Des centaines de migrants tués par les gardes-frontières saoudiens (rapport)

Légende image, Des migrants éthiopiens affirment avoir été abattus alors qu'ils tentaient de passer du Yémen à l'Arabie saoudite.

Author, Paul Adams

Role, Correspondant Diplomatique

il y a 42 minutes

Les gardes-frontières saoudiens sont accusés du massacre de migrants le long de la frontière avec le Yemen, selon un nouveau rapport de Human Rights Watch.

Le rapport indique que des centaines de personnes, dont de nombreux Éthiopiens qui traversent le Yémen déchiré par la guerre pour rejoindre l'Arabie saoudite, ont été tuées par balle.

Des migrants ont déclaré à la BBC qu'ils avaient eu des membres sectionnés par des tirs et qu'ils avaient vu des corps abandonnés sur les pistes.

L'Arabie saoudite a précédemment rejeté les allégations d'assassinats systématiques.

Le rapport de Human Rights Watch (HRW), intitulé ‘’They Fired On Us Like Rain’’ (Ils nous ont tiré dessus comme s'il pleuvait), contient des témoignages explicites de migrants qui disent avoir été la cible de tirs et parfois d'armes explosives de la part de la police et des soldats saoudiens à la frontière nord accidentée du Yémen avec l'Arabie saoudite.

L'Arabie saoudite a précédemment rejeté les allégations d'assassinats systématiques.

Des migrants contactés séparément par la BBC ont évoqué de terrifiantes traversées nocturnes au cours desquelles de grands groupes d'Éthiopiens, dont de nombreuses femmes et enfants, ont essuyé des tirs alors qu'ils tentaient de traverser la frontière à la recherche de travail dans le royaume riche en pétrole.

"Les tirs n'ont pas cessé", a déclaré Mustafa Soufia Mohammed, 21 ans, à la BBC.

Il a déclaré que certains membres de son groupe de 45 migrants ont été tués lorsqu'ils ont essuyé des tirs alors qu'ils tentaient de se faufiler à travers la frontière en juillet de l'année dernière.

"Je n'ai même pas remarqué qu'on m'avait tiré dessus", a-t-il déclaré, "mais lorsque j'ai essayé de me lever et de marcher, une partie de ma jambe m'a échappé".

Légende image, Mustafa Soufia Mohammed affirme avoir essuyé des tirs à la frontière entre l'Arabie saoudite et le Yémen.

C'est la fin brutale et chaotique d'un voyage de trois mois marqué par le danger, la famine et la violence aux mains de passeurs yéménites et éthiopiens.

Une vidéo filmée quelques heures plus tard montre son pied gauche presque entièrement sectionné. La jambe de Mustafa a été amputée sous le genou et aujourd'hui, de retour chez ses parents en Éthiopie, il marche avec des béquilles et une prothèse mal ajustée.

"Je suis allé en Arabie saoudite parce que je voulais améliorer la vie de ma famille", explique ce père de deux enfants, "mais ce que j'espérais ne s'est pas concrétisé. Aujourd'hui, mes parents font tout pour moi.

Un autre migrant éthiopien, que nous appelons Ibsaa pour protéger son identité, a déclaré avoir été blessé à la frontière par des hommes portant des uniformes militaires saoudiens.

"Ils nous ont battus, en ont tué certains et ont emmené ceux qui ont survécu à l'hôpital. Les corps des personnes tuées ont été laissés éparpillés sur le sol", a-t-il déclaré à la BBC.

"J'ai reçu une balle entre les cuisses, près de l'aine, et mes jambes sont maintenant paralysées. Je ne peux même pas marcher. J'ai cru que j'allais mourir. "

"Champs de la mort"

Certains survivants montrent des signes de traumatisme profond.

Dans la capitale yéménite, Zahra peut à peine se résoudre à parler de ce qui s'est passé.

Elle dit qu'elle a 18 ans, mais qu'elle a l'air plus jeune. Nous n'utilisons pas son vrai nom pour protéger son identité.

Son voyage, qui avait déjà coûté environ 2 500 $ (environ 1 506 250 F cfa) en rançons et pots-de-vin, s'est terminé par une pluie de balles à la frontière.

Une balle a pris tous les doigts d'une main. Interrogée sur sa blessure, elle détourne le regard et ne peut répondre.

Selon l'Organisation internationale pour les migrations de l'ONU, plus de 200 000 personnes tentent chaque année un voyage périlleux, traversant par la mer de la Corne de l'Afrique au Yémen, puis se rendant en Arabie saoudite.

Les organisations de défense des droits de l'homme affirment que beaucoup d'entre eux sont emprisonnés et battus en cours de route.

La traversée maritime est assez dangereuse. Plus de 24 migrants ont été portés disparus la semaine dernière après un naufrage au large de Djibouti.

Au Yémen, les principales routes des migrants sont jonchées de tombes de personnes décédées en cours de route.

Des dizaines de migrants ont été tués il y a deux ans lorsque le feu a ravagé un centre de détention de la capitale, Sanaa, dirigé par les rebelles houthis du pays qui contrôlent la majeure partie du nord du Yémen.

Mais les abus décrits dans le dernier rapport de HRW sont d'une ampleur et d'une nature différentes.

"Ce que nous avons documenté, ce sont essentiellement des massacres", déclare à la BBC l'auteur principal du rapport, Nadia Hardman.

"Les gens ont décrit des sites qui ressemblent à des champs de la mort - des corps éparpillés sur toute la colline", affirme-t-elle.

Le rapport, qui couvre la période de mars 2022 à juin de cette année, détaille 28 incidents distincts impliquant des armes explosives et 14 de tirs à bout portant.

"J'ai vu des centaines d'images graphiques et de vidéos qui m'ont été envoyées par des survivants. Elles dépeignent des blessures et des blessures par explosion assez terrifiantes."

Crédit photo, SOCIAL MEDIA Légende image, Le rapport indique qu'il est impossible d'estimer le nombre de migrants tués le long de la frontière.

L'éloignement des passages frontaliers et la difficulté de retrouver les rescapés font qu’il est impossible de savoir précisément combien de personnes ont été tuées, précisent les auteurs.

"Nous disons un minimum de 655, mais il y en aura probablement des milliers", a déclaré Hardman. "Nous avons démontré de manière factuelle que les abus sont généralisés et systématiques et peuvent constituer un crime contre l'humanité", dit-elle.

Des informations faisant état de meurtres à grande échelle perpétrés par les forces de sécurité saoudiennes le long de la frontière nord ont fait surface pour la première fois en octobre dernier dans une lettre d'experts de l'ONU au gouvernement de Riyad.

Ils ont souligné "ce qui semble être un schéma systématique de meurtres transfrontaliers à grande échelle et aveugles, utilisant des tirs d'artillerie et des armes légères tirées par les forces de sécurité saoudiennes contre les migrants".

Malgré la nature horrible des allégations, la lettre n'a pratiquement pas été rapportée.

Démentis saoudiens

Le gouvernement saoudien a déclaré qu'il prenait les allégations au sérieux, mais a fermement rejeté la caractérisation de l'ONU selon laquelle les meurtres étaient systématiques ou à grande échelle.

"Sur la base des informations limitées fournies", a répondu le gouvernement, "les autorités du Royaume n'ont découvert aucune information ou preuve pour confirmer ou étayer les allégations".

Mais le mois dernier, le Mixed Migration Centre, un réseau mondial de recherche, a publié de nouvelles allégations de meurtres le long de la frontière, sur la base de ses propres entretiens avec des survivants.

Son rapport contient des descriptions graphiques de cadavres en décomposition dispersés dans toute la zone frontalière, de migrants capturés à qui les gardes-frontières saoudiens demandent par quelle jambe ils veulent être abattus, et de mitrailleuses et de mortiers utilisés pour attaquer de grands groupes de personnes terrifiées.

Le rapport de Human Rights Watch est le plus détaillé à ce jour, avec de multiples rapports de témoins oculaires et des images satellite des points de passage où de nombreux meurtres auraient eu lieu, ainsi que des lieux de sépulture de fortune.

Légende image, Les routes des migrants au Yémen sont jonchées de tombes.

Le rapport identifie également un centre de détention à Monabbih, juste à l'intérieur du Yémen, où les migrants sont détenus avant d'être escortés jusqu'à la frontière par des passeurs armés.

Selon un migrant interrogé par HRW, les rebelles houthis du Yémen sont en charge de la sécurité à Monabbih et travaillent aux côtés des passeurs.

Une photo satellite montre des tentes orange vif serrées les unes contre les autres à l'intérieur d'une enceinte clôturée.

De nouveaux enterrements

Alors que le rapport de HRW couvre les événements survenus jusqu'en juin de cette année, la BBC a découvert des preuves que les meurtres se poursuivent.

Dans la ville de Saada, au nord du pays, des images diffusées par la BBC montrent des migrants blessés à la frontière arrivant dans un hôpital vendredi encore. Dans un cimetière voisin, des enterrements avaient lieu.

La BBC a demandé au gouvernement saoudien de commenter les allégations des rapporteurs de l'ONU, du Mixed Migration Centre et de Human Rights Watch, mais n'a pas reçu de réponse.

Une source gouvernementale saoudienne a déclaré à l'agence de presse AFP que ces allégations étaient "infondées et ne reposaient pas sur des sources fiables".