Les gestes qui sauvent quand vous conduisez votre voiture dans les eaux

il y a une heure

Mamadou Faye,

BBC Afrique

Crédit photo, Mouhamane Sanni Moumouni Seidou Légende image, Un taxi immergé dans les eaux à Dakar lors des pluies du vendredi 5 août 2022

Conduire sa voiture dans les eaux au moment où il pleut peut s’avérer dangereux pour les usagers de la route. Des spécialistes de la Direction nationale de la Protection Civile du Sénégal partagent avec nous quelques conseils pratiques qui peuvent nous sauver.

Quand il pleut, les eaux peuvent couler à des vitesses exponentielles et emporter tout sur leur passage.

Si cela vous trouve dans votre véhicule, il peut être dangereux pour vous d'y rester.

Les pluies enregistrées le vendredi 5 août à Dakar en ont fait une parfaite illustration.

Parmi les morts répertoriés dans la capitale sénégalaise, un homme s’est noyé dans son véhicule au tunnel inondé de la corniche ouest.

Alexandre Gomis, âgé de 32 ans, était sorti indemne de sa voiture, une première fois, selon les témoignages, quand les eaux avaient commencé à remplir le tunnel de la corniche.

Mais hélas, retourné récupérer quelques papiers dans son véhicule, rapportent les témoignages, il est emporté et englouti par la furie des eaux.

Un autre chauffeur aura été plus chanceux.

Même s'il a été blessé au moment de sortir de son véhicule, il a été sauvé.

Accueilli à l’Ambassade d’Egypte à proximité où il a reçu les premiers soins, il a par la suite été transféré à l’hôpital.

Pour éviter d'autres drames à l'avenir, la Direction de la Protection Civile du Sénégal, par l'entremise de l'adjudant-chef Ismaila Fall, a partagé un document portant sur ce qu'il faut faire quand sa voiture est prise dans les eaux.

Conseils aux conducteurs

Quand une voiture se retrouve dans un plan d’eau profond, nous explique la Direction de la Protection Civile, son immersion totalement est peu probable. Dans ce cas, il faut réagir rapidement. Voici les étapes clés pour sortir d’une voiture sous l’eau.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une voiture coincée dans les eaux à Dakar, le vendredi 5 août 2022

1 - Rester calme et concentré

"Quand on se trouve dans une voiture qui sombre, le plus important est de ne pas céder à la panique pour ne pas perdre du temps, et une voiture met entre 30 secondes et une minute à se retrouver totalement immergée", explique la DPC qui dépend du Ministère de l'Intérieur.

"Il faut donc être efficace et précis. La bonne maitrise des actions à effectuer peut aider. Par exemple, à cause du stress, certaines personnes vont oublier de détacher leur ceinture de sécurité, alors que c’est la première chose à faire", poursuit le document.

2 - Si votre voiture est encore en surface

Pour ce cas-ci, la DPC conseille de garder son sang-froid...

"Vous êtes seul dans le véhicule, la situation peut être gérée très rapidement. Après s’être détaché, il faut essayer de sortir par la fenêtre tant que celle-ci est encore hors de l’eau", conseille-t-elle.

... Et de ne pas surtout ouvrir votre portière.

"Il ne faut surtout pas essayer d’ouvrir la porte, l’eau s’engouffrerait dans la voiture et la ferait couler beaucoup plus vite. Le plus important étant alors de sortir de l’eau et d’être à l’abri du danger".

3 - Briser une fenêtre

"Si la voiture est déjà en train de couler et que le système d’ouverture des fenêtres ne fonctionne plus (il faut toujours essayer, même les systèmes électriques sont censés fonctionner encore une dizaine de minutes après l’immersion) ou que la pression de l’eau bloque le mécanisme, il va falloir casser la vitre pour s’échapper".

Mais comment faut-il procéder ?

"Tout d’abord, il faut détacher sa ceinture. Ensuite, pour briser la fenêtre, il est préférable d’utiliser un objet contondant. Certains conducteurs prévoyants auront un marteau spécial à portée de main dans leur voiture, comme ceux que l’on peut trouver dans les bus scolaires", souligne la DPC.

"Sinon, les barres métalliques à la base de l’appui-tête feront l’affaire", poursuit-elle.

"Les points faibles d’une vitre sont situés dans les angles et près des bords. Il sera plus difficile de la casser en frappant au centre. Si la voiture est totalement remplie d’eau et que la fenêtre résiste, il est alors possible d’ouvrir la porte", explique la Direction de la Protection Civile.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un taxi roulant dans les eaux dans une rue au Sénégal en 2021 (illustration).

4 - Comment faut-il gérer les autres passagers ?

Si vous voyagez avec d'autres personnes dans votre véhicule, vous devrez aussi les aider à se tirer d'affaires.

"Évidemment, si d’autres passagers sont présents dans la voiture, le conducteur doit tout faire pour les aider à en sortir", nous dit la DPC.

"Une fois encore, il faut toujours détacher sa propre ceinture pour être plus libre de ses mouvements, puis celles des autres passagers", dit-elle.

Par la suite, "casser une fenêtre à l’arrière peut être plus pertinent puisque la voiture aura tendance à couler par l’avant", du fait du poids du moteur.

5 - Les trois étapes à retenir

La DPC nous invite à retenir quelques points importants : "la ceinture, la fenêtre et la sortie".

"Il est inutile d’essayer de casser le pare-brise, il est conçu pour être plus résistant", rappelle-t-elle.

"Appeler les secours avant de sortir de la voiture est une mauvaise idée et ferait perdre trop de temps", prévient-elle.

Mais "une fois hors de l’eau", conseille-t-elle, "il faut appeler le 18 et réagir comme pour tout accident de la route".

Toutefois, au-delà des dommages humains, les inondations peuvent avoir des conséquences néfastes sur les véhicules eux-mêmes.

Un mécanicien nous explique comment il faut préserver le moteur de son véhicule.

Les conseils du mécanicien

Le moteur d'un véhicule immergé peut être très vite endommagé.

C'est ce que nous apprend le mécanicien Joe A. Sagna, dont le garage se trouve à Fass à Dakar, la capitale sénégalaise.

"Quand il pleut, si l'eau atteint un certain niveau, tu risques de détruire ton véhicule en roulant dans les eaux", souligne Sagna.

Il n'y a que que quelques types de voitures, comme Toyota, Mitsubitshi, Nissan ou Jeep, qui peuvent traverser les eaux sans courir beaucoup de risques.

Toutefois, elles peuvent rencontrer quelques difficultés à un certain niveau des eaux. Elles peuvent, en effet, dit-il, aspirer de l'eau dans bien des cas.

Selon lui, il est mieux de garer son véhicule quand il pleut, pour ne pas le perdre.

"Il y a un certain nombre de petites voitures qu'il vaut mieux stationner quand il pleut, car elles sont très basses et leur moteur ne sont pas résistant", dit-il.