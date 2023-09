Les bienfaits du petit cola pour la santé

Crédit photo, Osarieme Eweka

il y a 59 minutes

Le petit cola, également connu sous le nom de Garcinia cola, est un arbuste originaire d'Afrique de l'Ouest, dont les graines ont été utilisées traditionnellement depuis des siècles à des fins médicinales.

Bien que souvent négligé au profit de son cousin plus célèbre, le cola géant, le petit cola offre une gamme surprenante d'avantages pour la santé. Dans cet article, nous explorerons en détail ce trésor naturel et ses diverses applications bénéfiques pour le bien-être.

Qu'est-ce que le petit cola ?

Originaire des régions forestières d'Afrique de l'Ouest, le petit cola a joué un rôle important dans les cultures traditionnelles. Il était utilisé à la fois pour ses propriétés stimulantes et pour ses bienfaits potentiels pour la santé.

Le petit cola est une plante appartenant à la famille des Clusiaceae, et sa principale partie utilisée est la graine contenue dans le fruit.

Le petit cola est consommé de différentes manières, notamment sous forme de noix à mâcher, de poudre ajoutée à des boissons ou de décoctions.

Les graines sont séchées et généralement mâchées, infusées dans de l'eau, en décoction ou transformées en poudre et utilisées dans la préparation de remèdes traditionnels.

Avantages pour la santé

Le petit cola renferme une variété de composés bénéfiques pour la santé, notamment des alcaloïdes, des flavonoïdes, des tanins et des acides aminés. Ces composés confèrent au petit cola des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, contribuant ainsi à renforcer le système immunitaire et à protéger les cellules contre les dommages.

Le petit cola renferme une combinaison de caféine et de théobromine, conférant à cette noix la qualité d'un tonique cardiaque.

Cette propriété lui permet d'accélérer les battements du cœur, d'amplifier sa dynamique et d'ajuster ses contractions, contribuant ainsi à réguler le rythme cardiaque. Par ailleurs, en agissant comme un diurétique efficace, la noix de kola peut être bénéfique pour les affections cardiaques associées à une accumulation de liquide.

Crédit photo, Osarieme Eweka

Cette petite noix est également riche en bases xanthiques et en vitamine C, ce qui en fait un tonique général recommandé pour les anémies et les périodes de convalescence.

Elle a été traditionnellement employée pour atténuer la fièvre, utilisée en cataplasme sur le front pour les fièvres palustres.

Certaines indications suggèrent son utilité dans les anorexies, en plus de son impact positif sur la digestion grâce à son influence sur la contraction de l'estomac et la sécrétion gastrique.

En continuant une consommation régulière, elle pourrait également jouer un rôle protecteur pour le foie.

De plus, cette petite noix présente des propriétés anti-diarrhéiques et anti-inflammatoires, lui conférant une utilité potentielle dans le soulagement des maux de tête, des douleurs dentaires et des migraines.

Enfin, le petit cola aurait aussi des propriétés aphrodisiaques.

Tout le monde peut-il consommer le petit cola ?

Bien que le petit cola offre de nombreux avantages pour la santé, il est important de noter qu'une consommation excessive peut entraîner des effets secondaires indésirables tels que l'insomnie, la nervosité et des palpitations cardiaques en raison de sa teneur en caféine.

Il convient toutefois de la consommer avec précaution, car à des doses élevées, elle peut masquer la fatigue et présenter des risques.

Il est important de noter que son effet stimulant sur le système nerveux central peut mener à l'accoutumance.

Les personnes atteintes d'ulcères gastriques tels que les duodénaux, de maladies cardiaques, d'insomnies, de troubles anxieux ou d'hypertension artérielle ne doivent pas consommer de noix de cola.