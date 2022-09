Puis-je donner naissance à un enfant à 40 ans ?

Nahim Qasim, BBC News Arabe

Crédit photo, Getty Images Légende image, "La fécondité des hommes décline aussi bien que celle des femmes, mais plus lentement et à un âge plus avancé que les femmes."

Ma tante a accouché à 45 ans, mon amie a accouché à 47 ans, ma voisine a accouché à 43 ans, ce sont des phrases qui ont circulé parmi les femmes de la région arabe.

Malgré cela, ces déclarations sont indissociables de la mise en garde des femmes contre le report de la grossesse, "car elles ne pourront pas avoir d'enfants après un certain âge, mais les hommes peuvent avoir des enfants à tout âge".

Quelle est l'exactitude scientifique de cet avertissement ?

Le docteur Hind Abdel Salam a confié à la BBC que de nombreuses femmes s'attendent à ce que si elles atteignent cet âge, elles ne pourront pas avoir d'enfants, et parfois elles sont intimidées par leur entourage que leurs chances de grossesse sont devenues inexistantes, et ce n'est pas vrai du tout, car l'affaire varie d'une femme à l'autre, et il y a des femmes qui peuvent tomber enceintes à quarante-huit ans et après.

Selon les médecins, les femmes qui cherchent à avoir des enfants après l'âge de 35 ans ont besoin de soins médicaux particuliers car elles sont exposées à des risques différents de ceux qui sont enceintes à moins de 35 ans.

Le problème à cet âge est que s'il y a un facteur génétique, comme le fait que le mari et la femme sont parents, ou s'il y a un problème génétique, les chances qu'il apparaisse sur les fœtus seront plus grandes.

L'âge fertile

Il existe des différences dans les capacités de reproduction des femmes et des hommes, dont la plus importante est liée à l'âge fertile.

Pour une femme, il y a une détérioration progressive de sa fertilité à partir de 35 ans. La raison en est qu'une femme naît avec tous les ovules qu'elle peut produire tout au long de sa vie et que ce nombre diminue avec l'âge.

Une femme naît avec environ deux millions d'ovules, et ce nombre diminue à 400 000 à la puberté, puis à 25 000 lorsqu'elle atteint l'âge de 37 ans, car la plupart des femmes perdent 90 % de leurs ovules à cet âge, jusqu'à ce que le stock d'ovules de la femme atteigne seulement 1 000 lorsqu'elle atteint l'âge de 51 ans.

Ainsi, les chances de tomber enceinte diminuent progressivement chaque mois, atteignant seulement 5% chez les femmes de 40 ans et au-delà, ce qui signifie que les chances de grossesse existent toujours, mais à un taux moindre. Cela diffère également d'une femme à l'autre.

D'autre part, les taux de fécondité des hommes diminuent comme des femmes, contrairement à ce qui est courant, mais ils diminuent plus tard et plus lentement que les femmes. La fertilité masculine commence à décliner entre 40 et 45 ans.

Contrairement aux ovules chez les femmes, les hommes produisent du sperme tout au long de leur vie, mais la qualité de ces spermatozoïdes diminue avec l'âge et la procréation est liée à la qualité de l'ovule et du sperme, et pas seulement à la capacité de produire du sperme.

Plus l'âge de l'homme est élevé, plus les chances de présence de mutations dans le matériel génétique de ces spermatozoïdes sont grandes, et donc plus la probabilité d'accouchement prématuré et le faible poids de naissance de l'enfant sont grands.

Selon des recherches scientifiques, les taux de naissances d'enfants atteints d'autisme et de trouble d'hyperactivité avec déficit de l'attention, ainsi que les risques de fausse couche, sont plus grands chez les enfants dont les parents ont plus de quarante ans.

Cependant, les médecins se concentrent souvent uniquement sur l'âge de la femme pour déterminer si un enfant en bonne santé naîtra ou non.

Crédit photo, Getty Images Légende image, "Il n'y a aucun obstacle médical ou scientifique à la grossesse des femmes de plus de quarante ans. Le problème est lié au besoin de plus de soins médicaux et de santé."

Grossesse à plus de 40 ans

Dohaou Al-Safty confie à la BBC : "après avoir franchi la quarantaine d'environ 6 mois, j'ai découvert que j'étais enceinte et ce fut une surprise absolument inattendue."

Dohaou a caché à tout le monde la nouvelle de sa grossesse, car elle avait peur des commentaires qui pourraient être "offensants parfois, comme si quelqu'un s'étonnait que vous avez encore l'énergie d'avoir des enfants, ou que vous devriez penser à marier vos enfants au lieu de penser à avoir des enfants."

Pour cette raison, Dohaou a porté des vêtements amples tout au long de sa grossesse et a évité de parler de sa grossesse.

Le problème, selon Dohaou, n'était pas familial. Sa famille l'a soutenue, lui a donné des conseils et lui a parlé d'autres femmes qui ont accouché à plus de 40 ans et qui sont en bonne santé et leurs enfants sont également en bonne santé, mais certains amis et médecins ont contribué à "l'intimidation" de Dohaou.

Dohaou m'a raconté un voyage long et stressant à la recherche d'un médecin de soutien, disant : "le premier médecin que j'ai consulté m'a dit que j'étais vieille et que je devais accoucher avant d'entrer dans le neuvième mois par crainte de complications. Une autre m'a prescrit de nombreux médicaments pour stabiliser la grossesse, affirmant que je suis sujette à une fausse couche parce que je suis âgée, et des anticoagulants parce que je suis âgée."

"J'avais très peur. Je savais qu'après l'âge de quarante ans, la qualité des ovules diminuait considérablement, ce qui pouvait affecter le fœtus, comme naître avec le syndrome de Down, malformé ou avoir des problèmes congénitaux", ajoute-t-elle.

La peur pour le fœtus n'était pas la seule à contrôler l'expérience de porter la grossesse de Dohaou, mais aussi la peur pour elle-même, en particulier à la lumière de l'insistance des médecins à "l'effrayer de l'expérience d'une hypertension et d'un diabète à plus de 40 ans."

"Âge optimal"

Dohaou a donné naissance à son cinquième enfant, Ammar, au début de cette année, et il est en bonne santé. Dohaou est en bonne santé.

"Il n'y a pas d'âge spécifique pour avoir des enfants, mais il y a une bonne préparation pour avoir des enfants. J'ai donné naissance par quatre fois avant Ammar, mais cette fois c'est complètement différent. Je sens que je suis plus mature et expérimentée qu'avant, cette fois, malgré toutes les peurs, j'ai beaucoup apprécié l'expérience", dit-elle.

Parfois Dohaou sent qu'Ammar a de la chance avec elle et son expérience antérieure, mais parfois elle le plaint : "quand je vais lui faire les vaccinations prévues, je me trouve plus âgée que toutes les mères autour de moi. J'ai peur de le quitter tôt, mais en même temps j'ai l'impression d'être meilleure avec lui qu'avec les autres."

Nous avons interrogé des hommes et des femmes de plusieurs pays arabes sur l'âge optimal pour procréer, et ils se sont tous concentrés sur l'âge de la femme sans mentionner celui de l'homme. La majorité d'entre eux ont suggéré qu'il était dans la vingtaine, et tous ont convenu que les femmes ne peuvent pas avoir d'enfants après l'âge de trente-cinq ans, ce qui n'est pas vrai dans la pratique.

Le docteur Hind Abdel Salam dit qu'il n'y a rien à craindre à cet âge, il s'agit de la nécessité de soins médicaux de qualité : "s'il y a des habitudes telles que fumer ou boire des boissons alcoolisées, la mère est censée les arrêter également."

Le Dr Hind conseille aux femmes enceintes de 40 ans de continuer à faire de l'exercice, d'avoir une alimentation saine et de prendre les vitamines nécessaires pendant la grossesse, et de continuer à prendre de l'acide folique pour éviter tout problème de santé ou malformation du fœtus.

Les médecins soulignent que les femmes de plus de 40 ans ont un plus grand risque de fausse couche après une FIV que leurs pairs dans la trentaine ou la fin de la vingtaine. Mais cet avertissement ne signifie pas qu'elles ne pourront pas avoir d'enfants, que ce soit par insémination artificielle ou même naturellement.