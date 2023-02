Bakhmut en sursis alors que les Russes se rapprochent

Author, Par Orla Guerin

Role, Bakhmut, Ukraine orientale

il y a 31 minutes

Légende image, Les forces ukrainiennes défendent maintenant la petite ville de Bakhmut sur trois fronts

Le sol de Bakhmut est saupoudré de neige et imbibé de sang. Cette petite ville de l’est de l’Ukraine est au centre d’une bataille épique.

Pendant plus de six mois, les forces russes ont essayé de le revendiquer. Les troupes ukrainiennes ont résisté, donnant naissance au slogan populaire ici « Bakhmut tient ».

Maintenant, les Russes attaquent de trois côtés, avec des troupes régulières et des combattants du célèbre groupe de mercenaires Wagner. Les Russes ont atteint l’une des principales autoroutes de la ville et se rapprochent de la périphérie.

Il y a des combats de maison en maison dans certaines zones de la périphérie, avec « des batailles difficiles pour chaque maison » selon l’armée ukrainienne.

On a l’impression que Bakhmut est en sursis. Si c’est le cas, Ilya et Oleksii ont l’intention d’en utiliser chaque seconde.

Les deux gardes nationaux ukrainiens se déplacent rapidement et silencieusement sur un terrain dégagé sur les lignes de front, puis plongent dans une tranchée.

Leurs sacs à dos de camouflage contiennent des armes de guerre - un drone, une grenade à main modifiée et une sangle Velcro.

La grenade de fabrication allemande avait une dérive attachée, fabriquée avec une imprimante 3D, pour s’assurer qu’elle explose à l’impact.

Légende image, Ilya et Oleksii utilisent des drones armés de grenades pour attaquer les troupes russes à une courte distance

Ilya - un informaticien devenu officier de renseignement - fait un court travail de velcro de la grenade au drone. Puis il le lance vers les forces ennemies nichées dans leurs tranchées, à un kilomètre et demi de là.

« Nous savons qu’il y a beaucoup de soldats russes là-bas, qui marchent, vivent et s’asseyent », a déclaré Oleksii, le pilote du drone. « Et donc, nous leur donnons juste [un] cadeau. »

« Le but n’est pas de tuer beaucoup de soldats mais de leur faire peur de notre ciel, de les faire surveiller à chaque seconde. C’est une pression psychologique. »

Il nous montre la vue d’un drone alors qu’il lâche la grenade sur une étendue gelée. Nous pouvons voir l’impact sur son écran, mais nous ne pouvons pas dire s’il s’agissait de victimes ci-dessous.

Oleksii dit que les combats à Bakhmut sont durs, émotionnellement et physiquement : « C’est difficile, mais nous restons ici, et nous protégerons Bakhmut et la région environnante autant que nous le pourrons. »

Mais l’Ukraine compte le coût et il y a des spéculations qu’elle pourrait se retirer pour éviter de nouvelles lourdes pertes.

Au Kremlin, l’horloge tourne : le compte à rebours se dresse jusqu’au premier anniversaire de l’invasion de son voisin par la Russie, le 24 février 2022. Le président Poutine veut une victoire d’ici là. Prendre Bakhmut lui en donnerait un, et le rapprocherait de son objectif de capturer toute la région riche en minéraux du Donbass.

Pour atteindre Bakhmut, vous conduisez le long de routes sinueuses. L’itinéraire que nous avons utilisé pour les voyages précédents en septembre dernier est maintenant classé comme « suicidaire » en raison des attaques russes constantes.

La ville est maintenant une coquille. Le bruit sourd des tirs entrants et sortants résonne dans les rues vides. Les missiles ont percé des trous dans les bâtiments. L’approvisionnement en électricité et en eau a disparu depuis longtemps, ainsi que la majeure partie de la population d’avant-guerre d’environ 70 000 habitants.

Bakhmut, Kiev et les autres villes ukrainiennes clés dans le collimateur de la Russie 8 février 2023

Mais certaines familles sont restées ici, avec leurs enfants, réfugiées dans l’ombre.

Anna, qui a sept ans, est une étincelle brillante dans un sous-sol sombre et sans air. De minuscules boucles d’oreilles en or brillent dans ses oreilles, ses cheveux blonds sont attachés en queue de cheval et elle porte un pull rose. Ses dessins colorés tapissent les murs, mais on a toujours l’impression d’être dans une cellule de prison.

Légende image, Anna s'est liée d'amitié avec Pavlo Dyachenko, de l'équipe ukrainienne des Anges blancs

Anna vit avec sa mère Yulia, son grand-père Valery, deux chats et Mushka le chien. Elle nous montre fièrement ses peluches préférées, mais ses yeux bleus se détachent sur son teint pâle.

« Je reste assise dans la cave presque toute la journée », me dit-elle d’une voix chantante. « Dehors, j’emmène Mushka se promener, mais elle a peur de ces booms et revient constamment. Ce n’est que le matin, quand il fait calme à l’aube, que je peux la sortir.

Yulia est assise dans l’obscurité à proximité, tandis qu’Anna énumère ses amis qui ont déjà fui. « Ils me manquent tous », dit-elle. « Arina pourrait être en Pologne, Masha dans l’ouest de l’Ukraine. Diana est allée ailleurs. Tout le monde est parti.

Mais Yulia reste avec sa fille. « Bien sûr, je suis inquiète », me dit-elle. « Mais je pense que c’est plus ou moins sûr. Au moins, nous avons tout ici, tout est préparé. Nous pensons que nulle part en Ukraine n’est sûr et nous n’avons aucun moyen d’aller à l’étranger. »

Leur abri au sous-sol est bien approvisionné en nourriture et en eau, et ils reçoivent régulièrement des livraisons des White Angels, une unité de la police ukrainienne qui fournit de l’aide et procède aux évacuations.

Le chef d’équipe, Pavlo Dyachenko, s’illumine quand il voit Anna. Au plus profond de la guerre, ils ont tissé un lien.

Il a apporté à Anna un nouveau sac de couchage pour la garder au chaud, mais il préférerait la sortir, elle et sa famille, de la ligne de mire.

« Je ne comprends pas pourquoi ils décident de rester », a-t-il déclaré. « Bakhmut est attaqué le soir, le matin, la nuit. C’est très dangereux avec les bombardements et les bombardements tout le temps. »

Légende image, Les dessins colorés d’Anna tapissent les murs du sous-sol

Plus de bruits sourds au-dessus du sol amplifient son point.

Les bombardements s’intensifient généralement à l’approche de midi - une partie du rythme de la guerre à Bakhmut. Après des batailles épuisantes pendant la nuit, les troupes des deux côtés dorment tard dans la matinée, avant de retourner à leurs armes.

Nous sortons de la ville et continuons à travers des collines qui offrent une vue imprenable sur la région.

« Ces hauteurs sont plus importantes pour les Russes que Bakhmut lui-même », a déclaré un collègue ukrainien. « S’ils peuvent amener leur artillerie ici, ils peuvent cibler de plus grandes villes comme Kramatorsk et Slovyansk. »