Dialoguer ou ne pas dialoguer, le dilemme politique tchadien

Accords et désaccords sur le dialogue

« En tant que Tchadien, au regard de ce que notre pays a vécu et vu la situation nouvelle qui prévaut, je ne sais pas quel est ce Tchadien responsable qui refuserait d'aller rencontrer les autres pour discuter et évoquer les maux qui minent le développement, qui minent l'unité de notre pays. »

Les conclusions du dialogue

Insurrection populaire ou protestation pacifique ?

Le bilan est lourd. Une cinquantaine de morts et plus de trois cents blessés, selon le gouvernement.

D'autres organisations évoquent un bilan plus élevé. Le Premier ministre Saleh Kebzabo parle d'une insurrection : "En tout état de cause, cette marche était interdite. Et comme vous l'avez vu vous-même, ce n'était pas une marche. Oui, c'était une insurrection populaire en vue de s'emparer du pouvoir par la force. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui et pas autre chose. »