Kiev affirme que la Russie prévoit une offensive terrestre majeure pour la nouvelle année

Le président Volodymyr Zelensky et de hauts responsables ont averti que Kiev et ses alliés devaient se garder de toute complaisance.

L'offensive pourrait avoir lieu dans l'est de la région de Donbas, dans le sud, ou même en direction de Kiev, selon des généraux de haut rang.

Le plus haut gradé de l'armée britannique, l'amiral Sir Tony Radakin, a déclaré cette semaine que la guerre ne ferait qu'empirer pour Moscou, qui, a-t-il ajouté, est désormais confrontée à une grave pénurie de munitions d'artillerie.

Dans une série de réunions d'information à l'intention des médias, le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, a déclaré qu'il était de plus en plus évident que la Russie, qui a subi une série de pertes sur le champ de bataille, envisageait une nouvelle offensive de grande envergure.

La nouvelle offensive de Moscou pourrait avoir lieu dès janvier, mais plus probablement au printemps, a rapporté jeudi The Economist, précisant que cette évaluation a été faite par le président Zelensksy, le général Valery Zaluzhny et le général Oleksandr Syrskyi lors de récentes interviews.