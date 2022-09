Pourquoi Poutine et Kim Jong-un renforcent leurs relations (et qui gagne) ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Vladimir Poutine (à gauche) et Kim Jong-un (à droite)

il y a 13 minutes

La Russie et la Corée du Nord vivent actuellement leur plus grande romance depuis l’époque de la guerre froide, lorsque le régime de Kim avait un partenaire vital en Union soviétique.

Le président russe Vladimir Poutine a promis d'"étendre les relations bilatérales globales et constructives » dans une lettre récente à son homologue nord-coréen, Kim Jong-un.

Il a répondu que la coopération entre les deux pays était « au plus haut niveau » dans un front commun contre les « forces hostiles ».

Les deux dirigeants ont scellé leur amitié lors d’un sommet historique en 2019 à Vladivostok (dans l'Est de la Russie) et depuis lors, Kim a ouvertement exprimé son soutien à Moscou dans tous les différends l’impliquant.

Crédit photo, MIKHAIL SVETLOV Légende image, Poignée de mains entre Kim et Poutine lors du sommet historique de Vladivostok en 2019

Les gestes de loyauté de la Corée du Nord envers son allié se sont intensifiés avec l'invasion de l'Ukraine : en juillet, elle a été le troisième pays à reconnaître comme États indépendants les républiques de Donetsk et de Louhansk sous contrôle pro-russe.

Kim n’a pas non plus manqué une occasion de faire l’éloge de la Russie et de son président, dont l’agenda politique occupe de plus en plus de place dans les médias d’État nord-coréens.

BBC Mundo analyse, avec la collaboration d’experts, les clés et les implications de l’amitié renouvelée entre Moscou et Pyongyang.

Deux pays liés par l’histoire

« Les relations entre Pyongyang et Moscou se sont considérablement détériorées après l’effondrement de l’Union soviétique. À partir de cette base, ils s’améliorent maintenant », explique à BBC Mundo l’universitaire Samuel Wells, du Wilson Center à Washington DC.

Les liens entre Pyongyang et Moscou remontent à la fondation même de la Corée du Nord en 1948.

Après la Seconde Guerre mondiale, le régime de Joseph Staline a formé et porté au pouvoir Kim Il-sung, grand-père du dirigeant actuel, qu’il a aidé à construire un système analogue à celui de l’URSS avec des particularités de la culture et de la tradition coréennes.

Moscou a soutenu son allié contre le Sud dans la guerre de Corée (1950-53) et dans les décennies suivantes a été, avec la Chine, un partisan du régime de Kim, qu’elle a financé avec de généreuses ressources économiques et matérielles.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Kim Il-sung a reçu une formation en Union soviétique pendant des années avant de fonder la Corée du Nord en 1948.

« Pendant la guerre froide, Kim Il-sung a toujours réussi à maintenir un équilibre dans ses relations avec Pékin et Moscou, étant un bon ami des deux sans dépendre exclusivement de l’un d’entre eux et essayant de profiter de l’inimitié entre les deux puissances après l’arrivée au pouvoir de Khrouchtchev (1953) », a déclaré à BBC Mundo, Andrés Sánchez Braun, correspondant de l’agence Efe en Corée avec 14 ans d’expérience dans la région.

Malgré cela, parmi les deux alliés, c’est l’Union soviétique qui a fourni le plus d’aide à la Corée du Nord, de la nourriture ou du carburant aux pièces, aux machines et à la formation technique, subventionnant même les importations de produits nord-coréens inutiles.

La stratégie de Kim Jong-un

Mais tout a changé après la dissolution du bloc socialiste en 1991.

D’abord avec Boris Eltsine puis Vladimir Poutine à la tête de la nouvelle Russie capitaliste, les relations sont restées relativement froides avec la Corée du Nord, qui a ensuite eu la Chine comme seul partenaire puissant.

Les essais nucléaires et de missiles ont encore éloigné le régime nord-coréen de la Russie, qui n’a pas hésité à approuver les sanctions les plus sévères imposées à Pyongyang en 2017 pour ses essais nucléaires et de missiles à longue portée.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La Corée du Nord dispose d’un important arsenal de missiles auto-fabriqués, y compris le Taepodong 2, dont la portée est estimée à plusieurs milliers de kilomètres et est un sujet de préoccupation dans la communauté internationale.

« La Corée du Nord testait des armes atomiques, des missiles de plus en plus gros, et à cette époque, la Russie, qui ne veut pas non plus de membres dans le club des pays dotés de capacités nucléaires, ne convenait pas à tant d’instabilité », explique Sánchez Braun.

Les sanctions ont été imposées pour étouffer économiquement le régime de Kim en restreignant la plupart de ses échanges commerciaux, presque tous avec la Chine.

Et la pandémie a exacerbé l’isolement du régime. Kim Jong-un a complètement fermé les frontières, limitant le flux d’intrants nécessaires au fonctionnement de l’industrie du pays et à la survie de ses quelque 25 millions d’habitants.

« La Corée du Nord veut avoir la Russie de son côté. Comme son économie est arrêtée depuis deux ans, elle doit non seulement dépendre de Pékin mais aussi de Moscou, car les deux sont la chose la plus proche des alliés qu’elle a », explique le journaliste espagnol.

« C’est pourquoi Kim Jong-un a repris la stratégie de son grand-père : maintenir le jeu de l’équilibre entre les puissances dont il dépend. »

Contrepartie

Kim Jong-un et Vladimir Poutine espèrent tous deux bénéficier de leur amitié renouvelée. Mais comment?

Sur ce que la Russie peut apporter à la Corée du Nord, les experts sont clairs : un flux important de carburant et de nourriture qui permet au pays communiste d’atténuer sa crise et, dans une moindre mesure, des machines industrielles, des pièces, des armes ou d’autres intrants.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les rues vides de Pyongyang en mai dernier reflètent l’isolement du régime nord-coréen, qui a adopté une stratégie de fermeture totale des frontières.

Et Pyongyang, malgré sa situation économique délicate, a aussi plusieurs choses à offrir.

« La Corée du Nord fournit déjà à la Russie un soutien diplomatique aux Nations Unies et plusieurs milliers de travailleurs travaillant en Russie. Cela pourrait vous fournir plus de travailleurs et aussi des minéraux de terres rares », explique Wells.

Les sanctions du Conseil de sécurité de l’ONU de 2017 interdisent d’employer des travailleurs nord-coréens, en partie à cause des conditions abusives auxquelles ils sont soumis, avec de longues heures de travail et la plupart de leurs salaires confisqués par l’État.

Cependant, plusieurs organisations estiment que quelque 20 000 Nord-Coréens travaillent dans des régions reculées de la Russie en violation des sanctions que le pays lui-même a approuvées il y a cinq ans.

Cette pratique assure un bénéfice mutuel, explique Sergey Radchenko, historien de la guerre froide à la Johns Hopkins School of Advanced International Studies.

« La Russie reçoit des travailleurs très compétents et bon marché, et pour la Corée du Nord, ils sont une source importante de devises étrangères. »

L’influence de la guerre en Ukraine

L’invasion de l’Ukraine, selon de nombreux analystes, a consolidé l’alliance entre Moscou et Pyongyang.

« La Corée du Nord a une longue histoire de manipulation de ses partenaires et alliés. Dans ce cas, Kim Jong-un, conscient de l’isolement de la Russie (en raison des sanctions internationales après l’invasion), a profité du moment pour l’embrasser », explique Radchenko.

Crédit photo, API

L’ambassadeur de Russie à Pyongyang, Alexander Matsegora, a récemment affirmé que Kim Jong-un pourrait envoyer des travailleurs pour reconstruire des infrastructures endommagées par la guerre dans les républiques autoproclamées de Donetsk et de Lougansk, dans l’est de l’Ukraine.

Il a ajouté que la Corée du Nord avait intérêt à acquérir des pièces de rechange de l’ère soviétique pour la machinerie lourde qui sont encore fabriquées dans les villes de l’est de l’Ukraine, telles que Slovyansk et Kramatorsk, toujours détenues par les forces de Kiev.

D’autre part, le journaliste pro-Kremlin Igor Korotchenko a déclaré début août que la Corée du Nord prévoyait d’envoyer 100 000 soldats pour combattre du côté russe dans la guerre ukrainienne.

Aucun des deux gouvernements ne s’est prononcé sur cette possibilité, tandis que les experts sont sceptiques.

« Je ne pense pas que la Corée du Nord puisse ou va envoyer des troupes en Ukraine. C’est quelque chose qu’ils n’ont jamais fait », dit Wells.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La Corée du Nord, qui consacre environ un tiers de son budget à la défense et impose un service obligatoire de 8 à 10 ans, possède l’une des plus grandes armées du monde avec 1,2 million de soldats. Cependant, il n’a jamais envoyé de troupes pour combattre à l’étranger.

« La Russie a clairement besoin de plus de troupes, mais la formation des Nord-Coréens prendrait beaucoup de temps et Kim Jong-un pourrait résister de peur que ses soldats ne fassent défection », a déclaré Radchenko.

Quant à l’envoi en Russie d’armes, l’une des rares ressources qui ne sont pas rares en Corée du Nord, Sánchez Braun estime que « Pyongyang ne va pas donner une partie de son arsenal à Moscou, car il en a besoin pour négocier à l’avenir ou pour garantir sa propre sécurité ».

Le journaliste souligne une autre chose, moins tangible mais tout aussi importante, que Kim Jong-un peut apporter à Poutine en ce moment même : l’instabilité géopolitique.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Contrairement à 2017, cette année, la Russie a refusé de soutenir au Conseil de sécurité de l’ONU la résolution d’imposer de nouvelles sanctions à la Corée du Nord pour ses derniers essais de missiles. Ce geste est une preuve supplémentaire des progrès réalisés dans les relations entre les deux pays.

« La Corée du Nord contribue à l’instabilité régionale et, contrairement à il y a quelques années, il n’y a plus rien que Moscou puisse aimer plus que cela », dit-il.

« Que Pyongyang ait de plus en plus d’armes, qu’il élève le ton de ses menaces et qu’il continue à tester des missiles est un casse-tête pour les États-Unis à un moment où ils veulent se concentrer sur le conflit en Ukraine, mais dans lequel des fronts s’ouvrent également dans d’autres endroits comme Taïwan et le Moyen-Orient. »

Réaction de la Chine

Le principal partenaire de la Corée du Nord reste la Chine, un pays qui représentait plus de 90% de son commerce extérieur en 2019, l’année précédant la fermeture des frontières en raison de la pandémie, selon les estimations de l’Observatoire de la complexité économique (OEC).

La Chine considère la Corée du Nord comme un tampon important à son extrémité nord-est, ce qui la sépare du territoire sud-coréen, où les États-Unis ont des bases militaires et quelque 28 000 soldats.

Plus la Corée du Nord est économiquement dépendante de la Chine, plus l’influence politique du géant asiatique sur son partenaire junior est grande.

Et Pékin utilise souvent cette influence pour contenir autant que possible le tempérament explosif du régime de Kim, dont les menaces, les essais nucléaires et de missiles attirent plus de présence militaire et de manœuvres de la Corée du Sud et des États-Unis dans la région.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le président chinois Xi Jinping apprécie la valeur géostratégique de la Corée du Nord, mais ne la considère pas comme causant de l’instabilité dans la région.

Ainsi, Radchenko estime que « les Chinois ne seront pas heureux » si la romance entre Pyongyang et Moscou s’intensifie.

« Ils regardent toujours avec méfiance les intrusions de la Russie en Corée du Nord et comprennent que toute amélioration de leurs relations ne fera que donner à Kim Jong-un plus d’avantage sur la Chine. »

Wells est d’avis dans le même ordre d’idées : « Si la relation devient beaucoup plus étroite, Pékin est susceptible de communiquer le mécontentement de ses dirigeants, à la fois diplomatiquement et en retardant l’approvisionnement en nourriture et en énergie. »