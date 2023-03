L'affaire des migrants subsahariens en Tunisie, et les fake news sur les réseaux sociaux

Les migrants basés Tunisie n'ont pas manisfesté

Les migrants subsahariens n'ont pas caillassé de voitures

Ces migrants ne vont pas vers la Tunisie

La vidéo la plus récente a été légèrement zoomée et les écritures masquent certaines parties de l'image, mais on y voit les mêmes personnages qui apparaissent dans les mêmes groupes et portent les mêmes vêtements, y compris un homme portant un sac en rayures rose et blanc.