Colère en Gambie un an après les décès dus au sirop contre la toux

Légende image, Ebrima Sajnia et sa femme ont vu leur fils mourir l'année dernière.

Author, Vineet Khare

Role, BBC Hindi,

Reporting from Banjul, The Gambia

il y a 44 minutes

En septembre dernier, Ebrima Sajnia a assisté, impuissant, à la mort lente de son jeune fils sous ses yeux.

M. Sajnia, qui travaille comme chauffeur de taxi en Gambie, raconte que Lamin, âgé de trois ans, devait entrer à l'école maternelle quelques semaines plus tard, lorsqu'il a eu de la fièvre. Un médecin d'une clinique locale lui a prescrit des médicaments, dont un sirop contre la toux, mais l'enfant fiévreux a refusé de les prendre.

"J'ai forcé Lamin à boire le sirop", se souvient M. Sajnia, assis chez lui à Banjul, capitale de la Gambie.

Les jours suivants, l'état de Lamin s'est détérioré, il avait du mal à manger et même à uriner. Il a été admis à l'hôpital, où les médecins ont détecté des problèmes rénaux. Sept jours plus tard, Lamin était mort.

Il fait partie des quelque 70 enfants - âgés de moins de cinq ans - qui sont morts en Gambie de lésions rénales aiguës entre juillet et octobre de l'année dernière après avoir consommé l'un des quatre sirops contre la toux fabriqués par une société indienne appelée Maiden Pharmaceuticals.

En octobre, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a établi un lien entre ces décès et les sirops, déclarant avoir trouvé des niveaux "inacceptables" de toxines dans les médicaments.

Un groupe parlementaire gambien a également conclu, après enquête, que les décès étaient dus à l'ingestion des sirops par les enfants.

Maiden Pharmaceuticals et le gouvernement indien ont tous deux démenti cette affirmation - l'Inde a déclaré en décembre que les sirops étaient conformes aux normes de qualité lorsqu'ils ont été testés dans le pays.

Amadou Camara, président du groupe d'experts gambien qui a enquêté sur ces décès, n'est pas du tout d'accord avec cette évaluation.

"Nous avons des preuves. Nous avons testé ces médicaments. Ils contenaient des quantités inacceptables d'éthylène glycol et de diéthylène glycol, directement importés d'Inde et fabriqués par Maiden", déclare-t-il. L'éthylène glycol et le diéthylène glycol sont toxiques pour l'homme et peuvent être mortels s'ils sont consommés.

Légende image, Ces décès ont choqué la population de la Gambie, qui importe la plupart de ses médicaments de l'Inde.

La situation est difficile pour la Gambie, l'un des plus petits pays d'Afrique, qui importe la plupart de ses médicaments d'Inde. Certains parents endeuillés disent qu'ils ne font plus confiance aux médicaments fabriqués en Inde.

"Lorsque je lis qu'un médicament vient d'Inde, je n'y touche presque plus", a déclaré Lamin Danso, qui a perdu son fils de neuf mois.

Mais il est peu probable que la dépendance à l'égard des médicaments indiens change de sitôt.

"La plupart des pharmaciens continuent de faire venir des médicaments de l'Inde - c'est beaucoup moins cher que d'importer des médicaments d'Amérique ou d'Europe", déclare le journaliste Mustapha Darboe.

L'Inde est le premier exportateur mondial de médicaments génériques, répondant à une grande partie des besoins médicaux des pays en développement. Mais les allégations selon lesquelles ses médicaments ont provoqué des tragédies comme celle de la Gambie - et d'autres pays comme l'Ouzbékistan et les États-Unis - ont soulevé des questions sur les pratiques de fabrication et les normes de qualité.

"En voyant la tragédie et le type d'alertes déclarées par l'OMS, de nombreux pays y réfléchissent à deux fois. Ils posent régulièrement des questions. Ce n'est pas très rassurant. J'appelle cela une aberration. C'est une aberration coûteuse", déclare Udaya Bhaskar, directeur général du Conseil indien de promotion des exportations de produits pharmaceutiques.

Selon lui, si des incidents tels que ceux survenus en Gambie et en Ouzbékistan ont "terni" l'image de l'industrie pharmaceutique indienne, ils n'ont pas eu d'incidence sur les exportations.

L'Inde a exporté des médicaments pour une valeur de 25,4 milliards de dollars (20 milliards de livres sterling) au cours de l'exercice financier se terminant en mars 2023, dont 3,6 milliards de dollars vers des pays d'Afrique. M. Bhaskar souligne que le pays a déjà exporté des médicaments pour une valeur de plus de 6 milliards de dollars au cours du premier trimestre de l'exercice financier en cours.

Mais l'Inde a annoncé des mesures telles que l'obligation pour les entreprises de faire tester des échantillons de sirop contre la toux dans des laboratoires agréés par le gouvernement avant d'exporter. La Gambie, qui ne dispose pas de laboratoires d'analyse des médicaments, a également rendu cette mesure obligatoire pour les médicaments exportés depuis l'Inde depuis le mois de juillet.

L'Inde a également fixé des délais pour que ses entreprises pharmaceutiques adoptent les bonnes pratiques de fabrication de l'OMS.

Légende image, Certaines des familles ont saisi la Haute Cour de justice gambienne.

Mais certains militants indiens affirment que le pays dispose depuis longtemps d'un "système de fabrication à deux vitesses".

"Les médicaments que nous exportons vers les États-Unis et l'Europe sont soumis à des normes beaucoup plus strictes que ceux destinés à la consommation locale et exportés vers des marchés moins réglementés", affirme Dinesh Thakur, un militant de la santé publique.

M. Bhaskar n'est pas de cet avis et affirme que plusieurs pays d'Afrique - la troisième destination des exportations indiennes - disposent de mécanismes réglementaires "solides".

Un récent rapport du gouvernement gambien sur la tragédie a recommandé la création d'un laboratoire de contrôle de la qualité et deux régulateurs de médicaments ont été démis de leurs fonctions.

"Nous connaissons la colère de la société. Nous connaissons la colère des victimes", déclare Billay G Tunkara, chef de la majorité à l'Assemblée nationale gambienne et responsable des affaires gouvernementales.

Mais les parents dévastés disent que rien n'a changé dans le secteur de la santé du pays au cours de l'année écoulée - le système médical a eu du mal à faire face à l'afflux de cas de fièvre et certains parents ont été obligés de trouver des fonds pour envoyer leurs enfants au Sénégal, un pays voisin.

Momodou Dambelleh, qui gagne sa vie en vendant du bois, est l'un d'entre eux. Il a vu pour la dernière fois Aminata, sa fille de 22 mois, lors d'un appel vidéo, alors qu'elle gisait sans réaction sur un lit d'hôpital.

"Je ne voyais que sa tête bouger. J'essayais de lui faire comprendre que c'était moi, son papa", raconte-t-il. C'était peu de temps avant sa mort.

"Ceux qui ont commis ce crime, y compris le ministre de la santé, devraient subir toute la rigueur de la loi", déclare Ebrima EF Saidy, porte-parole d'un groupe représentant les parents des victimes.

Le Dr Ahmadou Lamin Samateh, ministre de la santé de Gambie, n'a pas répondu à la demande d'interview de la BBC.

Légende image, Momodou Dambelleh et sa femme ont envoyé leur fille se faire soigner au Sénégal voisin.

Un an plus tard, de nombreux parents se disent déterminés à faire en sorte que d'autres personnes en Gambie n'aient plus à subir de telles souffrances.

Les familles de 19 enfants ont poursuivi les responsables locaux de la santé et Maiden Pharmaceuticals devant la Haute Cour de Gambie. Elles affirment qu'elles n'hésiteront pas à saisir les tribunaux indiens et internationaux en cas de besoin.

"La négligence du gouvernement a entraîné la mort des enfants", déclare M. Sagnia, qui fait partie du groupe.