Mandat d'arrêt de la CPI contre Poutine

il y a 41 minutes

La Russie n'est pas membre de la CPI et on ne s'attend pas à ce que des suspects soient livrés.

Le mandat d’arrêt, une surprise ?

Réactions en Russie et ailleurs

L'homme qui a été président de la Russie entre deux mandats de M. Poutine et qui a ensuite occupé le poste de premier ministre pendant une longue période, s'est montré très actif et a soutenu la guerre en Ukraine.

"La question même [soulevée par la CPI] est scandaleuse et inacceptable. La Russie, comme plusieurs autres États, ne reconnaît pas la compétence de cette cour et toute décision de ce type concernant la Russie est donc nulle et non avenue d'un point de vue juridique".