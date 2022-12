Comment l'histoire d'un massacre d'enfants a fini par devenir une journée de plaisanteries

Différentes origines

D'autres chercheurs font remonter l'origine de cette farce non pas à la Jérusalem des temps bibliques, mais à l'Europe médiévale, où le dernier mois de l'année et le premier mois de l'année suivante étaient marqués par l'hiver septentrional et une moindre activité dans les campagnes, où la majorité de la population travaillait.

"Dans les cathédrales, un évêque-bouffon était nommé. Il célébrait alors un service solennel et donnait sa bénédiction. Les prêtres déguisés entraient dans le chœur en dansant, sautant et chantant des chansons picaresques. Les sous-diacres mangeaient des saucisses, jouaient aux cartes et aux dés sur l'autel ; au lieu d'encens, ils brûlaient de vieilles semelles de chaussures et des excréments. Après la messe, chacun dansait et courait autour de l'église à sa guise, et se livrait aux plus grands excès".