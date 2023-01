Les aliments à éviter en cas de reflux acide

il y a une heure

Si vous présentez des symptômes de reflux acide, il est peut-être temps de commencer à réduire votre consommation de ces aliments. La nutritionniste Kerry Torrens explique les causes du reflux acide, comment le gérer et les changements de mode de vie qui pourraient vous aider.

Qu'est-ce que le reflux acide ?

Le reflux acide, également connu sous le nom de brûlures d'estomac ou de dyspepsie, est l'un des troubles digestifs les plus courants.

Les symptômes varient d'une douleur chaude ou brûlante ressentie au milieu de la poitrine, qui remonte jusqu'à la gorge. Certaines personnes se plaignent également d'un goût désagréable dans la bouche et d'une mauvaise haleine.

Si ce phénomène se produit régulièrement au fil du temps, il peut provoquer des lésions et des inflammations, et potentiellement évoluer vers une affection plus grave, comme l'œsophage de Barrett.