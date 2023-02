Une femme a perdu son activité en ligne lorsque tout son contenu a disparu du Cloud

Crédit photo, NATHALIE BROWN Légende image, Natalie Brown et sa famille.

Après une décennie de travail acharné, Natalie Brown a transformé son blog en une entreprise florissante.

Et soudain, tout le contenu a disparu.

"Je me sentais mal. Je me suis lentement rendu compte qu'il avait disparu", explique Mme Brown, blogueuse spécialisée dans l'éducation des enfants et auteur de "Confessions of a Crummy Mummy" (Confessions d'une maman minable).

Le contenu était hébergé par Gridhost, un fournisseur d'accès Internet dans le Cloud qui a fermé ses portes en novembre. Mme Brown n'a pas été informée au préalable de la fermeture, car son blog a été créé par une société tierce qui a cessé ses activités.

Et je n'avais pas non plus accès à la sauvegarde du blog, car Gridhost l'hébergeait également dans le nuage.

Contenu difficile à retrouver

L'informatique dans le Cloud, qui consiste à stocker des informations et des logiciels dans des centres de données distants, accessibles via l'internet, est de plus en plus populaire.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les sociétés de cloud computing telles que AWS ont connu une croissance explosive ces dernières années.

Il permet aux petites entreprises, par exemple, de mettre en place des installations de traitement de données ou de courrier électronique sans avoir à gérer leur propre infrastructure technologique.

Mais lorsque les choses tournent mal, les conséquences peuvent être désastreuses.

Les services en Cloud peuvent subir des interruptions intermittentes ou des pannes complètes causées par des défaillances techniques, des cyberattaques ou même la foudre.

Dans le cas de Mme Brown, son blog est une source directe de revenus. Les entreprises qui fabriquent des produits pour les mères de famille la paient pour en faire la promotion ou pour publier certains contenus sur son blog.

"Cela met littéralement de la nourriture sur notre table", dit M. Brown.

Elle explique que le propriétaire de Gridhost, la société tsoHost, ne lui a pas permis d'accéder aux données de son blog et n'a pu les récupérer qu'après avoir demandé l'aide de son ancien développeur web. "Il a dit que cela lui a pris environ six heures pour négocier avec eux", se souvient-il.

Aujourd'hui, le blog est à nouveau actif sur une autre plateforme et M. Brown a effectué des sauvegardes auprès d'un fournisseur indépendant.

Un porte-parole de tsoHost a annoncé que la société avait essayé de contacter les clients avant la fermeture de Gridhost, ajoutant : "Nous comprenons que la décision de retirer la plate-forme Gridhost est décevante, et tsoHost travaille en étroite collaboration avec les clients pour les aider à migrer.

Les côtés pile et face du Cloud

L'utilisation de services du Cloud, par définition, rend une entreprise dépendante d'un tiers, explique Vili Lehdonvirta de l'Oxford Internet Institute et auteur de Cloud Empires.

Crédit photo, JOHN CAIRNS Légende image, Les entreprises deviennent dépendantes de leur fournisseur de cloud computing, explique l'auteur Vili Lehdonvirta.

"Qu'est-ce que le Cloud ? Eh bien, le Cloud est l'ordinateur de quelqu'un d'autre", dit-il.

Et les défaillances des services de Cloud ne sont pas inhabituelles. Amazon Web Services, le plus grand fournisseur de services Cloud au monde, a subi une panne partielle en décembre 2021 qui a affecté des milliers de clients.

En outre, il arrive que les services de cloud computing soient abandonnés, comme c'est le cas pour Gridhost. Google retirera sa plateforme de cloud computing IoT Core en août prochain. Les gens l'utilisaient pour connecter leurs appareils domestiques intelligents, entre autres choses.

Selon les données de l'Uptime Institute, si le Cloud ne perd pas en fiabilité dans l'ensemble, les pannes coûteuses sont de plus en plus fréquentes.

"Plus de 60 % des pannes entraînent des pertes totales d'au moins 100 000 dollars, soit une augmentation substantielle de 39 % par rapport à 2019", indique l'entité.

Selon Kristina McElheran, de l'Université de Toronto, l'informatique en nuage est de plus en plus populaire auprès des entreprises.

Elle et ses collègues mènent régulièrement des enquêtes à grande échelle auprès de centaines de milliers d'entreprises aux États-Unis. Citant d'autres recherches, elle note également que le passage au travail à distance pendant la pandémie a encore accéléré l'adoption du Cloud.

"Le Cloud change la donne en matière de survie, de croissance et de productivité pour les jeunes, en particulier les jeunes et les petites entreprises", explique le Dr McElheran, en faisant référence aux start-ups. " Mais c'est là que se trouve le revers de la médaille : ils perdent le contrôle.

Une autre entreprise touchée

Crédit photo, INDIGO PEREZ Légende image, Pokey Bolton a perdu des réservations pour ses ateliers en raison d'une panne de son fournisseur de services en ligne.

Pokey Bolton, artiste et organisateur d'événements à Napa Valley, en Californie, est l'un des propriétaires de petites entreprises qui ne le sait que trop bien.

Début décembre 2022, son fournisseur de messagerie électronique en nuage, Rackspace, a subi une attaque par ransomware qui a touché des milliers de clients.

"Je suis furieuse", dit-elle. L'incident s'est produit à un moment particulièrement délicat, car c'est au début du mois de décembre que Mme Bolton reçoit habituellement beaucoup de réservations pour ses ateliers annuels d'artisanat en janvier.

"C'est mon gros gagne-pain, c'est la clé de mon activité", déplore-t-elle.

Elle s'attendait à ce que des centaines de personnes s'inscrivent mais, n'ayant pas eu accès à son courrier électronique pendant plusieurs jours, elle ne sait pas combien de clients elle a perdu cette année.

Mme Bolton a changé de fournisseur de messagerie et dit avoir essayé de fermer son compte Rackspace, mais n'a pas reçu de confirmation écrite. Elle ne sait pas non plus si des pirates ont accédé à ses comptes de messagerie, qui contenaient certaines données clients et d'autres informations confidentielles.

Une porte-parole de Rackspace a déclaré que la société avait pu aider plus des trois quarts des clients concernés à mettre en place de nouveaux services de messagerie sur une autre plateforme. "Nous communiquons de manière proactive et individuelle avec ceux qui ont encore besoin d'aide", a-t-elle ajouté.

Le professeur Lehdonvirta, quant à lui, souligne l'importance d'apprécier les avantages de l'informatique dématérialisée, notamment en termes de temps de fonctionnement, un terme qui indique combien de temps un système informatique fonctionne sans tomber en panne.

"Malgré ces pannes majeures, (les fournisseurs de Cloud) peuvent offrir une disponibilité incroyable, ce qui est très difficile à réaliser dans une opération à plus petite échelle", explique-t-il.