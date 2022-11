Les 5 principaux bienfaits du thé vert pour la santé

Qu'est-ce que le thé vert ?

Tous les types de thé, même votre tasse de thé habituelle, sont fabriqués à partir de la plante Camellia sinensis. Le thé vert doit son nom à la couleur vert émeraude créée par l'infusion de ces feuilles non traitées et non fermentées.