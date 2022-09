Ce qu’il faut savoir sur les violents affrontements entre Téké et Yaka en RDC

il y a une heure

Gaius Kowene et Pamela Amunazo, BBC Afrique

Plusieurs dizaines de personnes ont été tuées et des milliers d’autres forcées à se déplacer à cause des violents affrontements entre Téké et Yaka, dans le Sud-Ouest de la RDC.