Le petit pays dont l'économie a crû de 10% cette année grâce à la guerre en Ukraine

Avec 3 700 000 habitants, La Géorgie est située à la frontière sud de la Russie. Le pays a accueilli des milliers d'immigrants russes et un flux de capitaux sans précédent depuis le début de la guerre en Ukraine.

Le chercheur évalue la manne financière à 1,4 milliard de dollars entre janvier et octobre l’année dernière . En 2022 elle s’est multipliée par 3,6 fois.

Arrivée masive des russes

Bien que les estimations varient, on estime qu'entre 70 000 et 100 000 citoyens russes ont émigré en Géorgie depuis le début de la guerre .

Il est très difficile de connaître le nombre exact car les visiteurs qui viennent de la Russie, de l'Ukraine ou de la Biélorussie et qui traversent la frontière n'ont pas besoin d'expliquer s'ils viennent en vacances ou s'ils vivent en Géorgie.

En effet, lorsqu'ils sont au pays, ils peuvent y vivre et travailler pendant un an sans aucun problème.

De plus, ils peuvent quitter le pays et revenir pour y rester une autre année. C'est de cette manière que des milliers de personnes ont réussi à s'installer en Géorgie sans restrictions.

Bien que le flux de migrants russes soit constant depuis le début de la guerre, deux vagues ont été identifiées. Une en mai et une autre en septembre.

Les migrants russes s'installaient dans des villes comme Tbilissi. On voyait de longues files d'attente pour entrer dans les banques et une forte demande de locations.

Entreprises russes en Géorgie

Le nombre d'entreprises fondées par des citoyens russes a explosé. 10 fois plus qu'en 2021.

Entre janvier et septembre, les citoyens russes ont ouvert près de 9 500 sociétés en Géorgie, explique l'économiste.

Arme à double tranchant

Et certains Géorgiens craignent l'impact sociopolitique que pourrait avoir la migration russe.

Située à la frontière entre l'Europe de l'Est et l'Asie de l'Ouest, sur la côte de la mer Noire, la Géorgie a également connu ces dernières années un essor touristique, autre source de revenus pour le pays.

Le flux migratoire pourrait se transformer en une "arme à double tranchant. ", a déclaré Mikheil Kukava, responsable de la politique économique et sociale au groupe de réflexion de l'Institut pour le développement de la liberté de l'information (IDFI), lors d'une conversation avec BBC World.

La Russie pourrait dans l'avenir envahir la Géorgie à cause de sa richessse, tout comme elle l'a fait avec l'Ukraine."S'ils décident de nous envahir, nous allons permmtre tous les effets positifs de la croissance économique actuelle " , dit-il.

La Russie et la Géorgie se sont affrontée en 2008

Pour l'instant, cette croissance inattendue a un impact fort dans un pays dont l'économie est basée sur la production agricole (vignes, agrumes, noix), l'exploitation minière (manganèse, cuivre, or), une petite industrie viticole, en plus de la sidérurgie production et engrais.