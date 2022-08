Le mystère résolu de la créature sans anus vieille de 500 millions d'années

Lorsqu'il a été découvert en 2017, on a affirmé que ce minuscule fossile d'un animal marin ressemblant à un sac pourrait être le plus ancien ancêtre connu des humains.

Une équipe de chercheurs en Chine et au Royaume-Uni a procédé à une analyse radiographique très détaillée de la créature et a conclu qu'elle appartient à un groupe appelé ecdysozoaires, qui sont les ancêtres des araignées et des insectes.

Confusion

Une "option intrigante" pour expliquer cela, dit-il, serait qu'un ancêtre encore plus ancien que tout ce groupe n'avait pas d'anus et que Saccorhytus a évolué après cela.

"Plus j'étudie la paléontologie, plus je me rends compte de tout ce qui manque. En ce qui concerne cette créature et le monde dans lequel elle vivait, nous ne faisons que gratter la surface."