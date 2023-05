Cérémonie en grande pompe pour le couronnement du roi Charles III

Professeur agrégé d’anthropologie et de sciences psychologiques

La cérémonie de couronnement va au-delà d’un spectacle somptueux, d’un rituel d’État avec des voitures dorées et des dignitaires étrangers. Elle a un apport d’ordre sociétale qui ne devrait pas être négligé.

Le 6 mai 2023, a lieu l’un des rituels les plus spectaculaires au monde : le couronnement du roi Charles III et de son épouse, la reine Camilla.

Enveloppée de spectacle et ornée d’insignes inestimables, la cérémonie est célébrée par l’archevêque de Canterbury à l’abbaye de Westminster.

Les membres de la famille royale et des chefs d’État étrangers assiste à la cérémonie.

Ils seront escortés par des milliers de soldats de toutes les branches des forces armées, constituant la plus grande démonstration militaire en trois générations.

Des défilés colorés, des concerts publics, des spectacles de lumière spectaculaires et des milliers de fêtes seront organisés à travers le Royaume-Uni et le Commonwealth.

L’ampleur de cette cérémonie peut sembler exubérante. Après tout, le roi Charles peut avoir la domination sur tous les cygnes, dauphins, baleines et esturgeons dans les eaux du Royaume-Uni, mais il exercera peu de pouvoir politique au-delà d’un rôle largement cérémoniel.

De plus, un couronnement n’est même pas nécessaire pour devenir roi. En fait, Édouard VIII a régné en souverain sans jamais être couronné. En tant qu’héritier présomptif, l’accession au trône du roi Charles III a eu lieu automatiquement au moment de la mort de la reine Elizabeth II, le 8 septembre 2022.

Pourtant, le faste et l’apparat du couronnement ont un autre rôle important à jouer. Dans toutes les cultures, les cérémonies sont importantes.

Par exemple, les adolescents semblent penser que les fêtes d’anniversaire sont des signes de vieillissement. Et même s’ils ne s’en rendent pas compte, les adultes ont des idées similaires.

Dans une étude menée aux États-Unis, mes collègues et moi avons montré aux gens des vidéos de joueurs de basket-ball tirant des lancers francs, figeant chaque image et leur demandant de prédire quels tirs atteindraient sa cible.

Les participants étaient plus susceptibles de s’attendre à un résultat positif lorsqu’ils voyaient le joueur effectuer un rituel avant le tir, comme faire tourner ou frotter la balle.

En tant qu’anthropologue, j’ai rencontré beaucoup de gens en Grèce qui croient qu’il n’est pas possible d’avoir un certificat de naissance si on est pas baptisé durant son enfance. Ou encore qu’un mariage ne serait pas légalement valide s’il n’était pas célébré à l’église.

En réalité, tout ce qui est nécessaire dans chaque cas est la signature d’un document juridique. Mais le symbolisme et l’apparat de la cérémonie sont ce qui rend l’acte officiel – à tel point qu’il peut donner l’impression que le rituel et plus important que la paperasse.