été celle du Syrien Hamida Al-Taher qui a conduit une voiture piégée et l'a fait exploser sur un site commun de l'armée israélienne et de l'armée du Sud-Liban dans la région de Jezzine en 1985.

Mais l'attentat suicide le plus important au Liban a eu lieu en 1983, lorsque deux kamikazes du mouvement chiite du Jihad islamique, proche du Hezbollah libanais (le parti nie tout lien avec les deux attentats), ont visé le quartier général des Marines et des Français dans la capitale libanaise, le 23 octobre 1983.

Les deux attaques ont conduit à la mort de centaines de marines et parachutistes français déployés au Liban dans le cadre des forces multinationales.

Le bilan des deux attaques s'élève à 299 marines américains, marins et parachutistes français.

Avant ces deux attaques sanglantes, l'ambassade américaine à Beyrouth avait été attaquée vers 13 heures, heure locale, le 18 avril 1983, par un kamikaze, alors que son camion chargé d'environ une tonne d'explosifs prenait d'assaut le bâtiment, tuant 63 personnes, dont 17 Américains, dont huit officiers de la CIA, et plus d'une centaine d'autres ont été blessées. Le mouvement du Jihad islamique a revendiqué l'attaque.

Par la suite, les opérations suicide se sont multipliées et ont touché diverses régions du monde, en particulier la région du Moyen-Orient, où les mouvements palestiniens du Hamas et du Jihad islamique ont mené de nombreux attentats-suicides en Israël, tandis qu'Al-Qaïda a commencé à lancer des dizaines de ces opérations, en commençant par le Attaque de Khobar en Arabie Saoudite en 1988. Deux attentats suicides ont également visé les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie la même année.