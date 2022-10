Le monde est confronté à la décennie la plus dangereuse depuis la Seconde Guerre mondiale - Poutine

Author, Yaroslav Lukov

Role, Journaliste, BBC News

il y a 2 heures

Crédit photo, Reuters Légende image, Le président Poutine affirme que "le futur ordre mondial se forme sous nos yeux".

Le monde est confronté à la décennie "probablement la plus dangereuse" depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, a averti le président russe Vladimir Poutine.

Dans un vaste discours prononcé jeudi, il a cherché à justifier l'invasion de l'Ukraine par la Russie, une action qui a laissé son pays isolé au niveau international.

M. Poutine a également accusé l'Occident de faire du chantage nucléaire à la Russie pour forcer les alliés à se détourner de Moscou.

L'Occident a dénoncé les récentes menaces nucléaires voilées du Kremlin.

En début de semaine, l'alliance militaire de l'OTAN a condamné les affirmations infondées de la Russie selon lesquelles l'Ukraine pourrait utiliser une "bombe sale", c'est-à-dire des explosifs conventionnels contenant des matières radioactives.

Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que les membres de l'alliance "rejettent cette allégation" et que "la Russie ne doit pas s'en servir comme prétexte à une escalade".

Le président Poutine s'exprimait lors du forum annuel de Valdai après une série de défaites militaires récentes en Ukraine et une colère croissante de l'opinion publique à l'égard de la mobilisation de quelque 300 000 Russes pour l'effort de guerre.

La veille de son discours à Moscou, il avait supervisé des exercices nucléaires de routine impliquant une supposée frappe nucléaire en représailles à une attaque nucléaire massive de l'ennemi.

"Nous n'avons jamais rien dit de manière proactive sur l'utilisation éventuelle d'armes nucléaires par la Russie. Nous n'avons fait que répondre par des allusions aux commentaires formulés par les dirigeants des pays occidentaux", a-t-il souligné devant son auditoire.

Le président Poutine a pointé du doigt l'ancienne première ministre britannique Liz Truss pour avoir suggéré, lors d'un événement de campagne en août, qu'elle serait prête à appuyer sur le bouton nucléaire si les circonstances l'exigeaient. Il a indiqué qu'il était surpris que les alliés du Royaume-Uni ne s'y soient pas opposés : "Que devions-nous faire ? Garder le silence ? Faire comme si nous n'avions rien entendu ?".

Cependant, il a lui-même averti à plusieurs reprises que la Russie utiliserait "tous les moyens disponibles" pour se protéger, dans ce qui a été largement considéré comme une menace nucléaire claire.

Le président américain Joe Biden a accusé le dirigeant russe de s'engager dans une rhétorique "très dangereuse" autour de l'utilisation potentielle d'armes nucléaires.

"Pourquoi parle-t-il de la capacité d'utiliser une arme nucléaire tactique ?" M. Biden a demandé lors d'une interview avec les médias américains. "S'il n'en a pas l'intention, pourquoi continue-t-il à en parler ?".

Crédit photo, MINISTÈRE RUSSE DE LA DÉFENSE Légende image, La Russie a lancé deux missiles mercredi dans le cadre d'un exercice nucléaire de routine.

Il a réitéré ses récentes attaques contre l'Occident et ce qu'il a appelé son "jeu dangereux, sanglant et sale" consistant à nier la souveraineté et l'unicité des pays. La "domination sans partage" de l'Occident sur les affaires du monde touche à sa fin, a-t-il affirmé.

"Nous sommes à une frontière historique. La décennie à venir est probablement la plus dangereuse, la plus imprévisible et en même temps la plus importante depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale."

L'Occident n'est plus en mesure d'être aux commandes - mais il "essaie désespérément" de le faire. Il a déclaré qu'un "futur ordre mondial est en train de se former sous nos yeux", et a accusé l'Occident, dirigé par les États-Unis, de tenter de détruire la Russie. Aucune preuve n'a été fournie pour étayer ses affirmations.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Aucun regret dans le monde de Poutine

Analyse de Steve Rosenberg

Rédacteur en chef Russie

Ce que nous avons vu et entendu aujourd'hui, c'est le monde selon Vladimir Poutine. Un monde dans lequel la Russie est irréprochable et où l'Occident est responsable de tout, de la guerre en Ukraine à la crise alimentaire mondiale.

Nous avons vu un chef du Kremlin qui n'a absolument aucun regret pour ce qu'il a fait - ou du moins qui n'est pas prêt à les exprimer publiquement s'ils existent.

Ainsi, Vladimir Poutine a dépeint pour nous sa réalité parallèle de ce qui se passe. Il a reproché à l'Occident d'avoir "déclenché" la guerre en Ukraine ; il a insisté sur le fait que le nouvel ordre mondial devrait être fondé sur "le droit et la justice" - ceci de la part d'un président qui, il y a huit mois, a lancé une invasion à grande échelle d'une nation souveraine et indépendante.

Il a affirmé que la Russie avait été accusée à tort de menacer d'utiliser des armes nucléaires. Et pourtant, depuis février, le président Poutine a laissé entendre à plusieurs reprises, de manière peu subtile, qu'il serait prêt à utiliser toutes les armes de l'arsenal russe dans ce conflit.

Pour moi, le commentaire le plus révélateur concerne peut-être les "pertes" que le président Poutine a admis avoir subies lors de son "opération militaire spéciale".

"Je pense toujours aux vies humaines perdues", a-t-il déclaré. Mais c'est tout ce qu'il a dit à ce sujet, avant de passer rapidement aux "énormes avantages" que la Russie avait, selon lui, obtenus, notamment "le renforcement de la souveraineté de la Russie".