Ce qui se passe dans notre corps chaque jour d'une infection à coronavirus

il y a 15 minutes

André Biernath BBC News Brésil

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un individu qui se mouche, le visage caché

Ces dernières semaines, les cas de covid-19 ont augmenté dans plusieurs pays du monde, principalement en raison de la circulation de variants plus infectieux et du relâchement des mesures de protection.

Comment le Sars-Cov-2, le coronavirus responsable de la pandémie actuelle, se propage-t-il si facilement ?

Dans ce reportage de BBC News Brésil, nous expliquons le "chemin" parcouru par le virus dans notre corps et ce qui se passe chaque jour à partir du moment où nous entrons en contact avec l'agent pathogène.

Avant d'entrer dans les détails, une mise en garde importante : les dates présentées ne sont que des estimations moyennes, basées sur des informations publiées dans des études scientifiques et examinées par des agences sanitaires nationales et internationales. Ces délais peuvent varier, en plus ou en moins, dans des cas spécifiques.

Jour 0 : infection

Tout commence lorsque nous sommes en contact étroit avec une personne déjà infectée par le coronavirus.

Lorsque cette personne parle, chante, tousse ou éternue, elle libère de petites gouttelettes ou aérosols de salive porteurs de particules Sars-Cov-2.

La quantité de virus varie considérablement d'un individu à l'autre. "Certains ont une faible charge, 10 000 copies virales par millilitre de salive", estime le virologue José Eduardo Levi, coordinateur de la recherche et du développement chez Dasa Laboratories.

"La charge moyenne varie entre 10 000 et 1 million de particules, mais nous en voyons qui portent jusqu'à 1 milliard de copies virales par ml", compare le spécialiste, qui est également chercheur à l'Institut de médecine tropicale de l'Université de São Paulo.

Ces minuscules gouttelettes infectées peuvent être projetées directement sur notre visage, ou rester en suspension, "errant" dans l'environnement pendant des minutes, voire des heures (dans une dynamique très similaire à celle de la fumée de cigarette), en fonction de la circulation de l'air ambiant dans chaque lieu.

Dans ce second cas, nous inhalons nous-mêmes ces aérosols lors de la respiration.

Et c'est là que le processus d'infection commence vraiment. Le Sars-CoV-2 utilise le spike (également appelé spike ou protéine S), qui se trouve à la surface de sa structure, pour se connecter aux récepteurs des cellules muqueuses du nez, de la bouche et même des yeux.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Illustration artistique du virus du Covid

À partir de là, il commencera la routine commune à tout virus : envahir la cellule et utiliser toute la machinerie biologique pour créer sans cesse de nouvelles copies de lui-même.

"Dans cette réplication, il produit 100 à 1 000 nouveaux virus dans une seule cellule", estime Levi.

"C'est un nombre tellement important que la cellule ne peut pas le supporter, elle éclate et meurt. Ces virus sont ensuite libérés et vont répéter ce processus dans les cellules voisines."

Cette réplication massive est d'ailleurs liée à l'émergence de variants du coronavirus. Tous les spécimens ne sont pas identiques et certains présentent des mutations génétiques importantes.

Si cette modification du génome présente un quelconque avantage pour le virus, elle ouvre la voie à l'émergence et à la propagation de nouvelles souches préoccupantes, telles que les souches bien connues Alpha, Bêta, Gamma, Delta et Omicron.

Jours 1, 2 et 3 : incubation

Après que le Sars-CoV-2 a réussi à envahir les premières cellules de notre corps, l'étape suivante consiste à "gagner du terrain" et à élargir son spectre d'action.

Les milliers de copies libérées par chaque cellule envahie progressent de plus en plus loin dans le corps : elles commencent à travailler à la surface du visage, puis pénètrent dans le nez, descendent dans la gorge et atteignent enfin les poumons.

Cette période d'évolution silencieuse, au cours de laquelle la présence du virus ne génère aucun signal, est connue des experts sous le nom d'incubation.

"Et nous avons remarqué ces derniers mois que le temps d'incubation des nouveaux variants a diminué", observe le virologue Anderson F. Brito, chercheur à l'Instituto Todos pela Saúde du Brésil.

Selon un rapport de l'Agence britannique de sécurité sanitaire, l'incubation du variant Alpha a duré en moyenne cinq à six jours.

Pendant la vague de la lignée Delta, cette fenêtre a été réduite à quatre jours.

Avec Omicron, la période entre l'invasion virale et l'apparition des symptômes a encore été réduite à trois jours seulement.

En d'autres termes, alors qu'il fallait auparavant près d'une semaine pour qu'une personne soit en contact avec une personne infectée et présente les symptômes typiques du covid, ce processus est désormais beaucoup plus rapide et peut se produire presque du jour au lendemain.

Il convient de mentionner que le temps d'incubation peut varier : dans certains cas, les symptômes apparaissent jusqu'à 14 jours après le premier contact avec le virus.

Jours 4 à 14 : apparition et progression des symptômes

En progressant dans les voies respiratoires supérieures (nez, bouche et gorge), le virus finit par attirer l'attention de notre système immunitaire, qui lance une contre-attaque.

La première ligne de défense implique des cellules telles que les neutrophiles, les monocytes et les cellules NK (natural killer), comme le détaille un article publié en 2021 par deux chercheurs de l'hôpital universitaire de Zhejiang, en Chine.

Finalement, d'autres unités immunitaires entrent en jeu, comme les lymphocytes T, qui coordonnent une réponse plus organisée à l'invasion virale, et les lymphocytes B, qui libèrent des anticorps.

Mais ce qui est important ici, c'est que les symptômes apparaissent chez certaines personnes précisément à cause de cette réaction immunitaire : nez qui coule, toux, fièvre et mal de gorge sont à la fois des tentatives d'éliminer le virus de l'organisme et un effet du travail incessant de tant de cellules.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une personne qui émet des goutelettes de salive en toussant

Mais combien de temps la gêne persiste-t-elle ? Cette période peut fluctuer considérablement.

"Cela dépend beaucoup de l'individu. Il existe des personnes présentant peu de symptômes qui, après quatre ou cinq jours, sont déjà rétablies. Chez d'autres, les mêmes symptômes mettent plus de temps à passer", explique Nancy Bellei , infectiologue et virologue et professeur à l'université fédérale de São Paulo.

"En général, la tendance est que les pires symptômes, comme le mal de gorge et la fièvre, durent environ trois jours", explique le spécialiste, qui est également membre de la Société brésilienne des maladies infectieuses.

"Après cette période, il est normal que des manifestations plus légères, telles que l'écoulement nasal et la toux, persistent pendant sept à dix jours", conclut-elle.

À ce stade, il est important de rester isolé et de limiter autant que possible les contacts avec les autres.

D'un point de vue individuel, se reposer et bien s'hydrater est essentiel pour assurer une bonne récupération et donner à l'organisme une "chance" de bien réagir.

La prise de quelques remèdes simples contre les désagréments de l'infection, tels que la fièvre et la douleur, peut également aider.

"Si, 72 heures après l'apparition des symptômes, vous avez des difficultés à respirer ou si la fièvre persiste, vous devez consulter un médecin", suggère Mme Bellei.

Ce message est encore plus important pour ceux qui peuvent souffrir de cas plus graves de covidie, comme les personnes âgées, les malades chroniques et les patients dont le système immunitaire est compromis.

D'un point de vue collectif, rester isolé est essentiel pour couper les chaînes de transmission du virus dans la communauté et stopper l'augmentation des cas.

Si vous devez sortir, portez un masque facial de bonne qualité, car vous avez moins de chances de transmettre le virus du SRAS-CoV-2 par les gouttelettes et les aérosols mentionnés ci-dessus.

À partir du 15e jour : résolution de l'infection (ou apparition de symptômes durables)

Jusqu'à deux semaines après le contact avec le coronavirus, le système immunitaire " gagne généralement la bataille " et interrompt la plupart du temps son processus de réplication et de destruction des cellules.

Cette victoire est bien sûr facilitée par la vaccination : les doses permettent d'"entraîner" en toute sécurité les unités de défense afin qu'elles sachent comment combattre l'agent pathogène avant même d'entrer en contact avec lui.

Dans certains cas, malheureusement, le tableau n'évolue pas aussi bien : le virus parvient à gagner beaucoup de terrain, atteint des organes vitaux (comme les poumons) et génère un tableau inflammatoire très grave.

Ces situations nécessitent généralement une admission dans l'unité de soins intensifs et une intubation, ainsi qu'un risque accru de décès.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Certaines personnes atteintes de covidie développent des formes plus graves de la maladie

Et même chez les patients qui ont bien récupéré, il existe un risque non négligeable de covid à long terme, marquée par une gêne qui dure des mois (voire des années).

Bien que ce domaine soit encore entouré de nombreuses incertitudes, les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) estiment que jusqu'à 13,3 % des personnes atteintes de covid présentent des symptômes durables pendant un mois ou plus.

Environ 2,5 % signalent des problèmes pendant au moins trois mois.

Toujours selon l'institution, plus de 30 % des patients atteints de covid qui ont été hospitalisés, même après six mois, présentent encore des désagréments, allant de la fatigue et de l'essoufflement à l'anxiété et aux douleurs articulaires.