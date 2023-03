Les 5 principaux bienfaits du jeûne pour la santé

il y a une heure

Des études suggèrent que le jeûne peut améliorer la santé, favoriser la longévité et tenir à distance les kilos superflus. Kerry Torrens, nutritionniste agréée, examine les données scientifiques qui sous-tendent ces affirmations et la façon dont le jeûne peut s'intégrer dans notre mode de vie moderne.

Qu'est-ce que le jeûne ?

Bien qu'elle ait été popularisée par les régimes alimentaires actuels, la pratique du jeûne remonte à des siècles et est considérée comme l'une des plus anciennes thérapies de la médecine.

Qu'il s'agisse de l'abstinence de nourriture et de boisson ou d'une alimentation plus légère et moins calorique, nombreux sont ceux qui affirment que le fait de se priver de nourriture pendant un certain temps est une pratique à laquelle nous avons évolué.