Que sait-on des attaques de drones contre des cibles militaires stratégiques en Russie ?

il y a 16 minutes

Deux bases aériennes russes d'importance stratégique ont été attaquées par des drones lundi, et une troisième a subi le même sort mardi.

C'est la première fois que l'Ukraine parvient à atteindre la Russie à plus de 600 kilomètres sans que ses drones soient interceptés par les défenses anti-aériennes du pays depuis le début de la guerre.

Et tout cela, elle semble l'avoir fait sans utiliser les équipements qu'elle a reçus des pays de l'OTAN, en utilisant uniquement de vieux drones soviétiques modernisés par des ingénieurs ukrainiens.

Son armée de l'air a cependant tweeté lundi une photo des dégâts sur l'une des bases russes attaquées, Diaghilevo, près de Riazan, et la question "Que s'est-il passé ?", accompagnée d'une émoticône de fête.

De hauts responsables ukrainiens ont également confirmé au New York Times et au Washington Post, sous couvert d'anonymat en raison de la sensibilité de l'information, que les attaques ont été menées par des drones ukrainiens.

La cible des attaques

Les bases attaquées le lundi 5 décembre étaient Engels à Saratov et Diaghilevo près de Ryazan, cette dernière n'étant qu'à environ 240 kilomètres de Moscou.

Un Tupolev Tu-95 BEAR comme celui qui a été touché à la base d'Engels. Sur la photo, Vladimir Poutine et d'autres officiels visitent la plus grande usine de production de ces avions en mai dernier.

Selon les renseignements britanniques, deux bombardiers Tu-95 BEAR ont été endommagés par l'explosion sur la base d'Engels, et trois personnes ont été tuées à Diaghilevo lors de l'explosion d'un réservoir de carburant.

Le ministère russe de la défense a reconnu que ses défenses antiaériennes ont intercepté des drones ukrainiens survolant ses bases lundi, et que ce sont les débris de ces appareils sans pilote qui ont "légèrement" endommagé deux avions en tombant sur eux.

Engels et Diaghilevo ne sont pas de simples aérodromes, explique le service ukrainien de la BBC, mais des bases aériennes où sont basés certains des plus importants avions militaires russes, y compris ceux capables de transporter des armes nucléaires, et qui ont donc une grande valeur stratégique.