Comment les symptômes du Covid ont-ils changé avec les nouveaux variants ?

il y a 50 minutes

Mal de gorge, maux de tête, écoulement nasal et toux sont les principaux symptômes qui peuvent indiquer la présence de covid-19.

Les données, obtenues grâce à l'application Zoe Covid, ont été analysées en collaboration avec des chercheurs du King's College de Londres et avec le soutien du NHS, le système de santé publique du pays.

L'étude a également révélé que la fièvre et la perte de l'odorat ou du goût, qui étaient des symptômes beaucoup plus courants de la maladie il y a quelques mois, sont désormais moins fréquents.

D'autres plaintes telles que la voix rauque, les éternuements, la fatigue et les douleurs musculaires ont progressé dans le classement des symptômes de la maladie.

Ses derniers résultats montrent que les symptômes les plus courants du Covid-19 ont varié de manière significative tout au long de la pandémie.

Plusieurs variants de l'agent pathogène sont apparus depuis la version originale détectée pour la première fois dans la ville de Wuhan, en Chine. Le plus récent est Omicron.

Les chercheurs de React-1 - de l'Imperial College London - affirment que la perte de l'odorat et du goût semble être moins fréquente avec les nouveaux variants.

Cependant, les personnes infectées signalent des symptômes plus typiques d'un rhume ou d'une grippe.

Ils ont analysé les premières versions de l'omicron, appelées BA.1 et BA.2, qui sont devenues dominantes à partir de mars 2022.

Depuis lors, deux nouveaux sous-variants dérivés de l'omicron, hautement transmissibles, appelés BA.4 et BA.5, ont gagné du terrain et sont responsables d'une grande partie des nouvelles infections.

On estime que 2,7 millions de personnes au Royaume-Uni - soit une personne sur 25 - sont aujourd'hui atteintes du Covid-19, et plusieurs pays d'Amérique latine et du monde entier ont connu une augmentation récente des cas.