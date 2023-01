Les célébrités qui promettent de ne pas laisser d'héritage à leurs enfants

Elle a plutôt déclaré vouloir s'assurer que ses enfants cultivent leurs propres passions et réussissent par eux-mêmes.

Les bébés népotiques (abréviation de quelque chose comme "bébés du népotisme") sont ceux qui utilisent la fortune et la popularité de leurs parents pour construire leur propre carrière.

"Je ne connais personne qui devienne quelqu'un si on lui donne de l'argent", a indiqué Osmond au magazine Us Weekly.

Vous trouverez ci-dessous une liste de certaines de ces célébrités - et comment certains de leurs enfants s'en sont sortis :

Daniel Craig

L'acteur britannique Daniel Craig a déjà affirmé qu'il trouvait l'idée d'héritage "odieuse", et que ses deux fils ne recevront pas sa fortune de 125 millions de dollars (75 463 591 000 FCFA).

Elle est représentée par Ford Models, l'une des plus grandes agences de mannequins au monde, et a fait la couverture de L'Officiel, un magazine de mode français, au début de l'année.

Elle a également suivi les traces de son père et s'est essayée au métier d'actrice, jouant dans quelques pièces avec la troupe de théâtre Shakespeare & Company, ainsi que dans des films.

Ella a parlé publiquement de son intérêt pour le métier d'actrice et a déclaré qu'elle espérait être respectée "comme une actrice de classe et faire un travail de qualité".

Gordon Ramsay

Bien qu'ils soient les enfants de l'un des chefs les plus connus au monde, les cinq descendants de Gordon Ramsay ne profitent pas toujours de la fortune de leur père.

Gordon Ramsay n'a pas non plus l'intention de laisser sa fortune à ses enfants.

Ils mangent rarement dans leurs restaurants étoilés, a déclaré M. Ramsay. Ils ne s'assoient pas non plus avec leurs parents en première classe dans l'avion lorsqu'ils partent en vacances.

"Ils n'ont pas travaillé, même de loin, assez dur pour le payer", a déclaré Ramsay, dont la fortune est estimée à 63 millions de livres, au journal britannique The Telegraph en 2017.

Sa fille de 21 ans, Matilda, est devenue une personnalité de la télévision, tout comme son père. Elle a présenté sa propre émission de cuisine, Matilda and the Ramsay Bunch, sur CBBC, la chaîne de télévision pour enfants de la BBC, et a participé à MasterChef Junior.