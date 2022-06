Pourquoi la demande de pornographie augmente-t-elle dans les pays arabes ?

Hussam Fazoula, BBC News

Crédit photo, Getty Images Légende image, 79 millions de recherches du mot "sexe" dans la région par mois

"Une personne entre dans une relation avec son écran, une relation qui ne l'oblige pas à comprendre, à faire des compromis ou à se sacrifier, donc elle perd la capacité d'être dans une vraie relation, elle a son écran et son plaisir momentané libre."

C'est ainsi que le Dr Sahar Talaat, professeur de psychiatrie à la Faculté de médecine de l'Université du Caire, décrit l'impact psychologique de la dépendance à la pornographie.

Recherche du mot "sexe"

Selon les données du moteur de recherche "Google Trends", les pays arabes sont classés haut pour les recherches avec le mot "sex" en anglais et en arabe ou en anglais avec les lettres arabes "sex".

79 millions de personnes recherchent le mot chaque mois sur Google uniquement.

Les sites pornographiques figurent dans la liste des sites les plus visités dans des pays comme l'Égypte, le Liban, la Tunisie et le Maroc.

Les statistiques indiquent que la situation est similaire en Arabie saoudite, bien que les Saoudiens utilisent la fonctionnalité VPN pour naviguer sur Internet, comme l'indique les statistiques de l'outil Alexa d'Amazon .

Une étude publiée dans le "Journal of Sexual Medicine" indique que 30% des hommes arabes regardent périodiquement des sites pornographiques, tandis que 6% des femmes les regardent.

Pourquoi ?

Entre "répression sexuelle" et "ignorance"

"Dans le monde arabe, nous n'apprenons pas grand-chose sur le sexe et nous n'en apprenons pas à l'école", déclare l'un des participants à un sondage de la BBC dans les rues de la capitale libanaise.

Et un autre déclare : "nous élevons les filles en leur apprenant que c'est honteux pour elles de perdre leur honneur avant le mariage, et nous ne parlons jamais de sexe." Nous considérons que c'est tabou (illégal)."

La plupart des réponses des jeunes hommes et femmes participant à un sondage de la BBC dans les rues du Caire et de Beyrouth s'accordaient à blâmer ce qu'ils ont décrit comme l'ignorance et la répression sexuelle pour l'augmentation de la demande de pornographie dans la région arabe.

L'un des participants explique : "il n'y a pas de relations ou autres, et donc il y aura de la répression, et il n'y a pas de refuge contre cette répression sauf en regardant des films pornographiques".

Et un autre participant affirme : "les filles sont confrontées à un contrôle et à une interdiction importants et il y a une séparation qualitative, donc il n'y a pas d'autre refuge que ces sites."

Alors que certains ont souligné les mauvaises conditions économiques que connaît le pays et le manque d'opportunités d'emploi, avec les exigences élevées pour le mariage.

L'effet de la pornographie

Crédit photo, Getty Images Légende image, Portrait d'une femme arabe voilée (illustration)

Selon les experts en santé mentale, l'habitude de regarder de la pornographie a un impact psychologique et social important.

Nous avons parlé avec un spécialiste de la médecine sexuelle, le Dr. Sandrine Atallah, à propos de l'impact de l'usage généralisé de la pornographie.

Elle estime que "le risque de pornographie augmente dans un environnement plein de fausses informations sexuelles, car de nombreux hommes souffrent de problèmes liés à la confiance en leurs capacités lorsqu'ils se comparent à ce qu'ils voient" dans les films, ce qui entraîne des problèmes d'érection et d'éjaculation précoce."

Le Dr. Sahar Talaat, professeur de psychiatrie à l'Université du Caire, explique que l'accès facile à la pornographie et sa disponibilité via les téléphones portables augmentent le risque de visionnage compulsif ou de dépendance.

"La dépendance à la pornographie pousse une personne à l'isolement", dit-il.

Cet isolement affecte également la relation d'une personne avec ses amis, sa famille et son partenaire.

Les problèmes sexuels apparaissent lorsqu'une personne n'est pas excitée par des rapports sexuels normaux : grâce au téléphone, elle "peut choisir le sexe qu'elle regarde, et même choisir la ou les femmes qu'elle aime".

Quant au sexe naturel, il dépend de la communication, des sentiments et de l'effort que l'on ne trouve pas en regardant des clips sexuels et en s'amusant.

Il existe également une relation entre le fait de regarder de la pornographie et le sentiment de culpabilité dans les sociétés conservatrices et religieuses, explique le Dr.

J'en suis venu à la conclusion que la personne associe son sentiment de culpabilité à son sens du plaisir, ce qui l'amène à le pratiquer à nouveau pour échapper au sentiment de culpabilité, alors il tombe dans un cycle sans fin.

Les femmes en paient le prix

Le Dr. Sahar Talaat indique qu'il existe une pensée dominante dans les sociétés arabes, qui consiste à croire que "le devoir d'une femme est de plaire à un homme", et les films pornographiques augmentent le danger de cette pensée.

Puisqu'elle n'a plus seulement à plaire à l'homme, "mais selon des normes pornographiques irréalistes", elle doit ressembler et jouer comme les actrices de ces films.

Crédit photo, Getty Images Légende image, "C'est pourquoi parce que nos sociétés sont conservatrices, elles recherchent ce matériel sur Internet, quand il y a des tabous, des restrictions et des contrôles, l'interdit devient plus souhaitable." (illustration)

Religion et genre

Certains trouveront peut-être ironique que les pays arabes connus pour leur conservatisme soient ceux qui recherchent le plus de clips sexuels sur Internet, mais selon le Dr. Sherine El-Feki, auteur de "Sex and the Citadel - Intimate Life in a Changing Arab World", c'est normal.

"C'est pourquoi nos sociétés sont conservatrices, elles recherchent ce matériel sur Internet, quand il y a des tabous et des restrictions et des contrôles, l'interdit devient plus souhaitable", dit le Dr. El-Feki.

L'écrivain estime que l'absence d'éducation au genre et l'intensité de la censure des contenus artistiques font des films pornographiques le seul refuge des jeunes pour s'informer sur le sexe ou pour se divertir, ajoute le Dr. Sherine El-Feki.

Il souligne que compte tenu de l'histoire de la région, "ce n'était pas le cas avant."

Les Arabes n'étaient pas les seuls à rechercher ou à consommer des substances sexuelles.