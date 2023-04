L'histoire du prêtre italien qui a pratiqué plus de 60 000 exorcismes

Amorth a affirmé avoir pratiqué plus de 60 000 rites d'exorcisme, écrit des dizaines de livres sur le sujet et fondé l'Association internationale des exorcistes. Dans l'un de ses textes, "Le dernier exorciste", il compare le rituel à une bataille.

Alors que le gladiateur de la Rome antique se protégeait avec une armure et maniait une courte épée à double tranchant (gladius) ou une lance et un trident, l'exorciste affronte le démon vêtu d'une étole pourpre et armé d'eau bénite pour asperger les possédés et d'huile sainte pour leur appliquer le signe de la croix sur le front.