Nous sommes tous confrontés à des journées exigeantes qui semblent conçues pour tester notre maîtrise de soi.

Vous avez peut-être des clients particulièrement grossiers et exigeants, mais vous parvenez à garder votre sang-froid. Ou peut-être êtes-vous en train de terminer un projet important et devez-vous rester concentré, sans laisser votre attention glisser vers d'autres distractions. Si vous suivez un régime, vous avez peut-être passé les dernières heures à résister tandis que les friandises vous murmuraient en silence "mangez-moi". Dans chaque cas, vous vous êtes appuyé sur votre volonté, que les psychologues définissent comme la capacité d'éviter les tentations à court terme et de passer outre les pensées, les sentiments ou les impulsions indésirables. Et certaines personnes semblent en avoir de bien plus grandes réserves que d'autres : elles ont plus de facilité à contrôler leurs émotions, à éviter la procrastination et à se tenir à leurs objectifs, sans jamais sembler perdre leur emprise sur leur comportement.

En effet, vous connaissez peut-être des personnes chanceuses qui, après une dure journée de travail, ont la résolution de faire quelque chose de productif comme une séance de sport - alors que vous abandonnez vos objectifs de remise en forme et succombez aux tentations de la malbouffe et de la télé poubelle. Nos réserves de maîtrise de soi et de concentration mentale semblent être façonnées par les mentalités. De nouvelles études suggèrent des stratégies puissantes permettant à chacun de renforcer sa volonté, avec des avantages considérables pour votre santé, votre productivité et votre bonheur.

L'ego épuisé

Jusqu'à récemment, la théorie psychologique dominante proposait que la volonté ressemble à une sorte de batterie. Vous pouvez commencer la journée en étant plein d'énergie, mais chaque fois que vous devez contrôler vos pensées, vos sentiments ou votre comportement, vous videz l'énergie de cette batterie.

Si vous n'avez pas la possibilité de vous reposer et de vous recharger, ces ressources s'épuisent dangereusement, ce qui rend beaucoup plus difficile le maintien de votre patience et de votre concentration, ainsi que la résistance à la tentation. Des tests en laboratoire semblent prouver ce processus : si l'on demande à des participants de résister à la tentation de manger des biscuits déposés sur une table, par exemple, ils font preuve de moins de persévérance pour résoudre un problème de mathématiques, car leurs réserves de volonté ont été épuisées.

D'après le terme freudien désignant la partie de l'esprit responsable de la maîtrise de nos impulsions, ce processus a été appelé "épuisement du moi". Les personnes qui ont une grande maîtrise de soi peuvent avoir des réserves de volonté plus importantes au départ, mais même elles s'épuisent lorsqu'elles sont mises sous pression.

En 2010, la psychologue Veronika Job a toutefois publié une étude qui remettait en question les fondements de cette théorie, en apportant des preuves intrigantes que l'épuisement de l'ego dépendait des croyances sous-jacentes des personnes. Mme Job, qui est professeur de psychologie de la motivation à l'université de Vienne, a d'abord conçu un questionnaire demandant aux participants d'évaluer une série d'affirmations sur une échelle de 1 (tout à fait d'accord) à 6 (pas du tout d'accord). Ces affirmations étaient les suivantes.

Lorsque les situations s'accumulent et vous mettent au défi de résister aux tentations, il devient de plus en plus difficile de résister aux tentations. Une activité mentale intense épuise vos ressources, que vous devez reconstituer après coup.

Et.

Si vous venez de résister à une forte tentation, vous vous sentez renforcé et vous pouvez résister à de nouvelles tentations . Votre endurance mentale s'auto-alimente. Même après un effort mental intense, vous pouvez continuer à en faire davantage.

Si vous êtes plus d'accord avec les deux premières affirmations, vous êtes considéré comme ayant une vision "limitée" de la volonté, et si vous êtes plus d'accord avec les deux secondes affirmations, vous êtes considéré comme ayant une vision "non limitée" de la volonté. Ensuite, Job a soumis les participants à des tests de laboratoire standard pour examiner la concentration mentale, considérée comme dépendant de nos réserves de volonté. Job a constaté que les personnes ayant un état d'esprit limité avaient tendance à se comporter exactement comme le prévoyait la théorie de l'épuisement de l'ego. Après avoir effectué une tâche qui exigeait une concentration intense - comme l'application de corrections minutieuses à un texte ennuyeux - elles avaient beaucoup plus de mal à prêter attention à une activité ultérieure que si elles s'étaient reposées auparavant. En revanche, les personnes ayant une vision non limitée n'ont montré aucun signe d'épuisement de l'ego : elles n'ont montré aucune baisse de leur concentration mentale après avoir effectué une activité mentalement éprouvante. Il semble que l'état d'esprit des participants concernant la volonté soit une prophétie auto-réalisatrice. S'ils pensaient que leur volonté s'épuisait facilement, leur capacité à résister aux tentations et aux distractions disparaissait rapidement ; mais s'ils croyaient que "l'endurance mentale s'alimente d'elle-même", c'est ce qui se produisait.

Mme Job a rapidement reproduit ces résultats dans d'autres contextes. En collaboration avec Krishna Savani de la Nanyang Technological University de Singapour, par exemple, elle a montré que les croyances en matière de volonté semblent varier selon les pays. Ils ont constaté que l'état d'esprit non limité était plus répandu chez les étudiants indiens que chez les étudiants américains - et que cela se reflétait dans les tests de leur endurance mentale. Ces dernières années, certains scientifiques ont mis en doute la fiabilité des tests de laboratoire sur l'épuisement de l'ego, mais Job a également montré que l'état d'esprit des gens en matière de volonté est lié à de nombreux résultats dans la vie réelle. Elle a demandé à des étudiants universitaires de remplir deux fois par jour des questionnaires sur leurs activités pendant deux périodes hebdomadaires non consécutives. Comme on peut s'y attendre, certains jours étaient beaucoup plus exigeants que d'autres, ce qui a entraîné un sentiment d'épuisement. La plupart des participants se sont rétablis dans une certaine mesure au cours de la nuit, mais ceux dont l'état d'esprit n'était pas limité ont vu leur productivité augmenter le jour suivant, comme si la pression supplémentaire leur avait donné de l'énergie. Une fois de plus, il semble que leur croyance selon laquelle "l'endurance mentale se nourrit d'elle-même" soit devenue réalité. D'autres études ont montré que l'état d'esprit de la volonté pouvait prédire les niveaux de procrastination des étudiants à l'approche des examens - ceux qui avaient une vision non limitée perdaient moins de temps - et leurs notes finales. Lorsqu'ils étaient soumis à une forte pression dans le cadre de leurs cours, les étudiants ayant une vision non limitée étaient également mieux à même de conserver leur maîtrise de soi dans d'autres domaines de la vie ; ils étaient moins susceptibles de manger du fast-food ou de se lancer dans des dépenses impulsives, par exemple. En revanche, ceux qui pensaient que leur volonté était facilement épuisée par leur travail étaient plus susceptibles de s'adonner à ces vices, probablement parce qu'ils avaient l'impression que leurs réserves de maîtrise de soi avaient déjà été épuisées par leur travail universitaire.

L'influence des mentalités en matière de volonté peut également s'étendre à de nombreux domaines, tels que la forme physique. Par exemple, Navin Kaushal, professeur adjoint en sciences de la santé à l'université de l'Indiana (États-Unis), et ses collègues ont montré qu'elles peuvent influencer les habitudes d'exercice des gens ; les personnes dont les croyances sur la volonté ne sont pas limitées trouvent plus facilement la motivation nécessaire pour faire de l'exercice. Une étude menée par Zoë Francis, professeur de psychologie à l'université de Fraser Valley, a donné des résultats étonnamment similaires. En suivant plus de 300 participants pendant trois semaines, elle a constaté que les personnes dont la mentalité n'est pas limitée sont plus enclines à faire de l'exercice et moins enclines à grignoter que celles dont la mentalité est limitée. Fait révélateur, les différences sont particulièrement marquées le soir, lorsque les exigences des tâches de la journée ont commencé à peser sur ceux qui pensent que la maîtrise de soi peut facilement s'épuiser.

Dynamiser votre volonté

Si vous avez déjà une vision non limitée de la volonté, ces résultats peuvent être un motif d'autosatisfaction. Mais que pouvons-nous faire si nous avons vécu dans l'idée que nos réserves de maîtrise de soi s'épuisent facilement ? Les études de M. Job suggèrent que le simple fait de s'informer sur cette science de pointe - par le biais de textes courts et accessibles - peut contribuer à modifier les croyances des gens, du moins à court terme. Il semble que la connaissance soit un pouvoir ; si tel est le cas, la simple lecture de cet article a peut-être déjà commencé à galvaniser votre résistance mentale. Les recherches suggèrent que le partage de l'information contribue à consolider votre propre changement d'état d'esprit, un phénomène connu sous le nom d'effet "dire c'est croire", tout en aidant à diffuser les attitudes positives aux autres. Les leçons sur la nature non limitée de la volonté peuvent être données dès le plus jeune âge. Des chercheurs de l'université de Stanford et de l'université de Pennsylvanie ont récemment conçu un livre d'histoires pour enseigner aux enfants d'âge préscolaire l'idée que l'exercice de la volonté peut être énergisant, plutôt qu'épuisant, et que la maîtrise de soi peut croître avec la pratique. Les enfants qui avaient entendu cette histoire ont fait preuve d'une plus grande maîtrise de soi lors d'un test de "gratification différée", dans lequel on leur donnait la possibilité de renoncer à une petite friandise pour en recevoir une plus grosse plus tard, par rapport à leurs camarades de classe qui avaient entendu un autre conte. Une stratégie utile pour changer votre état d'esprit peut être de vous souvenir d'un moment où vous avez travaillé sur une tâche mentalement exigeante pour le pur plaisir de l'activité. Il peut s'agir d'une tâche au travail, par exemple, que les autres semblent trouver difficile mais que vous trouvez satisfaisante. Ou peut-être s'agit-il d'un passe-temps - comme l'apprentissage d'un nouveau morceau de piano - qui exige une concentration intense, mais qui vous semble sans effort. Une étude récente a révélé que ce type de remémoration fait naturellement évoluer les croyances des gens vers un état d'esprit non limité, car ils voient la preuve de leur propre endurance mentale.

