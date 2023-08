Qui est le général Brice Oligui Nguema, nouvel homme fort du Gabon ?

Ousmane Badiane et Wedaeli Chibelushi

À son retour, le général Nguema s'est discrètement hissé au plus haut niveau de l'armée. Il y consacre ses journées au maintien du régime du président Ali Bongo.

Le nouvel homme fort du Gabon est né dans la province du Haut-Ogooué. Cette région est un fief de la famille Bongo et certains disent même que le général Nguema est le cousin d'Ali Bongo.

Le choix des armes

Gen Nguema a suivi les traces de son père et a poursuivi une carrière militaire. Très jeune, il a rejoint la puissante unité de la Garde républicaine du Gabon, après avoir été formé à la prestigieuse académie militaire du Maroc.

Ce jeune officier ambitieux a rapidement attiré l'attention des hauts gradés de l'armée et est devenu l'assistant du président de l'époque, Omar Bongo, qui était le père d'Ali Bongo.

On dit que Gen Nguema était extrêmement proche d'Omar Bongo - il a servi l'autocrate jusqu'à sa mort en 2009.

Edwige Sorgho-Depagne, analyste spécialisée dans la politique africaine, a déclaré à l'émission Newsday de la BBC : "On ne s'attendait pas à ce qu'il dirige le Gabon à ce moment-là. Dans les années 2000, il a été éloigné du pays pendant un certain temps... il était presque oublié."

Lorsque Ali Bongo a succédé à son père en 2009, Gen Nguema a été démis de ses fonctions. Il a commencé ce que les médias locaux décrivent comme un "exil", en servant pendant près de 10 ans comme attaché aux ambassades du Gabon au Maroc et au Sénégal.

Retour d'"exil"

Un an après l’Accident Vasculaire Cérébral (AVC) d’Ali Bongo survenu à Ryad en Arabie Saoudite en octobre 2018, le colonel Brice Clothaire Oligui Nguema est rappelé au Gabon où il remplace un autre colonel et non moins demi-frère du président– Frédéric Bongo – à la tête du service de renseignement de la Garde Républicaine : la Direction Générale des Services Spéciaux (DGSS).