Qu'est-ce que la guerre hybride ? Au coeur du centre de la lutte contre les menaces modernes

Author, Frank Gardner

Role, Correspondant sécurité de la BBC

Reporting from Finlande

il y a une heure

Crédit photo, Reuters Légende image, En septembre dernier, de fortes explosions sous-marines en mer Baltique ont fait des trous béants dans les gazoducs Nord Stream entre le Danemark et la Suède.

De mystérieuses explosions sous-marines, des cyberattaques anonymes et de subtiles campagnes en ligne visant à saper les démocraties occidentales : voilà autant de "menaces hybrides". La BBC a visité un centre consacré à la lutte contre une forme de guerre relativement nouvelle qui inquiète de plus en plus l'OTAN et l'UE.

"Il s'agit de la manipulation de l'espace d'information. Il s'agit d'attaques contre des infrastructures critiques", explique Teija Tillikainen, lorsqu'on lui demande de définir la guerre hybride.

Elle est directrice du Centre d'excellence européen pour la lutte contre les menaces hybrides (Hybrid CoE), qui a été créé à Helsinki, en Finlande, il y a six ans.

Selon Mme Tillikainen, il s'agit d'un format de menace ambigu, contre lequel les nations ont beaucoup de mal à lutter et à se protéger.

Mais ces menaces sont bien réelles.

En septembre dernier, de puissantes explosions sous-marines sous la mer Baltique ont fait des trous béants dans les gazoducs Nord Stream entre les côtes du Danemark et de la Suède. Ces gazoducs ont été construits pour transporter le gaz russe vers le nord de l'Allemagne.

Moscou s'est empressé de nier toute responsabilité, mais les soupçons occidentaux se sont portés sur une éventuelle volonté russe de priver davantage l'Occident d'énergie, en guise de punition pour avoir soutenu l'Ukraine après l'invasion russe de février dernier.

Ensuite, il y a l'ingérence électorale. Peu de gens s'en sont rendu compte à l'époque, mais après les élections américaines de 2016, les enquêteurs ont conclu à une ingérence russe concertée - là encore, démentie par Moscou - dans le but de nuire aux chances d'Hillary Clinton, en faveur de Donald Trump.

Cette ingérence aurait été menée à l'aide de "bots" en ligne - des comptes artificiels en ligne sur les médias sociaux contrôlés par des cyberactivistes soutenus par l'État, travaillant depuis des "usines à trolls" à Saint-Pétersbourg.

La désinformation est une autre méthode : elle consiste à propager délibérément un récit alternatif, faux, qui plaît souvent à certains groupes plus réceptifs de la population. Ce phénomène s'est accéléré depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, des millions de citoyens - non seulement en Russie mais aussi dans les pays occidentaux - acceptant la position du Kremlin selon laquelle l'invasion était un acte nécessaire d'autodéfense.

Pour aider les gouvernements occidentaux à identifier ces menaces et à s'en protéger, l'OTAN et l'UE ont créé le CoE hybride en Finlande. Ce pays est un choix intéressant et peut-être naturel pour un tel centre. Pendant des décennies, il est resté officiellement neutre, depuis qu'il a perdu une courte guerre d'hiver avec la Russie en 1940.

Mais les deux pays partagent une frontière de 1 300 km de long, et la Finlande, nerveuse, se rapproche de plus en plus de l'Occident, ce qui a abouti à sa demande d'adhésion à l'OTAN l'année dernière.

Par un matin froid et neigeux, j'ai visité le centre, situé dans un immeuble de bureaux près du ministère de la défense et à quelques pas du bâtiment gris de l'ambassade russe de l'ère soviétique.

La directrice, Teija Tillikainen, dirige une équipe d'une quarantaine d'analystes et d'experts en la matière, originaires de plusieurs pays de l'OTAN et de l'UE, dont un Britannique prêté par le ministère de la défense.

Elle explique que l'un de ses domaines d'intérêt actuels est l'Arctique, où elle a cartographié un grand nombre de menaces hybrides potentielles.

"Il y a de nouvelles sources d'énergie qui émergent", explique-t-elle. "Il y a de nouvelles possibilités pour les grandes puissances de protéger leurs intérêts. Il y a aussi beaucoup de manipulation de l'information.

"Le récit russe est que l'Arctique est une région spéciale en dehors des conflits où rien de mauvais ne se passe - et pourtant la Russie y renforce son armée."

Crédit photo, Frank Gardner Légende image, Les menaces hybrides comprennent le sabotage sous-marin, une préoccupation croissante en mer Baltique.

La principale caractéristique des menaces hybrides est peut-être qu'elles n'impliquent presque jamais une véritable attaque "cinétique" - quelqu'un qui ouvre le feu avec une arme. Elles sont beaucoup plus subtiles, mais souvent pas moins dangereuses. Elles sont également non attribuables par nature, ce qui signifie qu'il est généralement difficile de déterminer qui est à l'origine de ces actes, comme la cyberattaque massive de 2007 contre l'Estonie ou les explosions de gazoducs sous la Baltique l'année dernière. Les auteurs de ces actes prennent soin de laisser le moins d'indices possible.

Il existe de nombreux moyens pour un État d'en endommager un autre sans avoir recours à une action militaire directe.

C'est ce qu'illustre un manuel élaboré par le centre, qui décrit les menaces maritimes hybrides et contient dix scénarios imaginaires mais hautement plausibles. Ils vont de l'utilisation clandestine d'armes sous-marines à la déclaration d'une zone de contrôle autour d'une île, en passant par le blocage de détroits étroits.

Un scénario réel qu'ils ont examiné en détail est celui des actions de la Russie dans la mer d'Azov avant son invasion de l'Ukraine. À partir d'octobre 2018, pour que les navires ukrainiens puissent progresser depuis leurs ports d'attache de Mariupol et Berdyansk à travers le détroit de Kerch et dans la mer Noire, ils devaient d'abord faire la queue pour être inspectés par des fonctionnaires russes. Selon Jukka Savolainen, directeur de la division "Vulnérabilité et résilience", ces retards peuvent durer plusieurs jours, voire deux semaines, et causer des dommages économiques à l'Ukraine.

Mais c'est dans le domaine de la désinformation que les experts du centre ont trouvé les résultats les plus surprenants. Après avoir rassemblé et évalué de nombreux sondages d'opinion à travers l'Europe, ils sont arrivés à la conclusion que dans plusieurs pays de l'OTAN, la Russie est en train de gagner la guerre de l'information auprès d'une grande partie de la population.

En Allemagne, par exemple, le récit du Kremlin selon lequel son attaque contre l'Ukraine était une réaction nécessaire à la provocation de l'OTAN gagne en popularité à mesure que la guerre se poursuit. En Slovaquie, plus de 30 % des personnes interrogées pensent que la guerre en Ukraine a été délibérément provoquée par l'Occident. En Hongrie, 18 % des personnes interrogées attribuent la guerre à "l'oppression de la population russophone en Ukraine".

Jakub Kalensky, analyste principal de la République tchèque, utilise l'analogie de l'eau pour illustrer la nécessité de supprimer la campagne de désinformation de Moscou.

"Je n'évaluerais pas la désinformation russe comme particulièrement sophistiquée", explique-t-il. "Il ne s'agit pas de l'attrait du message, mais la façon dont ils obtiennent du succès est par le simple nombre. Il n'y a aucune raison de donner à ces personnes l'accès aux plateformes de médias sociaux. Tout le monde veut avoir accès à l'eau douce, mais nous ne leur permettons pas d'empoisonner l'eau."